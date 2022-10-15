УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15238 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
275 0
війна (56882) Нацполіція (13906) Херсонщина (4355) воєнні злочини (1571)

Упродовж 14 жовтня поліція відкрила 31 провадження за фактами воєнних злочинів росіян на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

херсонщина

Окупанти били по громадах Бериславського району, є загиблі серед мирного населення. Армія РФ масовано обстріляла села, прилеглі до лінії зіткнення.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція в телеграмі.

Як зазначається, російські військові використовували "Гради", важку артилерію та накривали мінометним вогнем. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, спалахнули пожежі. Внаслідок обстрілів пошкоджені трансформаторні підстанції, будівлі елеваторів та обладнання станцій мобільного зв’язку.

За минулу добу до поліції Херсонської області надійшло 37 повідомлень від громадян, 31 стосувалось воєнних злочинів військових РФ проти мирного населення.

Дивіться також: 56 780 воєнних злочинів вчинено з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 