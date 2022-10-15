З українських морпортів вийшло сім суден з агропродукцією, - Мінінфраструктури

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 15 жовтня з портів "Одеса" та "Південний" вийшло сім суден з українською агропродукцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що судна завантажені 101 тисячею тонн продовольства, яке буде доставлене в країні Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 7,5 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО