ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова. ФОТО

15 жовтня з’явилася інформація про ліквідацію Збройними силами України начальника служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії Російської федерації підполковника Володимира Тарасова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Начальник служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії підполковник Володимир Тарасов успішно демобілізований"

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