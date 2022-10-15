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Новини За кордоном
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членство в ЄС (938) Євросоюз (7144) Шольц Олаф (734)

Якщо Євросоюз розростеться до 27, 30, 36 держав, він посилить свій вплив у світі, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євросоюз

Канцлер Німеччині Олаф Шольц знову висловився за розширення Європейського союзу. На його думку, продовження розширення на схід є перемогою для всіх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Шольц виступає за значне розширення. "ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може ще більше посилити свою вагу у світі", - сказав політик на з’їзді "партійної родини" європейських соціал-демократів в Берліні.

При цьому більші країни не мають ігнорувати проблеми менших держав-членів.

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Однак кандидати на вступ, такі як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія також повинні відповідати критеріям вступу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Євросоюз ніколи не посилиться до тих пір, поки різні угорські ******,орбани, німецькі меркелі , французхьскі макарони,оланди служитимуть інтересам куйла і своїм власним інтересам.але не інтересам ЄС
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15.10.2022 19:12
+4
Потрібно запускати процес консолідації Європи,й виправляти шкоду заподіяну меркелихой,завезення в Європу деструктивних елементів з недорозвинених країв.
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15.10.2022 19:01
+4
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15.10.2022 19:17
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Ліверна ковбаса викреслюється.
)
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15.10.2022 18:42 Відповісти
о как риторика меняется. Ну лучше поздно чем никогда. Понимают, что нужно делать 3-й полюс в мире в добавок к штатам и китаю
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15.10.2022 18:47 Відповісти
27 30 36 чё за прикол?
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15.10.2022 18:48 Відповісти
Тролінг. Тому що ЕС вже має проблеми в керованості. Спрогнозуйте самі, що буде далі без реформування інтергрованості і залученості.
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16.10.2022 00:19 Відповісти
да-да-да!! прийміть ще 4 мадярских отродья і сербію..
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15.10.2022 18:49 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадянам його країни слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС.

Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, вважає, що санкційна політика щодо Росії, загострює ситуацію в ЄС.

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15.10.2022 18:50 Відповісти
а шо случілось, що ж так усі ріко позбулися риторики (давайтє пєрєстанім стрєлять)
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15.10.2022 18:52 Відповісти
Потрібно запускати процес консолідації Європи,й виправляти шкоду заподіяну меркелихой,завезення в Європу деструктивних елементів з недорозвинених країв.
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15.10.2022 19:01 Відповісти
Там спочатку "просапати" треба від бур'яну...
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15.10.2022 19:11 Відповісти
Євросоюз ніколи не посилиться до тих пір, поки різні угорські ******,орбани, німецькі меркелі , французхьскі макарони,оланди служитимуть інтересам куйла і своїм власним інтересам.але не інтересам ЄС
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15.10.2022 19:12 Відповісти
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15.10.2022 19:17 Відповісти
руснявьій *********, геть!
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15.10.2022 19:24 Відповісти
Євросоюз має майбутнє, тільки без Німеччини
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15.10.2022 19:19 Відповісти
Понабирали иобиків для кількості -- а нас пресуют як чумних .
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15.10.2022 19:24 Відповісти
як не дивно,але Ізраіль якось обходиться і без "союзів". Та і в озброєнні не хилий...
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15.10.2022 19:49 Відповісти
Кхе-кхе… точно?
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15.10.2022 20:50 Відповісти
Не пишіть,краще коров доїть.
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15.10.2022 20:05 Відповісти
Хто як може так і пише -- я ж не журналіст .
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15.10.2022 20:20 Відповісти
Шо ви мені все вказуєте . Я до пенсіі з бригадою збудував більше 110 домів -- одно і двухетажних -- так шо не впусту .
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15.10.2022 20:39 Відповісти
Краще мовчати.Мовчання-золото.
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15.10.2022 20:39 Відповісти
Мені мовчати а вам хто дав право мене вчити .
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15.10.2022 20:46 Відповісти
Нервів вчити дурака не вистачить,особливо,старого дурака.
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15.10.2022 22:44 Відповісти
Не мовчати,а не писати дурню.Ви божевільний?Якщо ні,перечитайте що ви пишете за добу,це божевіля,суцільне божевілля.
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15.10.2022 22:47 Відповісти
Без ярликів . Я писав не держіт солдат в казармах -- 5 раз накрили . Поліцеиська з Чернівців -- яка загинула -- ви закричали про сексизм . Ви ж дивитесь як наші звільняют територіі -- серед тих хто першим вривається ви бачили жінок -- іх бережут . Вспокоитесь.
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16.10.2022 08:57 Відповісти
Тут буває залітає така Яна Чорновола,теж божевільна,не ваша родичка?)))Але якщо без жартів,то мені інколи таких як ви шкода.Може війна так но мозок вплинула.....Аби щось написати,якась неповноцінність.....
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16.10.2022 14:41 Відповісти
Сьогодні написав . Воронеж дав ответку по Белгороду -- як на мене це прикол треш -- по вашому дурня .
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16.10.2022 16:05 Відповісти
Як це наблизило до перемоги?
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16.10.2022 17:32 Відповісти
ЗСУ наближає до перемоги -- а в читачів настріи піднявся -- чим можу . Пенсія 2000 грн. -- тільки на комуналку .
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16.10.2022 19:05 Відповісти
Як ваша писанина наближає країну до перемоги?Будь ласка,уважно перечитайте,чи я до вас буду звертатися як до дуже хворої людини,хворою головою.Далі буде спам по всіх гілках,крапка.Хворі письменникі повинні мовчати.
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16.10.2022 19:32 Відповісти
Я дуже вперта жінка.Потім зрозумієте.
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16.10.2022 19:34 Відповісти
я працьовитии -- до пенсіі ми з бригадою побудували більше 110 домів одно і двуетажних .
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16.10.2022 19:40 Відповісти
Бухаєте?Ви це писали.Жах просто.
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16.10.2022 20:48 Відповісти
Від вас тхне неймовірною дурістю.Важко.Новорежики вони чомусь дурні,далі буду вас тільки троллити🤣🤣🤣
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16.10.2022 20:51 Відповісти
Розумним до розумних а я до вас .
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17.10.2022 08:43 Відповісти
Ахаха,Яна Чорновола з'явилася,то не ви?🤣🤣🤣
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16.10.2022 20:54 Відповісти
я уже года три как указываю выход: разделение Европы на Западный и Восточный Евросоюзы
единое таможенное пространство, обмен работниками, свобода бизнеса и т.п.
НО: разные бюрократические аппараты - столицы объединений в Страсбурге и, к примеру, в Братиславе
Восточный ЕС уже прорисовывается в виде Междуморья, Западный - "старая Европа"
в чём разница? - в ментальности
Запад поднялся за счёт грабежа колоний, перед которыми он испытывает нечто вроде стыда, плюс немецкая бюрократия, способная задушить в объятьях любой росток здравого смысла
в Восточной Европе таких комплексов нет - и это их объединяет
но над всей этой конструкцией - колпак НАТО, с Британией и США
поверьте, будет неплохо
хотя бы проблема арабских и африканских беглецов не будет волновать Восток Европы - а это уже совсем неплохо, поверьте
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15.10.2022 21:18 Відповісти
Ох, що не кажіть в пана Шольца все таки щось людське... готовий Україну обійняти, але потрібні танки не дати - цікава німецька "література"))

Однак кандидати на вступ також повинні відповідати критеріям вступу ,тут Шольц правий на всі 100%...зараз на війні це відчувається по всюди. Що з цим робити, поки не зрозуміло?
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15.10.2022 21:38 Відповісти
От тільки при прийнятті рішень обов'язкової одноголосності, "права вето", вже потрібно позбуватися. Щоби одна-дві країни (коли у них до влади дориватимуться неадеквати) намертво не стопорили рух до розвитку і еволюції всього ЄС.
Оптимально 2/3 голосів має бути достатньо для рішень щоби вберегтися від ситуацій коли одна-дві піщинки призводять до зупинки всього механізму.
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16.10.2022 00:50 Відповісти
Це таке: "і умная, і красівая".
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16.10.2022 07:28 Відповісти
 
 