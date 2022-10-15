УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6867 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
826 10
зерно (1240) порт (619) Чорне море (1364)

З українських морпортів вийшло сім суден з агропродукцією, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерно,порт

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 15 жовтня з портів "Одеса" та "Південний" вийшло сім суден з українською агропродукцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що судна завантажені 101 тисячею тонн продовольства, яке буде доставлене в країні Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 7,5 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
я пишаюсь інфою. просто афігєнно!
показати весь коментар
15.10.2022 18:33
+2
красавцы, а у самих цены на продовольствия растут каждый день и обьясните как выжить на пенсию 2100🤬
показати весь коментар
15.10.2022 18:41
+1
хуцпа - сверхнаглость - обдирать гоев и сообщать им что это их достижение - чтобы гои радовались этому.
показати весь коментар
15.10.2022 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я пишаюсь інфою. просто афігєнно!
показати весь коментар
15.10.2022 18:33 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 18:40 Відповісти
красавцы, а у самих цены на продовольствия растут каждый день и обьясните как выжить на пенсию 2100🤬
показати весь коментар
15.10.2022 18:41 Відповісти
ну хоч нігритятка наїдені - з Запоріжжям сложніше..
показати весь коментар
15.10.2022 18:42 Відповісти
хуцпа - сверхнаглость - обдирать гоев и сообщать им что это их достижение - чтобы гои радовались этому.
показати весь коментар
15.10.2022 18:46 Відповісти
ким чим зе підростає!
тею самою кацапською дорогою йдете - свого гуйла-кабанчика відгодовуєте....
показати весь коментар
15.10.2022 18:47 Відповісти
Війна війною, а вивіз зерна за розкладом. Хтось гарно гаманця набиває
показати весь коментар
15.10.2022 18:52 Відповісти
Це не рейтинг,
Це ціна за десяток яєць:

показати весь коментар
15.10.2022 19:18 Відповісти
ніколи не зрозумію в який карман ви сховали притомність в 19му...
молоді, вам жити і диточкам вашим - не нехтуйте виборами ніколи,
не ліниться - на вибори...
поки що красні діди вас перемогли на клована... - 0:2 поразка.
показати весь коментар
15.10.2022 19:27 Відповісти
Дякую .
Що нема сегодні такої фрази як ( з портів Великоі Одеси😅)
це був треш.
все буде Україна
показати весь коментар
15.10.2022 19:30 Відповісти
 
 