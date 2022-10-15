УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6954 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
11 234 87
Білорусь (5972) війна (56913) дипломатія (674) Мережко (40)

Розрив дипломатичних відносин із Білоруссю назрів, - голова комітету ВР із закордонних справ Мережко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мережко

Україні варто розірвати дипломатичні відносини із Білоруссю, вважає голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

 Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, питання про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю вже назріло. Дедалі важче мати дипломатичні відносини з країною, на чолі якої стоїть диктатор", – сказав Мережко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

Парламентар також пояснив, чому, на його думку, влада України досі не розірвала дипвідносин із Мінськом: "Офіційна версія – необхідність захисту прав і інтересів наших громадян. Хоча, можливо, це пов’язане з тим, що хоча Білорусь і є державою, яка бере участь в російській агресії, є співучасником агресії проти України, але ще не повністю включилася в повномасштабну війну".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
він перезрів, кловани мєєдленні,,,,
показати весь коментар
15.10.2022 17:32
+44
Він назрів ще 24 лютого, коли від бульбашей по всій Україні ракети полетіли... Дебіли мля
показати весь коментар
15.10.2022 17:33
+36
Это "назрело" почти 8 месяцев как. Йода прости).
показати весь коментар
15.10.2022 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він перезрів, кловани мєєдленні,,,,
показати весь коментар
15.10.2022 17:32 Відповісти
визнати бульбашню орками! - абздець і точка.
показати весь коментар
15.10.2022 17:44 Відповісти
У нас 8 років ніяк не розривали відносили з агресором, сподіваюсь що з білоруським округом розірвуть відносини швидше ніж за 8 років
показати весь коментар
15.10.2022 17:47 Відповісти
сподіваюсь цю зелену прикацаплену з ніг до голови кодлу заставили порозумнішати...
показати весь коментар
15.10.2022 17:56 Відповісти
цитую---- телеграма з урала на мацкву-срочно висилайте три вагона водки-
народ протрезвел-спрашивают-куда царя-батюшку подевали..
так і слуци урода самое позднее зажигание
показати весь коментар
15.10.2022 19:00 Відповісти
і ця зелена падла під контролем притомних....
я б навіть це ненажерливе на шашликі відпустив місяців на 26+...
нічого б не змінилося.
показати весь коментар
15.10.2022 19:44 Відповісти
Это "назрело" почти 8 месяцев как. Йода прости).
показати весь коментар
15.10.2022 17:32 Відповісти
телемарафєт загальмовує свідомість до рівня рослини
показати весь коментар
15.10.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 17:44 Відповісти
Він назрів ще 24 лютого, коли від бульбашей по всій Україні ракети полетіли... Дебіли мля
показати весь коментар
15.10.2022 17:33 Відповісти
а що скаже моральний авторитет того комітету Табу Анал?
показати весь коментар
15.10.2022 17:35 Відповісти
Чому ще Порох не сидить?
показати весь коментар
15.10.2022 17:38 Відповісти
..........
показати весь коментар
15.10.2022 20:01 Відповісти
а Іран - ні? - мо наше безталанне щекате, пузате пів кіло все,
в них фінансової допомоги попросить?
з цього придурня станеться..
показати весь коментар
15.10.2022 17:35 Відповісти
Та ну, чого? Наступ з території білорашки, обстріли, запуски дронів не є підставою для розривання дипломатичних відносин. Може зараз Хламідія домовиться про постачання через прокладку з ОАЕ електроенергї з кацапської АЕС та й бітум для великого крадівництва-2 десь треба брати. Взагалі Бульбофюрер партньор Зелі і не здав його при розслідуванні вагнергнйту
показати весь коментар
15.10.2022 17:36 Відповісти
про бензин з солярою забули
показати весь коментар
15.10.2022 17:38 Відповісти
Вибачте, перейду на росіянську: "-гора, родила- мишь..."
показати весь коментар
15.10.2022 17:37 Відповісти
беня народила зелю
показати весь коментар
15.10.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 17:48 Відповісти
боже-боже..... це наче ходити і далі здороватися з сусідом, який тобі теж камінюку у вікно кинув
показати весь коментар
15.10.2022 17:37 Відповісти
і продовжує жбурляти.
показати весь коментар
15.10.2022 17:39 Відповісти
Шо *****? Він до сих пір був? Чінуши зовсім їбанулись? Завдяки Білорусі сталась буча, вони наші кровні вороги, які відносини
показати весь коментар
15.10.2022 17:38 Відповісти
що це дасть? Нічого ! навіщо якісь беззмістовні рухи?
показати весь коментар
15.10.2022 17:38 Відповісти
Очередной бесполезный идиот из бесполезной зеленой своры...
показати весь коментар
15.10.2022 17:40 Відповісти
‼️‼️‼️Цікаво А хто домовлявся випустити із котла 5000 кацапів ??? Хто іменно - якоби абхазец АРАХАМІЯ з якоби россіянином АБРАМОВИЧЕМ ?????
показати весь коментар
15.10.2022 17:43 Відповісти
Станом на ранок 1 жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом, передає Правда ІФ з посиланням на УП
показати весь коментар
15.10.2022 17:58 Відповісти
Софійка на роботі )
показати весь коментар
15.10.2022 18:07 Відповісти
а так хвалились, партізанский край..партізанскій край.....от партизанят забившись по норах.
показати весь коментар
15.10.2022 17:44 Відповісти
Після остаточного вирішення питання кацапів нам доведеться остаточно вирішувати питання з владою бульбенфюрера. Він сяде на лаву у Гаазі або повисне на бярозе у Біловезькій пущі.
показати весь коментар
15.10.2022 17:46 Відповісти
Давно пора было разорвать отношения с минским режимом. И не нужно прикрываться защитой наших граждан, Наших граждан на Беларашке уже нету. А если есть то они в плену и дипломатия уже здесь не поможет. Тут уже освобождать нужно по принципу обмена и тд...
показати весь коментар
15.10.2022 17:47 Відповісти
"Наши" и на ********** ‼️Так , что ⁉️
показати весь коментар
15.10.2022 17:53 Відповісти
Инициатива в разрыве дипотношений сыграет на руку тем, кто вбрасывает, что Украина уклоняется от способов дипломатического урегулирования. Зачем играть им на руку? Это не бытовые отношения двух соседей, это дипломатия, тут нужна хитрость, а не эмоции.

Пока картофельная армия не вторглась в Украину, разрыв дипотношений не имеет никакого смысла.
показати весь коментар
15.10.2022 17:49 Відповісти
А ти, москалик, теж за "діпламатічєскає урєгуліраваніє"? Скажи ще "канфлікта" замість "війни". Та й, взагалі, москалику, тобі через океан видніше, чи напала на Україну Білорусь, чи ні. Тобі ж за океан ракети з Білорусі не прилітають!
показати весь коментар
15.10.2022 18:52 Відповісти
Як наявність посольства чи консульства заважає воювати? Це нагадує ідіотизм кацапів з їх "ви ж не оголосили війну!".

Заява Зеленського про недопустимість переговорів з ****** має достатнє підґрунтя, особливо після подій з 10 жовтня, цю заяву можна "продати" західному світу (я б ще доповнив її аналогією з перемовинами з Гітлером у 1940-х) і її зрозуміють.
Але вже біля місяця йде активна інформаційна війна, що путлер хоче переговорів, а Україна із США лише затягують війну. Насправді ця маячня з'явилась ще кілька місяців тому, коли Ердоган почав заявляти, що "деякі країни НАТО" своїми діями навмисно затягують війну, оптимісти в Україні це зрозуміли так, що затягування відбувається шляхом ненадання більш ефективного озброєння, але це були перші кроки ************** по розколу серед наших партнерів. І коли рашисти почали відступати на полі бою, Ердоган активізувався і йому на допомогу прийшли Папа Римський, Орбан, Дінку, Трамп.

Розрив дипвідносин з Білоруссю нам не дає взагалі нічого, але на фоні закликів кремлівських шльондр, що Україну треба схилити до переговорів, і після того як бульбофюрер заявив, що проведе перемовини з Ердоганом стосовно мирного врегулювання, це грає на руку цій кремлядській кампанії, розгорнутій кілька місяців тому і значно посиленій пару тижнів тому, що Україна не готова до мирного врегулювання. З території Білорусі до нас заходили рашистські війська, звідти ж по нам били ракетами, а ЗСУ воювали весь цей час, не зважаючи на жодні дипстосунки. Розірвемо - і що, це допоможе прийняти рішення вдарити по об'єктам в Білорусі? Так це можна зробити і зараз. Нащо тоді? "Дія заради дії, щоб хоч щось відбувалось"? Це пусте.

P.S. Видишь, могу и на украинском, потому дешёвенький укус про "москаля" - мимо кассы .!.
показати весь коментар
15.10.2022 19:16 Відповісти
Москалику, чий Крим?
показати весь коментар
15.10.2022 20:25 Відповісти
Крим - це Україна, ідіоте .!.
показати весь коментар
15.10.2022 20:32 Відповісти
З території Білорусі по Україні шмаляли ракетами, від них до Київської області заходили кацапи. Тарган з Україною до цього розірвав дипвідносини? Йому дипвідносини не завадили? То й Україні вони не заважають. Треба слати його за ****** і кораблем з його "мирними" ініціативами, це теж можна робити без розриву дипвідносин. Навіть можна по ним вгатити ракетами та артилерією, також без розриву дипвідносин (не гатять, щоб не давати формальний привід для відправки картопляної армії до України). Це ж дипломатія, тобто хто кого наїбе. Зрозумій це нарешті, дурнику
показати весь коментар
15.10.2022 21:10 Відповісти
Для України Білорусь ворожа країна - не білоруський народ який страждає від Лукашенка а сама влада Білорусі на чолі з Лукашенком
Тому давно треба було розірвати дипломатичні відносини .
З території Білорусі обстрілюють Україну тому підтримувати відносини немає ніякого значення.
показати весь коментар
15.10.2022 17:50 Відповісти
Это типа за то что Зеля сдал Лукашеску Путлерску Вагнерское быдло,оба деда напали на Киев за два дня...
показати весь коментар
15.10.2022 17:52 Відповісти
розрив діпломатичних відносин з коленькою розвяже ЗСУ руки вже перепіндячити цей гній - i забути.
і перестати тримати там стільки війська дуже потрібного на інших напрямках.
показати весь коментар
15.10.2022 17:52 Відповісти
записивайте имена всех этих "светлых" политиков и гоните
показати весь коментар
15.10.2022 17:53 Відповісти
Та ні.
Потрібно дочекатися, коли кацапи з бульбашами атакують, а зеленські, буданови та данілови, виступлять з заявами, що вони все це передбачили.
І лише після того, як буде зареєстрована чергова петиція, розірвати відносини!
показати весь коментар
15.10.2022 17:55 Відповісти
Прежде чем сделать что-то, сначала спроси себя:
- Что я с этого буду иметь? А потом:
- Что они с этого будут иметь?
(с)
Надеюсь, кто-то задает эти вопросы, а не тупо вкидывает пиплу жареные популистские темы.
показати весь коментар
15.10.2022 17:57 Відповісти
проти України воюють всі остальні....
нахум жалість і толерантність.
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх.
показати весь коментар
15.10.2022 18:04 Відповісти
срані партизані щось белькають?
дуже передчасно ласти склеїти хочуть?
це буде них...
показати весь коментар
15.10.2022 18:00 Відповісти
Белорусский телеканал NEXTA правду каже..скоро в Украине буде семь бригад белорусов...,бульбафюрер в шоке...🤣
показати весь коментар
15.10.2022 18:04 Відповісти
ви видалили свій пост,
то відповідаю знову вам тут.
"проти України воюють всі остальні бiлие русскіе..
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх."
показати весь коментар
15.10.2022 18:07 Відповісти
,BRO...я нічого не видаляв...
показати весь коментар
15.10.2022 18:10 Відповісти
ну тоді сайт живе сам з собою...
показати весь коментар
15.10.2022 18:22 Відповісти
мацкалі пошкодили нашу енергосистему..
Та Україна вистояла!!!
Тож розкажіть для кого до війни в вусатого таргана ми покупали електрику
замість того,щоб тратити ці гроші на оборону
показати весь коментар
15.10.2022 18:07 Відповісти
Тому й купували щоб не тратити на оборону! І асфальт для того ж клали.
показати весь коментар
15.10.2022 18:44 Відповісти
Ахмет Закаев каже что в Украине 5 бригад чеченов воюют за Украину...бригада Джохара Дудаева Супер...,был у них один раз...Super...💪🔱Cлава ЗСУ♥️🖤👍🔱💪🇱🇷🇺🇦🇬🇧
показати весь коментар
15.10.2022 18:09 Відповісти
диктатор это одно дело, а другое, что засидевшийся на должности председатель колхоза предоставляет свою территорию плешивому карлику для нападения на нас, совершенно другое
показати весь коментар
15.10.2022 18:09 Відповісти
можливо Україна сама має загострити відносини з бєларусієй?
якщо з бєларусії знову попруть на Київ, то яка в біса дипломатія?
нехай війна прийде в бєларусію - тоді НАТО вже не зможе відморожуватись
показати весь коментар
15.10.2022 18:09 Відповісти
ну все...кінець Мережку! Членограй,Єрмак і Арахноїд його порвуть! який розрив? з бюджету заплановано 90 млрд на розпил по великому крадівництву на дорогах,а де асфальт брати членограям? з 2 бульбо НПЗ! Мережко подумав??
показати весь коментар
15.10.2022 18:10 Відповісти
Не переймайся так сильно за Мережко, вже все продумано та перетерто, будматеріали будуть купувати в турків.
показати весь коментар
15.10.2022 18:17 Відповісти
а шо це даст? який стратегічний смисл ?
показати весь коментар
15.10.2022 18:17 Відповісти
Може ти, москалику, нарешті отримаєш анальний оргазм, про який так мріяв...
показати весь коментар
15.10.2022 18:45 Відповісти
фу у ГОМОСЭКОМ заcмерділо, російськім духом завоняло, ти спалілся руский гомосєк
показати весь коментар
16.10.2022 13:10 Відповісти
агас, вас це даст)) стратегічний сенс...))) німецьким лайном троха тхне...))
показати весь коментар
17.10.2022 01:19 Відповісти
при першій нагоді буба висуне свою агроіхімічну подоляцьку мавпу на перемовини з кацапнею...
показати весь коментар
15.10.2022 18:20 Відповісти
і да - не недооцінювайте білих кацапів - вони вояки,
як діло йде за їхнє життя, не гарантоване їм в Україні.
не сахалиньскі кацапи ні разу, хоч і п'янині самі ж такі...
показати весь коментар
15.10.2022 18:30 Відповісти
Які там вояки, не смішіть мене!
Одне діло ламать руки білоруським дівчатам, і пробивать кийками голови білоруським хлопчикам, які вирішили, що можуть повстати проти путєнського коханця і анального раба з картоплею в сраці лукахуйлошенка.
І зовсім інше - бичить на термінаторів з ЗСУ. Удачі, ясно, бажать не стану, але термін "смажена картопля" найкраще описує то, що чекає сцяний гавноамон ********* в Україні.
показати весь коментар
15.10.2022 20:04 Відповісти
мож і переймаюся - ... лейтенант старшой ...ловічь.
лейтенант старшой комвзвода - мабуть зараз майор - тих придурків на пенсію майорами кацапня випускає...
до ...ловічя тоді 80 ніяких претензій не було, а зараз понад край - завалю ...ловічя... і перекурю.
показати весь коментар
15.10.2022 20:14 Відповісти
Білорасея гірша за ресєю, того недоумка кізіма там давно вже не має бути...
показати весь коментар
15.10.2022 18:43 Відповісти
Настав час, кажете, зелені курви. А хіба він не настав 24 лютого коли з Белорусі полізли танки?
показати весь коментар
15.10.2022 19:08 Відповісти
"зе кловани" 24-02-2022 року .коли рашист напав з території Білоруії негайно повинні були бути розірвані дипломатичні відносини.Вже тоді фурункул дипвідносин лопнув.
показати весь коментар
15.10.2022 19:16 Відповісти
А с Ираном? Или пока не время?
показати весь коментар
15.10.2022 19:31 Відповісти
Похоже всем агрессивным воевакам, что здесь собрались, стало скучно сидеть возле белорусской границы и они жаждут настоящего дела. Да конечно, пора открыть второй фронт против бульбафюрера и третий против Приднестровья, еще раз послать Маска и выкинуть все старлинки на помойку, тогда победа точно будет за нами.
показати весь коментар
15.10.2022 19:33 Відповісти
Невже зельониє дозріли? Хоча, що тут гадати. Все рівно всім керує одна людина - начальник ЖЕКу.
показати весь коментар
15.10.2022 19:40 Відповісти
А хіба можна щось белькотіти про дипломатичність, вигідність дипвідносин з вбивцями чи їх посібниками?! Ну тоді годі щось закидати курві, пробачте, миротворцю Орбану?! Він же каже, і не тільки каже, а діє - давайте вести перемовини, миритися і т.д....Мовляв це буде вигідно всім. Після 24го лютого Білорусія має статус ворога! З ворогом яка може бути дипломатія? Вона САМА цей статус обрала! Слава Україні!
показати весь коментар
15.10.2022 20:00 Відповісти
З 24.02.2022 треба було розірвати всі дипвідносини з бульбафюрером.
Проблема в тому, що слуги наруто від бульбафюрера кайфують...
показати весь коментар
15.10.2022 20:06 Відповісти
Росія ввела свої війська в Мінськ. На вулицях Мінська з'явилися зелені чоловічки без ідентифікаційних знаків та в масках... Анексія в самому розпалі
показати весь коментар
15.10.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 20:24 Відповісти
Тільки назрів ? Так скількі тоді у нас зрадників ?
показати весь коментар
15.10.2022 20:39 Відповісти
давно пора!
показати весь коментар
15.10.2022 20:44 Відповісти
Та нема там давно вже Білорусії, там Колонія Московії
показати весь коментар
15.10.2022 22:34 Відповісти
 
 