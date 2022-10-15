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Казахстан змінює військову доктрину: там збільшать "бойовий потенціал" та посилять систему тероборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв змінив військову доктрину країни. Він ухвалив збільшити "бойовий потенціал" армії та посилити систему територіальної оборони.

Про це йдеться в указі президента Республіки Казахстан від 12 жовтня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оновлена військова доктрина передбачає збільшення бойового потенціалу армії завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєнь та техніки на стратегічних напрямках. В армії Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічним та кібератакам.

У межах інтеграції системи територіальної оборони до загальної системи військової безпеки створено орган управління теробороною у складі армії.

Для підвищення мобільності військ проводяться заходи щодо розвитку інфраструктури Національної гвардії Казахстану. У межах мобілізаційної підготовки реалізуються заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.

Також читайте: Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Привіт кацапам! 😊
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15.10.2022 15:12
+13
казахи вивчають літеросполучення ТРО

раша, вітаю

ще трохи кіасаян пови*обується та путя порозказує про ядерку - казахи стануть депортувати рашан
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15.10.2022 15:22
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Привіт кацапам! 😊
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15.10.2022 15:12 Відповісти
казахи вивчають літеросполучення ТРО

раша, вітаю

ще трохи кіасаян пови*обується та путя порозказує про ядерку - казахи стануть депортувати рашан
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15.10.2022 15:22 Відповісти
Киососян
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15.10.2022 16:26 Відповісти
також варіант)
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15.10.2022 16:28 Відповісти
Еще один "звоночек" для московии).
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15.10.2022 15:58 Відповісти
і не тільки казахстан.

зараз увесь світ в пошуках відповіді на запитання ЯК ЗМУСИТИ МИРНУ ЛЮДИНУ ПІТИ НА ВІЙНУ І ПОМИРАТИ ЗА ТЕ, ЩО ВОНА РАНІШЕ НЕ ВВАЖАЛА ЦІННІСТЮ.
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15.10.2022 16:06 Відповісти
У нас армию только на парадах видно
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15.10.2022 16:19 Відповісти
Сомневаюсь однако, қазақи тоже......
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15.10.2022 16:55 Відповісти
ну так никто не сомневался, что казахи нормальные люди, и москаль им не брат. они еще присунут ***** сзади без смазки.
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15.10.2022 20:14 Відповісти
 
 