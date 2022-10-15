Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії

Вісім країн, серед яких Україна, приєднались до рішення Ради ЄС про запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії, ухваленого на початку жовтня.

Про це повідомили у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Країни-кандидати (до ЄС. - Ред.) Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Україна, потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина, та країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради ЄС" - йдеться у пресрелізі.

Тепер ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС від 6 жовтня.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - додали в Раді ЄС.

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Нагадаємо, 6 жовтня Рада ЄС досягла згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Цей пакет включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, а також санкції проти нових фізичних та юридичних осіб та компаній, втягнутих у війну з Україною.