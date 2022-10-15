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ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

15 жовтня з’явилася інформація про ліквідацію Збройними силами України начальника служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії Російської федерації підполковника Володимира Тарасова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Начальник служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії підполковник Володимир Тарасов успішно демобілізований"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували командира 205-ї мотострілецької бригади російської армії полковника Шандуру. ФОТО

ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
земля бетоном
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15.10.2022 19:50
+32
Ще єдна гнидота здохла. Чим більше-тим краще.
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15.10.2022 19:56
+28
Хто прийде з мечем - від меча помре !
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15.10.2022 19:52
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земля бетоном
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15.10.2022 19:50 Відповісти
шмерцівця замочили....
гніду !
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15.10.2022 20:03 Відповісти
він *********,,. а не тарасов
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15.10.2022 20:37 Відповісти
Здох Нікодім та і х.й з ним
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15.10.2022 20:40 Відповісти
А сверху прикрыт стекловатой, чтоб тепло было...
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15.10.2022 20:45 Відповісти
Міцного здоров'я!
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15.10.2022 19:50 Відповісти
І хорошого настрою )!
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15.10.2022 19:53 Відповісти
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15.10.2022 19:51 Відповісти
Хто прийде з мечем - від меча помре !
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15.10.2022 19:52 Відповісти
Ще єдна гнидота здохла. Чим більше-тим краще.
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15.10.2022 19:56 Відповісти
Чим більше вб'ємо тої сволоти окупантів,тим спокійніше буде у світі та на наших споконвічних кордонах Руси-України!
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15.10.2022 20:39 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки руZZкій біомасі! всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
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16.10.2022 00:04 Відповісти
........у молодого орка с карьерой как то не получилось......
.......видно обещали погоны полкана после "операции".....
.....позарился, сейчас червей кормит........
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15.10.2022 19:56 Відповісти
Чим більше ліквідують військових командного складу тим краще звісно орки когось поставлять на його місце але це може бути людина взагалі без досвіду
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15.10.2022 19:56 Відповісти
Цікава посада! За радянських часів (наскільки я пам"ятаю) на цю особу покладалась так звана "комендантська служба у прифронтовій смузі з"єднання (виловлювання дезертирів, боротьба з ворожими ДРГ, співпраця з місцевими органами самоврядування)
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15.10.2022 19:59 Відповісти
Войска по охране тила действующей армии.
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15.10.2022 22:25 Відповісти
Може щось подібне на "смерш" кацапидли відроджують?
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16.10.2022 00:35 Відповісти
Тобто? "СМЕРШ" - це "слідство" та "оперативна робота" А "охорона тилу" - це просто підрозділи що на місці займаються патрулюванням тилових районів прифронтової смуги
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16.10.2022 03:28 Відповісти
Погоджуюсь.Смерш зараз на мордорі заміняє фсб. Тато розказував що в лютому 44 року на південну Волинь прийшли "освободітєлі" то в першу чергу та охрана тила звільняла жителів від худоби яку навіть ганси не змародерили. На тата , тоді дванадцятирічного хлопчака, капітан-тиловик направив пістолета, бо чинив опір, коли забирали порося.
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16.10.2022 14:44 Відповісти
Те ж саме і в нас було - тільки трохи раніше - в лютому 44-го Грабували так, що ніяким німцям і не снилося!
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16.10.2022 15:08 Відповісти
Якась миша-дурна і навіть ***** дибільнувате - тому і завалили .
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15.10.2022 20:01 Відповісти
Теперь ему ничего не грозит и он в полной безопасности
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15.10.2022 20:06 Відповісти
Хотів нашої землі, орківська гнида - згниєш в ній, ****.
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15.10.2022 20:07 Відповісти
Теперь оно обєспєчіваєт аншлаг у Кабздуна...
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15.10.2022 20:10 Відповісти
В Чите про него пишут: "Вынос военнослужащих проходил под музыку военного оркестра". Хочется добавить - А внос в ад под песни кабзона
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15.10.2022 20:10 Відповісти
Нашьальника мана...
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15.10.2022 20:20 Відповісти
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15.10.2022 20:23 Відповісти
Отакий салага і вже підполковник? Був.
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15.10.2022 20:39 Відповісти
Был, да сплыл...
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15.10.2022 20:50 Відповісти
Генералам ікони цілував )
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15.10.2022 21:32 Відповісти
Во-во!
Или училище закончил в 15 лет, или нсосал так, что улыбаться не мог
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15.10.2022 21:41 Відповісти
Заточка у покойника явно не славянская. Мамка наверное с каким-то горным орлом с рынка грешила. В любом случае - крепкого здоровья , земля стекловатой.
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15.10.2022 20:40 Відповісти
заточка стопроцентна чурбанська
----------------------------------------------------
кацапські чурбани
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15.10.2022 21:12 Відповісти
ХА-ХА-ХА!!! В часи моєї молодості був такий "совковий" фільм "У зоні особливої уваги", де головним героєм був такий собі "лейтенант Тарасов" як головний диверсант з боку "південних", а його візаві був "майор Морошкін" з боку "північних", який виконував обов'язки, які частково співвідносні з тими, що виконував нещодавно "нєвінно убієнний воін" п/п-к тарасов. Отож же ж і юмор у ОТЦЯ нашого небесного! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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15.10.2022 20:50 Відповісти
За чим рашист ***** прибув до Мирних Хліборобів в Україну, те вони йому і дали!!
‼️🇺🇦❤️⚔️🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇩🇪🇺🇸🇱🇹🇨🇿🇦🇿👍🇫🇮🇯🇵🇹🇷🇮🇩💀✌️✊🇳🇴👏🇸🇪🇪🇪😂🤣💀✌️
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15.10.2022 20:59 Відповісти
Все , подполковник , уперся в причал жизни , концерт Кабзона еще идет , пролезет.
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15.10.2022 21:07 Відповісти
кацапська свиноматка замовляє бєлиє жігулі
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15.10.2022 21:11 Відповісти
Очередной "истинно руский" - рожа азиатская.
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15.10.2022 21:52 Відповісти
Я бы такими тарасовыми свиней бы вскармливал и ни хрена об этом не писал! Пусть его *********, от ***** свои похоронные жигуля вымогает...
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15.10.2022 22:01 Відповісти
чернозем жирнее будет
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15.10.2022 22:56 Відповісти
манкурт.
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15.10.2022 23:34 Відповісти
"ПЯЗДА".... !!!!
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16.10.2022 04:51 Відповісти
Ще один "брат-слАвянін")))
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16.10.2022 07:32 Відповісти
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16.10.2022 09:56 Відповісти
Вузько плiночний якись. Кадзаби вже обазiятились.
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16.10.2022 23:57 Відповісти
 
 