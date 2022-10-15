"Це мій пріоритет", - нова президентка Червоного Хреста Еггер про доступ до українських військовополонених

Нова президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Еггер заявляє про пріоритетність отримання доступу співробітників МКЧХ до українських військовополонених, зокрема в Оленівці.

Про це вона сказала під час розмови у режимі відеозв’язку з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, пише пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак привітав співрозмовницю з нещодавнім вступом на посаду та висловив сподівання на те, що під керівництвом Еггер МКЧХ успішно долатиме складні гуманітарні проблеми, зокрема спричинені війною Росії проти України.

Керівник ОП наголосив, що сьогодні ситуація з порушенням прав людини на тимчасово захоплених територіях України є такою, якої Європа і світ не бачили протягом десятиліть. Це стосується й поводження з полоненими українськими військовими та цивільними у місцях утримання.

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Єрмак закликав Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу росіянами було вбито понад 50 захисників України. За його словами, Україна зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії.

"Сьогодні – критичний момент. Ця війна є випробуванням для всіх: для України, для міжнародних організацій", – сказав Єрмак.

На переконання керівника ОП, 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України, що стало б дуже важливим кроком.

Еггер зробила акцент на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці. "Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу", – наголосила вона.