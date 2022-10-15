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У Приморському краї РФ знайшли мертвим військкома Малика. Поліція розслідує вбивство та самогубство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

роман,малик

У розпал мобілізації РФ у Приморському краї знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція думає, що це може бути самогубство, родичі Малика не вірять у цю версію.

Про смерть військкома пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Малик був військкомом Партизанського району Приморського краю. Місцева адміністрація повідомила, що він "трагічно пішов із життя" внаслідок зупинки серця. І зазначила, що Малик брав участь у чеченських кампаніях, а потім обіймав різні посади у військкоматі, зокрема керівні.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела серед правоохоронців повідомляють, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства. За їхніми даними, тіло військкома було виявлено на паркані або біля паркану приватного будинку на вулиці Селедцова.

Також читайте: В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Родичі військкома не вірять, що Малик міг сам вкоротити собі віку. Кажуть, що він був урівноваженим і впевненим у собі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Яке прикре самогубство )))
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15.10.2022 13:29
+9
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15.10.2022 13:35
+9
У военкомов на Рашке сейчас горячая пора, на Бентли скоро на службу будут ездить. Поэтому с такого козырного места самовыпилиться весьма сомнительно, может помогли. Кстати до наших военкомов так наше кривосудие и не дойдёт, у нас тоже ведь хватает золотых кадров, при чём иногда и в прямом смысле, некоторые уже и помереть успели, вместо посадки с конфискацией
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15.10.2022 13:36
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Яке прикре самогубство )))
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15.10.2022 13:29 Відповісти
Вот, вот. Два раза упал на забор головой, а потом подумал маловато будет и упал возле забора
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15.10.2022 13:33 Відповісти
То він стінку об голову бив за «вдв!)» , бо бутилка (зайнята була)в дупі застряла
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15.10.2022 13:39 Відповісти
Сотні разів помічаю українські прізвища серед учасників путінських військових авантюр. Прикро.
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15.10.2022 13:37 Відповісти
+ , вони ненавидять Україну , тому що їм дано від батьків українське прізвище і серед орди з дитинства були принижені
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15.10.2022 13:42 Відповісти
А крім цього вислуговуються і зі шкіри лізуть, щоб показати свою відданість господарям. Яничари.
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15.10.2022 14:06 Відповісти
Малік, мілк (фінік. , івр. מלך‎, араб. ملك‎) - монархічний титул семітських народів. У застосуванні до стародавніх володарів українською зазвичай перекладають як «цар», до монархів нового часу - як «король» (на відміну від інших титулів мусульманських правителів, таких як емір або султан, які не перекладаються). Зокрема, королями називають маліків - правителів Саудівської Аравії, Бахрейну, Йорданії, Марокко, а самі ці країни, звані по-арабськи «мамлакатами» (араб. مملكة‎ - mamlakah) іменують королівствами. В арабській традиції маліками називають також доісламських і неісламських монархів, шахову фігуру короля.
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15.10.2022 15:40 Відповісти
Колись українці в Зеленому Клину складали дві третини населення, а вже за переписом 1989 року - 8%. Де вони поділися? Стали узкімі. Два з половиною роки боролися проти совєтів, а тепер набирають гарматне мнясо для імперії та гинуть безглуздою смертю!
Далекосхідна республіка (6 квітня 1920 - 15 листопада 1922) - де-юре незалежна і демократична держава з капіталістичним укладом в економіці, проголошена на території Забайкалля і російського Далекого Сходу. Фактично було буферною державою між совєцькою росією і Японією. У цій державі проживало приблизно 60 % вихідців із України, на той час.
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15.10.2022 21:45 Відповісти
і не кажіть, таке прикре !

виліз на паркан та зупинив серце....
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15.10.2022 13:41 Відповісти
То якийсь русофобський паркан - тра його перевірити!
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15.10.2022 13:29 Відповісти
однозначно прикре самогубство. і та" сокира в спині" (баянистий анекдот) там трапилася випадково, бо стояв біля місця рубання дров ...
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15.10.2022 13:31 Відповісти
Если самовыпилился сам, что маловероятно, то молодец, значит действительно у этого кацапа была честь охфицера. Ну отправил бы он сейчас чмобиков на фронт, то потом не смог бы на улице смотреть в глаза матирей, хотя они бі ему за жигули только спасибо бі сказали. ВСЕТАКИ ЕСЛИ СЫН *******, ТО НА МАШИНЕ ХОТЬ ТАКСОВАТЬ МОЖНА. такое тоже бывает, что б вы понимали. маловероятно с ***********, повторюсь, но и такое может быть)))
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15.10.2022 13:31 Відповісти
***** чести
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15.10.2022 13:36 Відповісти
я просто предположил)
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15.10.2022 13:45 Відповісти
....случайно
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15.10.2022 13:32 Відповісти
Уравновешенный военком)))))
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15.10.2022 13:34 Відповісти
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15.10.2022 13:35 Відповісти
Гієноподібна "пєчальная лошадь"?
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15.10.2022 13:47 Відповісти
Ес іст айн альтес симболь!
)))
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15.10.2022 13:55 Відповісти
У военкомов на Рашке сейчас горячая пора, на Бентли скоро на службу будут ездить. Поэтому с такого козырного места самовыпилиться весьма сомнительно, может помогли. Кстати до наших военкомов так наше кривосудие и не дойдёт, у нас тоже ведь хватает золотых кадров, при чём иногда и в прямом смысле, некоторые уже и помереть успели, вместо посадки с конфискацией
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15.10.2022 13:36 Відповісти
воєнкоми на рашці зараз люди опасних прохвесій:

їздити на службу будуть або на бентлі, або... на катафалці
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15.10.2022 13:43 Відповісти
Здох максим і @@ й з ним
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15.10.2022 13:39 Відповісти
Партізанскіє партєзани?
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15.10.2022 13:40 Відповісти
высыть на паркані, колышется ветром
колышется ветром парашвоенком" )))
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15.10.2022 13:43 Відповісти
ну і х....з ним,що б там не було
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15.10.2022 13:48 Відповісти
дело приморских партизан живет!
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15.10.2022 13:50 Відповісти
Він покінчив життя самогубством, а потім його догнали і вбили. Або навпаки. Вбили, а потім він пішов і від переповнення патріотичними настроями самозашкварився. Типові випадки на Кацапії.
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15.10.2022 13:52 Відповісти
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15.10.2022 13:52 Відповісти
Да наверное слишком много бабла просил, за отмазку от мобилизации, вот и рассчитались с ним.
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15.10.2022 13:56 Відповісти
Знову буйно квітне конюшина,
В гаю на хресті росте калина,
Москаля в садочку,
В тихому куточку,
Жде мотузка, жде...
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15.10.2022 14:01 Відповісти
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15.10.2022 14:02 Відповісти
может теперь ещё и стрелкова-гиркина где повесят, на суку. есть шанс. "сообщается, что игорь стрелков направился на фронт в составе добровольческого подразделения" (С) тестя замочили почему бы и его нет? )))
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15.10.2022 14:04 Відповісти
Організм, звиклий до бормотухи, не переніс елітний алкоголь )))
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15.10.2022 14:58 Відповісти
Віді, губи́ харчував-єс та й ніц допантрував тої прички - на мухариці нагабив-сми сарака, ото бізівно й потроїв-си, шо-с крепір 'го микнув, та й авус 🍄🍄🍄

(а барда у спині, бо губи́ харчувати не багав-єс)
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15.10.2022 15:08 Відповісти

Губи́ харчувати - то непроста справа, бо не впантруваши з тим міри і си втроїти недовго.
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16.10.2022 01:01 Відповісти
Хопив грець, бо вже не знав, куди гроші складати.
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15.10.2022 16:41 Відповісти
Наверное китайцев пытался мобилизовать а они его успокоили.
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15.10.2022 17:12 Відповісти
По ходу в нього **@ло як у серійного ман'яка...
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15.10.2022 19:12 Відповісти
 
 