Окупанти масово завозять до Маріуполя цивільних росіян, щоб підвищити кількість населення, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти оприлюднили "майстер-план відновлення" Маріуполя. "Документ" в цілому є копією напрацювань української влади.
Про це у розповів у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Більша частина матеріалів в опусі - просте копіювання з напрацювань Маріупольської міської ради та Стратегії 2030 м. Маріуполя, затвердженої в минулому році. При підготовці цього паперу окупанти використали генеральний план Маріуполя та його чернетку на майбутні зміни. Нічого нового - просто копіювання деяких напрацювань законної маріупольської влади. Більш того, цілі розділи просто вкрадено. Наприклад, візуальна схема кольорів для використання в історичній частині - повністю вкрадена з напрацювань групи міжнародних архітекторів, що працювали над реновацією міста".
За його словами, вкрадено навіть ідею об’єднання міста в єдину систему пляжно-пішохідної інфраструктури, яку виклала на папері минулого року група консультантів з питань туризму від авторів "Батумського дива".
Щодо реального стану в місті Андрющенко повідомив, що загарбники "віддали ділкам металобрухту "Азовсталь" на розпил: "На розмінування та демонтаж всіх руйнувань навіть за шалений ресурс підуть роки. Відновлювати там нічого - лише будувати наново. Але головне - нащо? Російська металургія в глибокій кризі перевиробництва - нема кому продавати метал. За цих умов будувати ще одне збитково-проблематичне виробництов? Вірите в це?".
Щодо запланованого окупантами "приросту" населення майже в чотири рази від поточного стану Маріуполя за три роки, то це, за словами Андрющенка, можливо лише за рахунок ввезення громадян Росії.
"Власне, частково вже це відбувається. На 130 тисяч маріупольців у місті вже 15 тисяч цивільних окупантів, і їх кількість має зрости до 25 тисяч на кінець року. Саме росіянам у першу чергу підготовлені всі ці нові будинки. За таких темпів так - з депресивних регіонів суворого клімату можна завести десятки тисяч росіян в кліматично привабливий Маріуполь", - зазначає радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
Буде олів'є від ЗСУ
Новый может быть, но это совсем другая история...
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
параллельно йде ломка психіки того дійсно корінного населення що лишилось - наслідки Україна побачила наприклад Крим наповнений був воєнними пенсами с параші, Донбас, Луганськ - землі яких найбільше торкнувся голодомор, русифікація....далі це бидло починає заявляти що його притісняють, далі пропагандони організовують показові картинки ....далі те дійсно корінне населення покірно йде на убой під дією пропаганди ......схема тобто зрозуміла...
але якщо Зеленський і ко будуть притримуватись несхитно такої політики якої вони притримуються зараз то в даному випадку це кацапії не допоможе - ЗСУ буде заходити на українські території і ***** скільки там населення лишилось, проросійське чи прокитайське воно - не подобається валіть туди куди вам подобається))))))))
Может кто и останется, смотря откуда.