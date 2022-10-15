З українських морпортів вийшло сім суден з агропродукцією, - Мінінфраструктури
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У рамках реалізації "зернової ініціативи" 15 жовтня з портів "Одеса" та "Південний" вийшло сім суден з українською агропродукцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
Зазначається, що судна завантажені 101 тисячею тонн продовольства, яке буде доставлене в країні Азії та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 7,5 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Топ коментарі
+3 саша паламарчук
показати весь коментар15.10.2022 18:33
+2 Александр Иванов 70a0e461
показати весь коментар15.10.2022 18:41
+1 Nik Home 379c842c
показати весь коментар15.10.2022 18:46
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Будь ласка, зачекайте...
тею самою кацапською дорогою йдете - свого гуйла-кабанчика відгодовуєте....
Це ціна за десяток яєць:
молоді, вам жити і диточкам вашим - не нехтуйте виборами ніколи,
не ліниться - на вибори...
поки що красні діди вас перемогли на клована... - 0:2 поразка.
Що нема сегодні такої фрази як ( з портів Великоі Одеси😅)
це був треш.
все буде Україна