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Новини За кордоном
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Німеччина (4565) залізниця (657) Північний потік (1366) інфраструктура (248)

Після вибухів на "Північних потоках" та ймовірної диверсії на залізниці Німеччина посилює захист об’єктів критичної інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

Після диверсій на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" влада Німеччини посилить заходи безпеки на об’єктах критичної інфраструктури країни.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Агресивна війна Росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила Фезер. За її словами, органи безпеки ФРН вживають "додаткових заходів захисту там, де це необхідно". Зокрема, захист морської інфраструктури вже був "посилений шляхом значного збільшення присутності федеральної поліції на морі", розповіла очільниця МВС Німеччини. Оператори критичної інфраструктури повинні "всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка", закликала Ненсі Фезер.

Вона пообіцяла до кінця поточного року надати уряду ФРН ключові елементи закону, що регулюватиме захист критично важливої інфраструктури. Уряд, зокрема, запровадить додаткові вимоги до звітності про інциденти і таким чином "посилить безпеку в Німеччині та Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може пошкодити українську ГТС та готувати диверсії проти "Турецького потоку", - МЗС

У Німеччині на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну побоюються можливих диверсій на ключових об'єктах інфраструктури, зазначає агенція AFP. Найрезонанснішими випадками останніх тижнів стали вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", розслідуванням яких займається влада Данії, Німеччини та Швеції.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів свідомим актом диверсії, про який РФ розповсюджує дезінформацію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США, Україна та Польща є головними бенефіціарами диверсій на "Північних потоках".

Раніше цього тижня залізничний концерн Deutsche Bahn повідомив, що внаслідок диверсії було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до припинення руху поїздів на півночі Німеччини. Проблеми були пов'язані з порушеннями в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) - ця система використовується для зв'язку між центрами управління, що контролюють рух поїздів. Поліція розслідує цей інцидент.

Також читайте: Швеція відмовилась ділитись з РФ результатами розслідування щодо вибухів на "Північному потоці", - Bloomberg

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Ви, бл*ть біженців кацапських побільше прицмайте. Особливо тих, що під лугандонців косять. Юрми узкоязичних німецьку землю топчуть. У третини - український паспорт ше паперовий. На бланках, вкрадених на окупованих територіях. Дам німцям пораду:питати поголовно, чий крим і просити вимовити слово "паляниця".
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15.10.2022 13:42
+4
ТАК ВИ ЇХ БІЛЬШЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДО СЕБЕ....!!!!! ТО ХАРОШІ КАЦАПИ, ЧОГО ВИ !!!! АНІ ВНЄ ПАЛІТІКІ
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15.10.2022 13:57
+4
...а також Укрзалізниця і нісенітниця!!!
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15.10.2022 14:02
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Ви, бл*ть біженців кацапських побільше прицмайте. Особливо тих, що під лугандонців косять. Юрми узкоязичних німецьку землю топчуть. У третини - український паспорт ше паперовий. На бланках, вкрадених на окупованих територіях. Дам німцям пораду:питати поголовно, чий крим і просити вимовити слово "паляниця".
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15.10.2022 13:42 Відповісти
...а також Укрзалізниця і нісенітниця!!!
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15.10.2022 14:02 Відповісти
БЮРГЕРИ "ЗАЧУХАЛИСЬ" пізнувато
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15.10.2022 13:42 Відповісти
О! Німці, як і ми, починають ворушитись тіко після того, як гебратенер хан клюне у арш!
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15.10.2022 13:42 Відповісти
эти потоки и всю остальную инфрастукрурную руснявую трубопроводную дрочь нужно уничтожить к собачим херам. И дружбу нашу перекрыть нахер и по итогу и ************ ***********, и все что только вообще может быть. пусть свою нефть жрут жопой, а газ члеами и влагалищами
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15.10.2022 13:54 Відповісти
ТАК ВИ ЇХ БІЛЬШЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДО СЕБЕ....!!!!! ТО ХАРОШІ КАЦАПИ, ЧОГО ВИ !!!! АНІ ВНЄ ПАЛІТІКІ
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15.10.2022 13:57 Відповісти
На мою диванну думку, у Німеччині найбільше штирлиців окопалися ніж у всьому ЄС...
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15.10.2022 14:03 Відповісти
Сидить у Германіі одна рашистка ,веде блог свій, знімає відео митингів у підтримку України, та коментує,-"влаімір владіміровіч ,відіте что тут творітца , скіньте і на Германію парочку атомних бобочєк1" Люди подали на неї до поліціі ,заяву у полиціі приняли,кажуть що на цю тварину вже купа заяв за те що вона ображає та цькує українців зкрізь, купа відео, але вона доси навіть админостративній відповідальності не понесла!
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15.10.2022 14:11 Відповісти
Она точно просила скинуть бомбу на Германию ?
Просто если это так, то даже заявление не нужно, присядет на долго.
А вот если она просто тролила украинцев, не оскорбляя их, то даже штрафа не получит.
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15.10.2022 14:49 Відповісти
Точно просила,є відеодоказ,який було показано і саме поліціі,є навіть призвища українців ,котрі написали заяву на неї.Українців "тролить " довго не вийде,вони вміють відповідати.Але ось вам доказ.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/rosiyanka-ka-zhive-nimechchini-zaklikala-1665560129.html
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15.10.2022 15:45 Відповісти
Я удивлен действиям немецкой полиции.
И повторю - её должны были вздрючить даже без заявлений кого либо.
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15.10.2022 18:10 Відповісти
в Германии уже десятки лет живет очень много россиян . Многие из них фанатично поддерживают политику кремля. Некоторые связаны с российскими спецслужбами и занимаются в ЕС подрывной деятельностью.
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15.10.2022 17:02 Відповісти
Понапускекали до себе тарганів, а тепер за діхлофос волають. Дивні якісь дойчі.
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15.10.2022 17:34 Відповісти
Турецкий поток путлер взорвет не Гексогеном...,его жрут только Венгрия и Сербия с Грецией,нагрузка в год всего 16 ярдов кубиков, даже Болгария его не берет,хотя ветка идет по Болгарии...
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15.10.2022 17:35 Відповісти
 
 