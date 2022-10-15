Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.
Нагадаємо, видання Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар15.10.2022 20:36
+14 26c97767
показати весь коментар15.10.2022 20:26
+10 Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар15.10.2022 20:26
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Будь ласка, зачекайте...
Тому мародерять.
Мелітополь -стратегічна ціль
К НАТО больших претензий точно быть не может. Это я пишу больше для других, которые агрессивно критикуют НАТО, хотя только благодаря НАТО Украина отбилась и перешла в контратаку!
Впрочем вопрос скорее риторический.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
Яке відношення він має до військових дій?!...
Ви, влада гребана, не змогли навіть одягти нашу армію в зимову форму!!!...
Дякуємо Канаді, Іспанії та Литві з Естонією!...
...Навіть патрона виготовити не змогли!
Я як п'ятою себе в груди геройські стукати - вони перші!...