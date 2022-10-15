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Якщо Євросоюз розростеться до 27, 30, 36 держав, він посилить свій вплив у світі, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччині Олаф Шольц знову висловився за розширення Європейського союзу. На його думку, продовження розширення на схід є перемогою для всіх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Шольц виступає за значне розширення. "ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може ще більше посилити свою вагу у світі", - сказав політик на з’їзді "партійної родини" європейських соціал-демократів в Берліні.
При цьому більші країни не мають ігнорувати проблеми менших держав-членів.
Однак кандидати на вступ, такі як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія також повинні відповідати критеріям вступу.
Топ коментарі
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар15.10.2022 19:12
+4 bezmegh
показати весь коментар15.10.2022 19:01
+4 Елена Мазуренко
показати весь коментар15.10.2022 19:17
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Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, вважає, що санкційна політика щодо Росії, загострює ситуацію в ЄС.
единое таможенное пространство, обмен работниками, свобода бизнеса и т.п.
НО: разные бюрократические аппараты - столицы объединений в Страсбурге и, к примеру, в Братиславе
Восточный ЕС уже прорисовывается в виде Междуморья, Западный - "старая Европа"
в чём разница? - в ментальности
Запад поднялся за счёт грабежа колоний, перед которыми он испытывает нечто вроде стыда, плюс немецкая бюрократия, способная задушить в объятьях любой росток здравого смысла
в Восточной Европе таких комплексов нет - и это их объединяет
но над всей этой конструкцией - колпак НАТО, с Британией и США
поверьте, будет неплохо
хотя бы проблема арабских и африканских беглецов не будет волновать Восток Европы - а это уже совсем неплохо, поверьте
Однак кандидати на вступ також повинні відповідати критеріям вступу ,тут Шольц правий на всі 100%...зараз на війні це відчувається по всюди. Що з цим робити, поки не зрозуміло?
Оптимально 2/3 голосів має бути достатньо для рішень щоби вберегтися від ситуацій коли одна-дві піщинки призводять до зупинки всього механізму.