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війна (56913) Грузія (1423) Йорданія (18) Молдова (1304) НАТО (5167) Румунія (673) Чорне море (1364)

Уряд Румунії вирішив спрямувати $1,4 млн зі свого внеску до фонду НАТО на оборону України, Молдови та Грузії, - МЗС країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,румунія

Румунія виділяла гроші на програму підтримки НАТО для національної армії Афганістану, але вони не були використані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PRO TV.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску надіслав генсеку та представникам різних країн НАТО листи про рішення Уряду Румунії щодо перенаправлення частини вказаних грошей.

Так, Молдова отримає $600 тис., Україна - $400 тис., Грузія - $300 тис., Йорданія - $100 тис.

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Зазначається, що кошти підуть на зміцнення безпеки та стабільності у безпосередній близькості від східного флангу НАТО, особливо у регіоні Чорного моря.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
Краще б допомогли Молдові звільнити Приднєстров'я та витратили ці гроші на свою армію
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15.10.2022 20:06
+2
ладно Молдова-свои, ладно Иордания 100к то такое... Но Грузия?! в сравнении с Украиной сейчас....
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15.10.2022 19:53
+1
чужие деньги всегда смешны

наши бы асфальт поклали бы. например в Буче
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16.10.2022 00:33
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ладно Молдова-свои, ладно Иордания 100к то такое... Но Грузия?! в сравнении с Украиной сейчас....
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15.10.2022 19:53 Відповісти
Можливо які обороняють і звільняють неньку від тарганів
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15.10.2022 19:57 Відповісти
*Воїни Грузії
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15.10.2022 19:58 Відповісти
Краще б допомогли Молдові звільнити Приднєстров'я та витратили ці гроші на свою армію
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15.10.2022 20:06 Відповісти
для цього Молдова повинна попрохати про це
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15.10.2022 20:29 Відповісти
Молдова першою стала жертвою москви. Між иншим, вони тоді вчинили гідний опір. Це зараз чомусь комуно-пацифізм в'ївся в їхні серця...
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15.10.2022 20:31 Відповісти
Лучше направьте этот взнос в НАТО и просто попросите Динку не звиздеть о переговорах с плешивым террористом.
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15.10.2022 20:28 Відповісти
Гадаю, Україна та Сакартвело у тому списку--зайві. Нехай румуни поділять той мільйон чотириста порівно: 1,3 млн Молдові, та 0,1 млн Йорданії...
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15.10.2022 20:33 Відповісти
Смешные деньги какие-то
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15.10.2022 22:25 Відповісти
чужие деньги всегда смешны

наши бы асфальт поклали бы. например в Буче
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16.10.2022 00:33 Відповісти
Дякуємо всім,хто допомагає,з миру по ниткі - нам для перемоги над орками.
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16.10.2022 08:03 Відповісти
 
 