У Приморському краї РФ знайшли мертвим військкома Малика. Поліція розслідує вбивство та самогубство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У розпал мобілізації РФ у Приморському краї знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція думає, що це може бути самогубство, родичі Малика не вірять у цю версію.
Про смерть військкома пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Малик був військкомом Партизанського району Приморського краю. Місцева адміністрація повідомила, що він "трагічно пішов із життя" внаслідок зупинки серця. І зазначила, що Малик брав участь у чеченських кампаніях, а потім обіймав різні посади у військкоматі, зокрема керівні.
Місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела серед правоохоронців повідомляють, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства. За їхніми даними, тіло військкома було виявлено на паркані або біля паркану приватного будинку на вулиці Селедцова.
Родичі військкома не вірять, що Малик міг сам вкоротити собі віку. Кажуть, що він був урівноваженим і впевненим у собі.
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Далекосхідна республіка (6 квітня 1920 - 15 листопада 1922) - де-юре незалежна і демократична держава з капіталістичним укладом в економіці, проголошена на території Забайкалля і російського Далекого Сходу. Фактично було буферною державою між совєцькою росією і Японією. У цій державі проживало приблизно 60 % вихідців із України, на той час.
виліз на паркан та зупинив серце....
)))
їздити на службу будуть або на бентлі, або... на катафалці
колышется ветром парашвоенком" )))
В гаю на хресті росте калина,
Москаля в садочку,
В тихому куточку,
Жде мотузка, жде...
(а барда у спині, бо губи́ харчувати не багав-єс)
Губи́ харчувати - то непроста справа, бо не впантруваши з тим міри і си втроїти недовго.