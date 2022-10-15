Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд
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Канада та її союзники хочуть, щоб Росія припинила війну проти України та вивела війська. Країна також наполягає повному виключенні РФ з міжнародного співтовариства.
Про це заявила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників", - сказала Фріланд.
Вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.
"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - пообіцяла Фріланд.
Нагадаємо, зустріч лідерів G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі.
Станом на початок жовтня ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ щодо планів участі президентів у зустрічі на Балі.
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Давайте, разом з Марченком, доможіться щоб касапів викинули з МВФ!
‼️🇺🇦⚔️❤️😠😡👍🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇪🇺🇨🇦‼️🇺🇦⚔️❤️
чудова аналогія,
параша країна яка розпочала війну в організації по боротьбі проти війни
Міністр оборони Аніта Ананд: «Уряду Канади недостатньо продовжувати скорочувати запаси канадських збройних сил».
«Кожна країна повинна використовувати свій власний відповідний досвід, а в Канаді наш досвід знаходиться в області [броньованих] транспортних засобів, знаходиться в області камер для дронів, знаходиться в області одягу та зимового одягу, які ми добре знаємо, враховуючи наш власний клімат», - сказав Ананд.
" Ми продовжимо використовувати та використовувати наші галузі знань, щоб забезпечити Україну [всім, що їй потрібно для боротьби та перемоги у цій війні".
Звіт, опублікований перед парламентом, нещодавно показав, що оборонне відомство провело інвентаризацію використаної бронетехніки, яка може бути корисною для України. У цьому звіті - що міститься у відповіді на письмове запитання, викладене в Палаті громад - сказано, що більшість виведеного з експлуатації обладнання не придатне для передачі.
Він виявив 62 розвідувальні машини Coyote "в ремонтопридатному стані, але [вони] потребуватимуть значного ремонту та деталей, на закупівлю яких знадобиться понад 220 днів".
військові витрати відсотoк валового внутрішнього продукту країни
США - 3,52%
Велика Британія - 2,29%
Польща - 2,10%
Німеччина 1,53%
Канада 1,39%
У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту.