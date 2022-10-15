Казахстан змінює військову доктрину: там збільшать "бойовий потенціал" та посилять систему тероборони
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв змінив військову доктрину країни. Він ухвалив збільшити "бойовий потенціал" армії та посилити систему територіальної оборони.
Про це йдеться в указі президента Республіки Казахстан від 12 жовтня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оновлена військова доктрина передбачає збільшення бойового потенціалу армії завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєнь та техніки на стратегічних напрямках. В армії Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічним та кібератакам.
У межах інтеграції системи територіальної оборони до загальної системи військової безпеки створено орган управління теробороною у складі армії.
Для підвищення мобільності військ проводяться заходи щодо розвитку інфраструктури Національної гвардії Казахстану. У межах мобілізаційної підготовки реалізуються заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.
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раша, вітаю
ще трохи кіасаян пови*обується та путя порозказує про ядерку - казахи стануть депортувати рашан
зараз увесь світ в пошуках відповіді на запитання ЯК ЗМУСИТИ МИРНУ ЛЮДИНУ ПІТИ НА ВІЙНУ І ПОМИРАТИ ЗА ТЕ, ЩО ВОНА РАНІШЕ НЕ ВВАЖАЛА ЦІННІСТЮ.