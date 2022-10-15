УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6775 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 726 15
війна (56913) Луганщина (4423) Гайдай_ЛОГА (900)

Війська РФ обстрілюють визволені села на Луганщині. Вони їх просто стирають з лиця землі, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Війська РФ знищують усі великі будівлі у звільнених селах Луганщини, аби там не могли розташуватися українські військовослужбовці.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Про нові звільнені населені пункти на Луганщині поки не будемо говорити, дочекаємося інформацію від Генштабу. З приводу тих, які вже названі, то повертатися туди поки що, на жаль, не можна, тому що там мають пройти "три хвилі" умовні: звільнення, зачистка, а потім ще розмінування. Дуже багато замінувань і дуже російські війська обстрілюють ці населені пункти. Вони їх просто зносять, стирають з лиця землі.

Він наголосив, що загарбники, які ще донедавна перебували в цих селах, чітко розуміють, скільки там залишилося цивільного населення та де саме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти почали "відновлення" лікарень Луганщини. У переліку - жодної зруйнованої, - Гайдай

"Буквально вчора в одному із сіл повністю розбили школу. Вона не була придатна для проживання, перебування військових, але все одно вони принципово її розбили. Вони зараз гатять по всім більш-менш великих будинках, будівлям адміністративним чи іншим для того, щоб унеможливити розташування там наших військових", - поінформував керівник ОВА.

Попри масовані обстріли, на масштабний прорив ворог уже не здатний, упевнений Гайдай.

"Можна сказати, що окупанти почали втомлюватися, основні бойові підрозділи за 7 місяців уже вибиті. Ті мобілізовані, які зараз приходять, - це величезна кількість народу, але це ж не досвідчені військові. Єдине, що вони можуть робити, створювати постійні контратаки, щоб наші військові втомились, а зробити прорив по лінії фронту - ні, вони на це не спроможні, це не злагоджені бойові підрозділи", - сказав керівник ОВА.

За даними Гайдая, на захоплених територіях загарбники змушують людей виїздити з першої лінії біля фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​​СБУ ідентифікувала ще 30 зрадників на Луганщині

"І це не заради безпеки жителів, аби у місцевих не було ніякої можливості чимось допомагати Збройним силам України, підказувати місця розташування складів, казарм чи командних центрів", - зауважив голова ОВА.

А от місцеві колаборанти, за його даними, виїхати в бік Росії через Троїцьке намагалися вже неодноразово, але їх не випускають.

"Що нас дуже тішить. Їх розвернули, сказали: їдьте, захищайте свою "еленерію", - зазначив Гайдай.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
А що тим кацапам - Амнесті Інтернешнел такі злочини з легкою душею виправдають...
показати весь коментар
15.10.2022 20:21
+3
.........нужно брать всю эту мразь в плен и отправлять прямо сейчас восстанавливать голыми руками то , что разрушили......
.......именно сейчас , под обстрелами, пусть разбирают завалы и разминируют............
показати весь коментар
15.10.2022 20:14
+1
І буть лупашити доти поки з нашого боку не буде "отвєткі".Тому і відчувають безнаказаність! Де зрештою наші "байрактари"?!!
показати весь коментар
15.10.2022 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.........нужно брать всю эту мразь в плен и отправлять прямо сейчас восстанавливать голыми руками то , что разрушили......
.......именно сейчас , под обстрелами, пусть разбирают завалы и разминируют............
показати весь коментар
15.10.2022 20:14 Відповісти
на початку повномасштабного вторгнення Житомерчани виїхали зі своїх осель, свиней випустили бо не мали можливості забрати їх з собою, кнурів зазделегіть кастрували. коли повернулись- свині прийшли з поросятками, і поросятка такі- добрий вєчєрь хазяєва!
показати весь коментар
15.10.2022 20:17 Відповісти
Своїх кнурів кастрували, а зі сходу то припхались некастровані.
показати весь коментар
15.10.2022 20:51 Відповісти
А що тим кацапам - Амнесті Інтернешнел такі злочини з легкою душею виправдають...
показати весь коментар
15.10.2022 20:21 Відповісти
всіх вивезли, хто бажав?
чи теж знали, а нашо всім?
коли 7лярдів в зелених очах?
показати весь коментар
15.10.2022 20:25 Відповісти
Навіщо строчити підряд однотипні коментарії , тобі не вистачає кількості коментів до плану ? Про бубу і вивезення какашок вже всі чули, а чого саме 7 лярдів в очах ?
показати весь коментар
15.10.2022 20:47 Відповісти
І буть лупашити доти поки з нашого боку не буде "отвєткі".Тому і відчувають безнаказаність! Де зрештою наші "байрактари"?!!
показати весь коментар
15.10.2022 20:47 Відповісти
Байрактары, походу, давно все посбивали. Ну, это же логично если нет ни одного видео уже месяца три.
показати весь коментар
15.10.2022 20:54 Відповісти
Або не використовують
показати весь коментар
15.10.2022 21:10 Відповісти
це тому, що наші наступають дуже повільно
чому? - це питання не до мене
показати весь коментар
15.10.2022 21:21 Відповісти
Бо у орків в рази більше бк...
Знищувати логістику не завжди вдається.
Вони підвозять і можуть лупити цілий день...
Коли наші артою їх придавлять,то буває затишшя...Наші бійці все роблять від них залежне.
показати весь коментар
15.10.2022 21:42 Відповісти
Цього слід було чекати.
показати весь коментар
16.10.2022 07:34 Відповісти
a propos. тогда не было никах сетей ,интернета,мобил. айнзатцкомманды при отступлении немцев сжигали бросемые села - и жители - оказывались на освобождённой земле, но голые, на снегу и без жратвы.А тогда никаких волонтёров не было , сталину было на них насрать, да ещё и на колыму их слали - как живших в окупации. Разведка разнюхала КТО именно эти факельные команды , поимённо. И засылала наперёд с ночных кукурзников листовки на Deutsch - Вот такие- то - такие - то - ФИО, звание учетный номер .... и пр поджигатели не подлежат суду и будут немедленно ликвидированы при попадание в плен. И уничтожении и сжигани оставляемых насел. пунктов уменьшилось в разы.
показати весь коментар
18.10.2022 22:25 Відповісти
 
 