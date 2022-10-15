Кулеба про повістки для працівників американської Schlumberger в РФ: Треба йти з Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західні компанії покинути Росію після того, як стало відомо, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати в РФ повістки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Reuters, співробітники російських філіалів нафтосервісної корпорації Schlumberger почали отримувати повістки за місцем роботи, і компанія при цьому не дозволяє працювати віддалено, щоб уникнути мобілізації. За словами правозахисників, російське законодавство вимагає від компаній "допомагати" з мобілізаційними заходами, доставляти повістки та проводити військовий облік, навіть якщо серед співробітників є лише один військовозобов'язаний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Приморському краї РФ знайшли мертвим військкома Малика. Поліція розслідує вбивство та самогубство

Кулеба заявив, що Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії.

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади щодо мобілізації працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - залишити Росію зараз", - написав Кулеба у своєму Twitter.