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Окупанти масово завозять до Маріуполя цивільних росіян, щоб підвищити кількість населення, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти оприлюднили "майстер-план відновлення" Маріуполя. "Документ" в цілому є копією напрацювань української влади.

Про це у розповів у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Більша частина матеріалів в опусі - просте копіювання з напрацювань Маріупольської міської ради та Стратегії 2030 м. Маріуполя, затвердженої в минулому році. При підготовці цього паперу окупанти використали генеральний план Маріуполя та його чернетку на майбутні зміни. Нічого нового - просто копіювання деяких напрацювань законної маріупольської влади. Більш того, цілі розділи просто вкрадено. Наприклад, візуальна схема кольорів для використання в історичній частині - повністю вкрадена з напрацювань групи міжнародних архітекторів, що працювали над реновацією міста".

За його словами, вкрадено навіть ідею об’єднання міста в єдину систему пляжно-пішохідної інфраструктури, яку виклала на папері минулого року група консультантів з питань туризму від авторів "Батумського дива".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала з боку Новоазовська на Розівку. ВIДЕО

Щодо реального стану в місті Андрющенко повідомив, що загарбники "віддали ділкам металобрухту "Азовсталь" на розпил: "На розмінування та демонтаж всіх руйнувань навіть за шалений ресурс підуть роки. Відновлювати там нічого - лише будувати наново. Але головне - нащо? Російська металургія в глибокій кризі перевиробництва - нема кому продавати метал. За цих умов будувати ще одне збитково-проблематичне виробництов? Вірите в це?".

Щодо запланованого окупантами "приросту" населення майже в чотири рази від поточного стану Маріуполя за три роки, то це, за словами Андрющенка, можливо лише за рахунок ввезення громадян Росії.

"Власне, частково вже це відбувається. На 130 тисяч маріупольців у місті вже 15 тисяч цивільних окупантів, і їх кількість має зрости до 25 тисяч на кінець року. Саме росіянам у першу чергу підготовлені всі ці нові будинки. За таких темпів так - з депресивних регіонів суворого клімату можна завести десятки тисяч росіян в кліматично привабливий Маріуполь", - зазначає радник мера.

Також дивіться: В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
А гражданские кацапы, однако, самогубцы. покинуть родные *****, шоб увидеть HIMARS - дорого стоит
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15.10.2022 14:37
+9
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15.10.2022 14:31
+6
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)

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15.10.2022 15:00
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15.10.2022 14:31 Відповісти
А гражданские кацапы, однако, самогубцы. покинуть родные *****, шоб увидеть HIMARS - дорого стоит
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15.10.2022 14:37 Відповісти
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15.10.2022 14:38 Відповісти
Ну, возитимуть, а вони їздитимуть туди-сюди, певно не можуть придумати - куди гроші дівати.
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15.10.2022 14:46 Відповісти
Хочуть прикритись ними як щитом, але на фарш підуть всі: і мобілки, і кацапіки
Буде олів'є від ЗСУ
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15.10.2022 14:47 Відповісти
Старый Азовсталь не нужен - город в котором кружки переворачиваешь, что бы сажу не смывать.
Новый может быть, но это совсем другая история...
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15.10.2022 14:51 Відповісти
Хай дуже не обживаются. Як приехали, так и уедут. Вобще уже обнаглели
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15.10.2022 14:57 Відповісти
Если выживут 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2022 15:28 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)

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15.10.2022 15:00 Відповісти
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15.10.2022 15:07 Відповісти
по всіх окупованих районах кацапи намагаються застосувати свою любиму тактику: витіснення корінного населення шляхом депортацій, голодоморів і т. д. а на їх місце завозять покірне монголоїдне бидло потім кацапія може заявити що це корінне населення і т. д.

параллельно йде ломка психіки того дійсно корінного населення що лишилось - наслідки Україна побачила наприклад Крим наповнений був воєнними пенсами с параші, Донбас, Луганськ - землі яких найбільше торкнувся голодомор, русифікація....далі це бидло починає заявляти що його притісняють, далі пропагандони організовують показові картинки ....далі те дійсно корінне населення покірно йде на убой під дією пропаганди ......схема тобто зрозуміла...

але якщо Зеленський і ко будуть притримуватись несхитно такої політики якої вони притримуються зараз то в даному випадку це кацапії не допоможе - ЗСУ буде заходити на українські території і ***** скільки там населення лишилось, проросійське чи прокитайське воно - не подобається валіть туди куди вам подобається))))))))
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15.10.2022 15:27 Відповісти
На балістиці польоту снаряда "Ескалібур" це аж ніяк не позначиться
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15.10.2022 15:31 Відповісти
Оце рівень стада...Людина із стабільним життям не підірветься на переселення у воюючу країну.
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15.10.2022 15:33 Відповісти
Да там строителей много приехало, ЗП доллар в неделю. Кормежка и проживание бесплатное.
Может кто и останется, смотря откуда.
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15.10.2022 15:54 Відповісти
Стандартна технологія орди, і при окупації України і при анексії Криму - завозять мордовську п'янь, а потім - "родина моя"... Таке твориться з 1654 року.
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15.10.2022 16:02 Відповісти
Население Мариуполя(ОмурБалы=Жизни дите с одэри=Март=Марс) ВЫСЕЛИЛИ, а теперь Кремль заселяет в спешке арабохайями(эрмэн?) как в Карабахе( ливаскими хаями) или их отцами-покровителми??? Поэтому здания сносят побыстрому.....
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15.10.2022 16:56 Відповісти
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15.10.2022 19:20 Відповісти
а шо ? местная вата закончилась уже ?
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15.10.2022 20:17 Відповісти
 
 