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"Це мій пріоритет", - нова президентка Червоного Хреста Еггер про доступ до українських військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

еггер,мір'яна

Нова президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Еггер заявляє про пріоритетність отримання доступу співробітників МКЧХ до українських військовополонених, зокрема в Оленівці.

Про це вона сказала під час розмови у режимі відеозв’язку з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, пише пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак привітав співрозмовницю з нещодавнім вступом на посаду та висловив сподівання на те, що під керівництвом Еггер МКЧХ успішно долатиме складні гуманітарні проблеми, зокрема спричинені війною Росії проти України.

Керівник ОП наголосив, що сьогодні ситуація з порушенням прав людини на тимчасово захоплених територіях України є такою, якої Європа і світ не бачили протягом десятиліть. Це стосується й поводження з полоненими українськими військовими та цивільними у місцях утримання.

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Єрмак закликав Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу росіянами було вбито понад 50 захисників України. За його словами, Україна зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії.

"Сьогодні – критичний момент. Ця війна є випробуванням для всіх: для України, для міжнародних організацій", – сказав Єрмак.

На переконання керівника ОП, 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України, що стало б дуже важливим кроком.

Еггер зробила акцент на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці. "Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу", – наголосила вона.
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свєжо пітаніє но сєрєтся с трудом (с)
щось досі червоний хрест ніхєба Українським полоненим не допоміг

допоміг хіба доправити Азовців з Азовсталі до катівні

І ВСЕ

чекаю, мо хоч ультиматум Єрмака нагадає червоному хресту нахіба він існує
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15.10.2022 17:04 Відповісти
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15.10.2022 17:05 Відповісти
Один вже розказував про пріоритет

01.09.22
Мардіні наголосив, що МКЧХ має плідні перемовини із російською стороною щодо доступу до постраждалих військовополонених в Оленівці: "На превеликий жаль, з того часу ми не отримали доступу, але намагаємось отримати доступ, це абсолютний для нас пріоритет"
Джерело: https://censor.net/ua/n3364512

15.08.22
"В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених Джерело: https://censor.net/ua/n3360936
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15.10.2022 17:11 Відповісти
А чому тільки Оленівка? Тим більше там вже нікого з свідків незалишилось.
А Донецьке СИЗО де катують Українців, а іньші місця утримання???
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15.10.2022 17:15 Відповісти
Шкода, що у наших людей, немає часу чекати на ваші "преорітети"...
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15.10.2022 17:45 Відповісти
Попередник її таки добряче саботував свою роботу в Україні та в десна облизував рашистів *****!!
Украіна чекає реальних, дій від Гендиректора Червоного хреста Мардінія, у визволенні Українських Захисників з пазурів *********** убивць !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👍😡😠✌️✊🇨🇦🇪🇺🇬🇧🇺🇸🇸🇪🇨🇿🇱🇹🇫🇮🇯🇵🇪🇪🇳🇴🇩🇪🇦🇿🇹🇷🇮🇩‼️‼️‼️‼️
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15.10.2022 17:50 Відповісти
Поживемо, - побачимо... Прикро, що в скрутні часи дуже багато міжнародних організацій, діяльність яких теж фінансує Україна, виявились або геть імпотентними, або навіть такими, що підтримували нашого ворога, або ж, принаймні, озвучували його наративи! Вважаю, що після нашої Перемоги Україна просто ПОВИННА запустити новий "челенж" та ВИМАГАТИ ПЕРЕЗАПУСКУ роботи або ж розпуску всіх без виключення ******** Світових інституцій на кшталт ООН, МХЧХ, РЄ, ОБСЄ, тощо! Чому? Тому як щось дуже дивним чином дуже часто так співпадає, що ці організації або "не бачать" АГРЕСІЇ московії проти України, або весь час применшують її значення та наслідки! Уж що що, а це Україна ТОЧНО НЕ ЗАБУДЕ разом з своїми реальними союзниками! П.С. ******** (або ж колишнім у недалекому минулому) керівникам таких організацій вже зараз раджу готуватись до ретельних фінансових перевірок з боку відповідних органів на предмет можливого виявлення фактів отримання ними "винагород" з боку держави - агресора, тому як досить з вами бути "толерантними", знахабніли ПОТВОРИ, які "забули", для чого були створені очолювані вами міжнародні організації!!!
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15.10.2022 18:29 Відповісти
Є міжнародні спортивні орг-ції, що забороняють українцям виступати під прапором власної країни. Реакції - 0.
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15.10.2022 19:17 Відповісти
 
 