ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова. ФОТО
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15 жовтня з’явилася інформація про ліквідацію Збройними силами України начальника служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії Російської федерації підполковника Володимира Тарасова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Начальник служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії підполковник Володимир Тарасов успішно демобілізований"
Топ коментарі
+58 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар15.10.2022 19:50
+32 Калибан
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+28 Ірландія
показати весь коментар15.10.2022 19:52
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Будь ласка, зачекайте...
гніду !
.......видно обещали погоны полкана после "операции".....
.....позарился, сейчас червей кормит........
Или училище закончил в 15 лет, или нсосал так, что улыбаться не мог
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кацапські чурбани
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