УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6954 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 424 23
армія рф (13574) війна (56913) знищення (4242) втрати (3842) вертоліт (713)

Російський гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ під Херсоном, але був знищений, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,гелікоптер

Українські військовослужбовці знищили російський гелікоптер, який намагався атакувати позиції ЗСУ у Херсонській області, а українська авіація вдарила по системах протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Поточна оперативна обстановка на півдні Україні: станом на 14:00 15.10.2022:

- Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Сили оборони тримають вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій.

- Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Продовжує практику вогневих уражень наших позицій і територіальних громад, що прилеглі до фронту, із застосуванням авіації, ракетно-артилерійського озброєння і мінометів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На південному та східному напрямках українські захисники знищили вертоліт РФ та 6 "Shahed-136"

- Також продовжує завдавати удари дронами-камікадзе по тилових районах, намагаючись уразити об’єкти інфраструктури.

- З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно проводить повітряну розвідку.

- Протягом ночі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони збито 6 дронів, над Херсонщиною – 2, а над півднем Дніпропетровщини - 5.

Безпілотний шпигун "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту, демілітарізований.

- Рашисти усю ніч тероризували Нікопольщину. Били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

В самому Нікополі нічними обстрілами з пів сотні реактивних снарядів поранено двоє цивільних осіб, пошкоджено понад десяток багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька об’єктів соціальної інфраструктури.

Ранком ворог вчергове вдарив важкою артилерією по житлових кварталах райцентру. Попередньо, поранені троє людей. Понівечено ще кілька приватних будинків та адмінбудівель.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено приватне підприємство та оселі.

- Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань, авіацією відпрацьовано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. Ворожа ж спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена. Ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

- В Чорному морі помірно штормить, що може створювати передумови до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні.

11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, серед них 2 великих десантних кораблі та 3 ракетоносії з дванадцятьма "Калібрами".

Зернові коридори працюють у відповідності до графіків та забезпечених гарантій на міжнародному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень морпіхи ліквідували понад 75 окупантів і спалили по 28 танків та БМП

- Актуальність загроз ракетних ударів та атак дронів системно підтверджують сигнали повітряних тривог по областях регіону. Нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, навіть не зважаючи на високу результативність сил протиповітряної оборони.

- Варто вірити в ЗСУ і довіряти Силам оборони. Вони працюють на Перемогу, утримайтесь від коментарів та прогнозів, аби не нашкодити реальному стану справ.

І тоді логічно і обов'язково все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
шо там? опять русню с пропеллером в клочья ? ))))
показати весь коментар
15.10.2022 17:25
+21
Росказували хлопці , летіли два літаки казламордих,в них навіть не стріляли, підсвітили з двох боків,ті з переляку катапультувалися ,літаки попадали без жодного пострілу.
показати весь коментар
15.10.2022 17:23
+20
Слава 3-кратно "уничтоженной укропской ПВО"!).
показати весь коментар
15.10.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто хотел спокойно нырнуть в грунт.
показати весь коментар
15.10.2022 17:16 Відповісти
Плановый нырок
показати весь коментар
15.10.2022 17:22 Відповісти
Слава 3-кратно "уничтоженной укропской ПВО"!).
показати весь коментар
15.10.2022 17:17 Відповісти
В окупантів агонія вони поступово втрачають Херсонщину тому ведуть необдумані дії
показати весь коментар
15.10.2022 17:19 Відповісти
и сложів бєсстрашно лопасті на зємлю упал....

нехай щастить
показати весь коментар
15.10.2022 17:20 Відповісти
Татодовбойоббув. Бо розумний ні в якому разі не пішов би, не полетів би в сторону ЗСУ. Розумний навіть дивився б в сторону НАШИХ хлопців зараз боявся.
показати весь коментар
15.10.2022 17:21 Відповісти
Ага, ще вони на днях там атакувати збиралися))) але не пощастило, сильно))).
Дебілам треба бігом на Ростров.
показати весь коментар
15.10.2022 17:25 Відповісти
Запоріжжя зараз не дарма страждає. Буде і тим "бігунам" повний *******. І я так розумію, дуже скоро.
показати весь коментар
15.10.2022 17:37 Відповісти
Росказували хлопці , летіли два літаки казламордих,в них навіть не стріляли, підсвітили з двох боків,ті з переляку катапультувалися ,літаки попадали без жодного пострілу.
показати весь коментар
15.10.2022 17:23 Відповісти
Гораздо приятней опускаться на землю живым и на парашюте, чем тушкой, плотно нашпигованной поражающими элементами зенитной ракеты.
показати весь коментар
15.10.2022 22:28 Відповісти
Чесно кажучи,мені однаково в якому вигляді приземлиться тушка кацяпи,з паращютом і у полон,чи начиненим залізяками,а от те що два кацяпські літакі начинені новітніми прибамбасами впали,і більш не будуть обстрілювати українських діточок , мене дуже радує.
показати весь коментар
16.10.2022 01:44 Відповісти
А перед смертю пілот просив передати Маску, що Хрущов - це ще квіточки.
показати весь коментар
15.10.2022 17:25 Відповісти
шо там? опять русню с пропеллером в клочья ? ))))
показати весь коментар
15.10.2022 17:25 Відповісти
Пацан к успеху шёл-не получилось,не фартануло.))
показати весь коментар
15.10.2022 17:31 Відповісти
Ну й нагуй воно тому гелікоптерові було потрібно, га?
показати весь коментар
15.10.2022 17:34 Відповісти
Воно замотивоване шмурдяком,то там логики шукати марно.
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100078356800971&attachment_id=1065340794172819&message_id=mid.%24cAAAB8Ta51tCJodXwwGDcJBT0Txc1
показати весь коментар
15.10.2022 17:43 Відповісти
Рашист ***** знайшов сам, у Хліборобів України, те з чим прислав його *****!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✌️😡😠‼️🇺🇦⚔️❤️💀💀💀
показати весь коментар
15.10.2022 17:44 Відповісти
ракеты ХАРМ (США) ну очень хорошо уничтожают орковское ПФО
показати весь коментар
15.10.2022 17:54 Відповісти
два ! чем больше сдадим тем лучше
показати весь коментар
15.10.2022 17:57 Відповісти
КОНТРНАСТУП
показати весь коментар
15.10.2022 18:31 Відповісти
Отріцательно взлєтєл!!!
показати весь коментар
15.10.2022 18:31 Відповісти
 
 