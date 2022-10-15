Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд

Канада та її союзники хочуть, щоб Росія припинила війну проти України та вивела війська. Країна також наполягає повному виключенні РФ з міжнародного співтовариства.

Про це заявила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників", - сказала Фріланд.

Вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.

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"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - пообіцяла Фріланд.

Нагадаємо, зустріч лідерів G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Станом на початок жовтня ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ щодо планів участі президентів у зустрічі на Балі.