Після вибухів на "Північних потоках" та ймовірної диверсії на залізниці Німеччина посилює захист об’єктів критичної інфраструктури

Після диверсій на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" влада Німеччини посилить заходи безпеки на об’єктах критичної інфраструктури країни.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Агресивна війна Росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила Фезер. За її словами, органи безпеки ФРН вживають "додаткових заходів захисту там, де це необхідно". Зокрема, захист морської інфраструктури вже був "посилений шляхом значного збільшення присутності федеральної поліції на морі", розповіла очільниця МВС Німеччини. Оператори критичної інфраструктури повинні "всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка", закликала Ненсі Фезер.

Вона пообіцяла до кінця поточного року надати уряду ФРН ключові елементи закону, що регулюватиме захист критично важливої інфраструктури. Уряд, зокрема, запровадить додаткові вимоги до звітності про інциденти і таким чином "посилить безпеку в Німеччині та Європі".

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У Німеччині на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну побоюються можливих диверсій на ключових об'єктах інфраструктури, зазначає агенція AFP. Найрезонанснішими випадками останніх тижнів стали вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", розслідуванням яких займається влада Данії, Німеччини та Швеції.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів свідомим актом диверсії, про який РФ розповсюджує дезінформацію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США, Україна та Польща є головними бенефіціарами диверсій на "Північних потоках".

Раніше цього тижня залізничний концерн Deutsche Bahn повідомив, що внаслідок диверсії було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до припинення руху поїздів на півночі Німеччини. Проблеми були пов'язані з порушеннями в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) - ця система використовується для зв'язку між центрами управління, що контролюють рух поїздів. Поліція розслідує цей інцидент.

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