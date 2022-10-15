Війська РФ обстрілюють визволені села на Луганщині. Вони їх просто стирають з лиця землі, - Гайдай

Війська РФ знищують усі великі будівлі у звільнених селах Луганщини, аби там не могли розташуватися українські військовослужбовці.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Про нові звільнені населені пункти на Луганщині поки не будемо говорити, дочекаємося інформацію від Генштабу. З приводу тих, які вже названі, то повертатися туди поки що, на жаль, не можна, тому що там мають пройти "три хвилі" умовні: звільнення, зачистка, а потім ще розмінування. Дуже багато замінувань і дуже російські війська обстрілюють ці населені пункти. Вони їх просто зносять, стирають з лиця землі.

Він наголосив, що загарбники, які ще донедавна перебували в цих селах, чітко розуміють, скільки там залишилося цивільного населення та де саме.

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"Буквально вчора в одному із сіл повністю розбили школу. Вона не була придатна для проживання, перебування військових, але все одно вони принципово її розбили. Вони зараз гатять по всім більш-менш великих будинках, будівлям адміністративним чи іншим для того, щоб унеможливити розташування там наших військових", - поінформував керівник ОВА.

Попри масовані обстріли, на масштабний прорив ворог уже не здатний, упевнений Гайдай.

"Можна сказати, що окупанти почали втомлюватися, основні бойові підрозділи за 7 місяців уже вибиті. Ті мобілізовані, які зараз приходять, - це величезна кількість народу, але це ж не досвідчені військові. Єдине, що вони можуть робити, створювати постійні контратаки, щоб наші військові втомились, а зробити прорив по лінії фронту - ні, вони на це не спроможні, це не злагоджені бойові підрозділи", - сказав керівник ОВА.

За даними Гайдая, на захоплених територіях загарбники змушують людей виїздити з першої лінії біля фронту.

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"І це не заради безпеки жителів, аби у місцевих не було ніякої можливості чимось допомагати Збройним силам України, підказувати місця розташування складів, казарм чи командних центрів", - зауважив голова ОВА.

А от місцеві колаборанти, за його даними, виїхати в бік Росії через Троїцьке намагалися вже неодноразово, але їх не випускають.

"Що нас дуже тішить. Їх розвернули, сказали: їдьте, захищайте свою "еленерію", - зазначив Гайдай.