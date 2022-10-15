Російський гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ під Херсоном, але був знищений, - ОК "Південь"

Українські військовослужбовці знищили російський гелікоптер, який намагався атакувати позиції ЗСУ у Херсонській області, а українська авіація вдарила по системах протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Поточна оперативна обстановка на півдні Україні: станом на 14:00 15.10.2022:

- Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Сили оборони тримають вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій.

- Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Продовжує практику вогневих уражень наших позицій і територіальних громад, що прилеглі до фронту, із застосуванням авіації, ракетно-артилерійського озброєння і мінометів.

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- Також продовжує завдавати удари дронами-камікадзе по тилових районах, намагаючись уразити об’єкти інфраструктури.

- З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно проводить повітряну розвідку.

- Протягом ночі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони збито 6 дронів, над Херсонщиною – 2, а над півднем Дніпропетровщини - 5.

Безпілотний шпигун "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту, демілітарізований.

- Рашисти усю ніч тероризували Нікопольщину. Били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

В самому Нікополі нічними обстрілами з пів сотні реактивних снарядів поранено двоє цивільних осіб, пошкоджено понад десяток багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька об’єктів соціальної інфраструктури.

Ранком ворог вчергове вдарив важкою артилерією по житлових кварталах райцентру. Попередньо, поранені троє людей. Понівечено ще кілька приватних будинків та адмінбудівель.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено приватне підприємство та оселі.

- Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань, авіацією відпрацьовано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. Ворожа ж спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена. Ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

- В Чорному морі помірно штормить, що може створювати передумови до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні.

11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, серед них 2 великих десантних кораблі та 3 ракетоносії з дванадцятьма "Калібрами".

Зернові коридори працюють у відповідності до графіків та забезпечених гарантій на міжнародному рівні.

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- Актуальність загроз ракетних ударів та атак дронів системно підтверджують сигнали повітряних тривог по областях регіону. Нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, навіть не зважаючи на високу результативність сил протиповітряної оборони.

- Варто вірити в ЗСУ і довіряти Силам оборони. Вони працюють на Перемогу, утримайтесь від коментарів та прогнозів, аби не нашкодити реальному стану справ.

І тоді логічно і обов'язково все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.