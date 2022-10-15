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Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фріланд

Канада та її союзники хочуть, щоб Росія припинила війну проти України та вивела війська. Країна також наполягає повному виключенні РФ з міжнародного співтовариства.

Про це заявила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників", - сказала Фріланд.

Вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.

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"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - пообіцяла Фріланд.

Нагадаємо, зустріч лідерів G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Станом на початок жовтня ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ щодо планів участі президентів у зустрічі на Балі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Мудро!
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15.10.2022 16:29
+7
Хорошо сказала...
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15.10.2022 16:29
+5
Під тегом "МВФ" по сусідству дві новини: "Росія заблокувала заяву МВФ, у якій засуджується вторгнення в Україну" та "Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік".
Давайте, разом з Марченком, доможіться щоб касапів викинули з МВФ!
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15.10.2022 16:41
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15.10.2022 16:29 Відповісти
Хорошо сказала...
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15.10.2022 16:29 Відповісти
Канада продовжуватиме закликати "кликушники" , яких багато .
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15.10.2022 16:37 Відповісти
ця цитата війде в історію
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15.10.2022 16:38 Відповісти
Під тегом "МВФ" по сусідству дві новини: "Росія заблокувала заяву МВФ, у якій засуджується вторгнення в Україну" та "Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік".
Давайте, разом з Марченком, доможіться щоб касапів викинули з МВФ!
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15.10.2022 16:41 Відповісти
Парашників на парашу.
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15.10.2022 17:09 Відповісти
Ліга Націй була більш відповідальною щодо країн убивць-агресорів, але ж тоді і дєньог з газпрьому ще не було!!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️😠😡👍🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇪🇺🇨🇦‼️🇺🇦⚔️❤️
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15.10.2022 18:05 Відповісти
Звідусіль потрібно гнати кацапів , бо вони терористи , вбивці і дикі гвалтівники 😡
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15.10.2022 19:00 Відповісти
молодець,
чудова аналогія,
параша країна яка розпочала війну в організації по боротьбі проти війни
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15.10.2022 19:10 Відповісти
Окрім зброї, яку вже надала Канада, Міністерство національної оборони та канадська армія чинили опір подальшому зануренню в поточні запаси військової техніки. Військові Канади побоюються що буде недостача зброї у разі, якщо її попросять безпосередньо протистояти Росії.

Міністр оборони Аніта Ананд: «Уряду Канади недостатньо продовжувати скорочувати запаси канадських збройних сил».

«Кожна країна повинна використовувати свій власний відповідний досвід, а в Канаді наш досвід знаходиться в області [броньованих] транспортних засобів, знаходиться в області камер для дронів, знаходиться в області одягу та зимового одягу, які ми добре знаємо, враховуючи наш власний клімат», - сказав Ананд.

" Ми продовжимо використовувати та використовувати наші галузі знань, щоб забезпечити Україну [всім, що їй потрібно для боротьби та перемоги у цій війні".

Звіт, опублікований перед парламентом, нещодавно показав, що оборонне відомство провело інвентаризацію використаної бронетехніки, яка може бути корисною для України. У цьому звіті - що міститься у відповіді на письмове запитання, викладене в Палаті громад - сказано, що більшість виведеного з експлуатації обладнання не придатне для передачі.

Він виявив 62 розвідувальні машини Coyote "в ремонтопридатному стані, але [вони] потребуватимуть значного ремонту та деталей, на закупівлю яких знадобиться понад 220 днів".
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15.10.2022 19:13 Відповісти
Млять! Адміни!Пожежних, а не пожежників! Бо пожежники це і є палії!
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15.10.2022 19:32 Відповісти
Витрати НАТО за країнами 2021 року
військові витрати відсотoк валового внутрішнього продукту країни

США - 3,52%
Велика Британія - 2,29%
Польща - 2,10%
Німеччина 1,53%

Канада 1,39%

У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту.
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15.10.2022 20:31 Відповісти
 
 