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Кулеба про повістки для працівників американської Schlumberger в РФ: Треба йти з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

schlumberger

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західні компанії покинути Росію після того, як стало відомо, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати в РФ повістки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Reuters, співробітники російських філіалів нафтосервісної корпорації Schlumberger почали отримувати повістки за місцем роботи, і компанія при цьому не дозволяє працювати віддалено, щоб уникнути мобілізації. За словами правозахисників, російське законодавство вимагає від компаній "допомагати" з мобілізаційними заходами, доставляти повістки та проводити військовий облік, навіть якщо серед співробітників є лише один військовозобов'язаний.

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Кулеба заявив, що Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії.

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади щодо мобілізації працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - залишити Росію зараз", - написав Кулеба у своєму Twitter.
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Всы хто працюють на росыъ - спонсори тероризму.
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15.10.2022 18:39 Відповісти
Звычыйны ж!
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15.10.2022 18:47 Відповісти
Зарплатня в західних компаніях вище, то ж могилізовані можуть придбати парадну форму і святковий пластиковий пакет, а на здачу - набрати повні кармани насіння сонячнику. І все буде по феншую!
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15.10.2022 18:42 Відповісти
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15.10.2022 18:53 Відповісти
І свою репутацію п.Кулеба добре *підмочив* бо лохонувся даючи інтерв*ю Вовану і Лексусу(типу послу Макфолу).
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15.10.2022 19:14 Відповісти
Повторюєте за фейками русні?
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15.10.2022 23:03 Відповісти
Самі послухайте вьюху,а потім фейкайте,до речі там ще прокололись і Ермак з Пашинським.
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15.10.2022 23:46 Відповісти
Тобто ви підкріплюєте свої аргументи тезами русні?
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16.10.2022 00:49 Відповісти
Не йти, а втікати від прокажених
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15.10.2022 20:06 Відповісти
 
 