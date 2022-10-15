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мародерство (313) Херсон (2368)

Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

президента,банкова,оп,офіс

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.

Нагадаємо, видання Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії, - соцмережі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
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15.10.2022 20:36
+14
Вот бы вклиниться с левого берега от Запорожья и "закрыть" мародёров с обеих сторон, посидят без топлива и боеприпасов - сами сдадутся.
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15.10.2022 20:26
+10
путін очікує що триматимуть Херсон зубами ? АЛЕ ЗУБИ СКОРО ВИБ'ЮТЬ !
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15.10.2022 20:26
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путін очікує що триматимуть Херсон зубами ? АЛЕ ЗУБИ СКОРО ВИБ'ЮТЬ !
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15.10.2022 20:26 Відповісти
Будуть тримати щось інше губами
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15.10.2022 21:36 Відповісти
А ще ЗУБИ ХОЧУТЬ ЇСТИ.
Тому мародерять.
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15.10.2022 21:44 Відповісти
Вот бы вклиниться с левого берега от Запорожья и "закрыть" мародёров с обеих сторон, посидят без топлива и боеприпасов - сами сдадутся.
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15.10.2022 20:26 Відповісти
рано чи пізно но наступ на Мелітополь відбудеться
Мелітополь -стратегічна ціль
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15.10.2022 20:35 Відповісти
Дали -бы лучше самые мощные штурмовики, чтобы всех разбомбить мразот рашистских‼️
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15.10.2022 21:13 Відповісти
НАТО приходится балансировать между желанием защитить Украину, которая не в НАТО, и желанием защитить своих граждан, по которым плешивый и его свита несколько раз угрожали ударить (впервые - по Польше за передачу МиГ-29, недавно - ртом Захаровой, что рашка станет считать США стороной войны в случае передачи ATACMS, грозная обезьянка Мендель несколько месяцев назад то же самое заявляла). Я уверен, что плешивый зассыт бить по НАТО, но плешивый уже несколько раз удивлял - нападением на Украину, всеобщей мобилизацией, так что всё возможно, а уж властям стран НАТО не хочется подвергать своих граждан опасности, их выбирали для обеспечения безопасности и благосостояния своих граждан, а не для начала Третьей мировой войны.

К НАТО больших претензий точно быть не может. Это я пишу больше для других, которые агрессивно критикуют НАТО, хотя только благодаря НАТО Украина отбилась и перешла в контратаку!
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15.10.2022 21:24 Відповісти
В цьому сенсі НАТО як організація не може брати на себе відповідальність щодо дій, які можуть призвести до будь яких втрат цивільного населеня в країнах-членах. Не може навіть зважувати такий ризик. Це питання налеть виключно до компетенції самих країн. Через це НАТО як блок саме не може надати жодну вйськову допомогу Україні. Натомість, це роблять уряди країн.
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16.10.2022 02:54 Відповісти
Напад на будь-яку країну НАТО вважається нападом на все НАТО, тому за дії окремих країн НАТО і на напад на окремі країни НАТО реагувати потрібно буде всьому НАТО, тому окремі країни НАТО постійно консультуються між собою і погоджують спільну позицію, що можна поставляти, а що - ні. Внаслідок таких консультацій Польща відмовилась передавати МіГ-29, оскільки НАТО як блок не готовий отримати удар від путлера і вступати в війну лише заради передачі Україні МіГів, що скоріш за все і було заявлено Польщі під час таких консультацій. З тієї ж причини Німеччина не передала Леопарди, бо так вони домовились між собою у Рамштайні, з тієї ж причини США не передають ATACMS, тому що можливість для України вражати цілі у Криму і на території росії не настільки вирішально важлива для перемоги, щоб наражати на небезпеку всі країни НАТО, по яких могла б вдарити росія і які змушені були б разом вступити у війну. Тому країни НАТО роблять список pros і cons і вирішують, що того варте, а що - ні. А Україні потрібно було виробляти свої Сапсани і модернізовані Вільха-М... (в проекті були ракети дальністю аж 200 км), тоді б не залежали від тих ATACMS, і танки могли б виробляти самі, якщо б влада не розкрадала бюджет із року в рік.
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16.10.2022 10:33 Відповісти
Я не стверджую, що Україна мала чекати на манну з неба, замість того, щоби робити своє. Попри брак коштів треба було затягувати пояси і не дефіцит соціяльних фондів покривати з держбюджету, а дефіцит зброї. А щодо поставок, то вже за рік до початку війни, коли було зрозуміло, що ті маневри у прикордонних районах загрожують тотальною війною, - українській владі треба було погоджуватись на будь які умови і молитися на дядю Сема заради постачань зброї. Бо виробити навіть найнеобхідніший арсенал Україна вже була неспроможна. Але мова не про українську владу. Я не сперечався з вашими твердженнями про завдання НАТО, а лише розкрив у свій спосіб місце організації в прийнятті рішень. В сенсі того, що НАТО, як колективний орган не має повноцінної власної суб'єктності поза суб'єктністю своїх членів. Але, я абсолютно згідний з тим, що маємо дякувати (і сам дякую, коли можу), за усю допомогу, що її можливо не видно лише з дивану. Якої насправді багато, попри те, що її не вистачає.
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18.10.2022 03:17 Відповісти
резиновой жопой они ситуацию чуйствуют. а резиновая жопа с зубами, это новая скрепа парашного мира ).
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15.10.2022 20:28 Відповісти
А ОПа не мародёрит?
Впрочем вопрос скорее риторический.
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15.10.2022 20:28 Відповісти
Херсон - это плацдарм для захвата Одессы и Молдовы (во влажных мечтах *****).
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15.10.2022 20:29 Відповісти
Херсон це вода на Крим.
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15.10.2022 20:33 Відповісти
Одне другому заважає
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15.10.2022 20:36 Відповісти
срать он хотел на крымчан с их проблемами с водой.
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15.10.2022 20:41 Відповісти
"Вгризатимуться в Херсон зубами..." У Золкина показали пленного орка, который во время боя потерял свои зубные протезы.
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15.10.2022 20:29 Відповісти
зубные протезы. то від херсонських кавунів
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15.10.2022 20:34 Відповісти
ну то нехай помародерять обличчя )(уйла
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15.10.2022 20:33 Відповісти
Надо бы им боярышника подкинуть… пусть жрут.
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15.10.2022 20:35 Відповісти
С мышьяком , что все здохли в страшных муках
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15.10.2022 21:22 Відповісти
Угу, зубами. Друга стоматологія світу
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15.10.2022 20:36 Відповісти
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15.10.2022 20:36 Відповісти
********** вытер ноги об расею и пустил её по кругу.
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15.10.2022 20:40 Відповісти
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15.10.2022 20:46 Відповісти
Вони досі не зрозуміли,що ВЖЕ витирають восьмий місяць поспіль. Ватани.
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15.10.2022 21:03 Відповісти
и водить ******* по губам сорокасемихромосомной популяции лет 100
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15.10.2022 21:08 Відповісти
цей Адмірал кочує по Росбалті, збірний типаж з Ольгіно.
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15.10.2022 22:09 Відповісти
Ашібочка в тєкстє: нє "єслі", а "когда"
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15.10.2022 23:27 Відповісти
Подоляка - пуйло буде триматись зубами за Херсон. а я ще чув «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
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15.10.2022 20:38 Відповісти
Це не він винен, це "оманські договорнякм" його змусили!
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15.10.2022 20:51 Відповісти
Це не він винен, це "оманські договорняки" його змушують. А д'єрмак **********!
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15.10.2022 20:53 Відповісти
Вова хто пустив в Херсон рашистських підерів і чому ти не ліг на Чонгарі боронячи південь України
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15.10.2022 20:53 Відповісти
Якого хріна якась мподоляка щось триндить!?!...
Яке відношення він має до військових дій?!...
Ви, влада гребана, не змогли навіть одягти нашу армію в зимову форму!!!...
Дякуємо Канаді, Іспанії та Литві з Естонією!...
...Навіть патрона виготовити не змогли!
Я як п'ятою себе в груди геройські стукати - вони перші!...
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15.10.2022 22:40 Відповісти
Скоро Крым освободят .
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15.10.2022 20:45 Відповісти
пєдофіл путін ідьот нахй.
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15.10.2022 20:47 Відповісти
E pomilka. Ale vsi zrozumili
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15.10.2022 23:01 Відповісти
цікаво як Цензор завжди слово "путєн" писали з маленької букви ...а тут новий чувак на зміну прийшов ...мда орфографія ,Карле
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15.10.2022 20:47 Відповісти
Не може такого бути. Спермоусов щойно в телеграмі відбив всі контратаки на Херсонщині та готує чергове захоплення Миколаєва.
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15.10.2022 21:13 Відповісти
Він, Спермоусов, оперує в Олешківських пісках та Дніпровських плавнях, все збирає армію і наступає. Однак як свідчить досвід двох світових воєн першими завжди втікали донські казаки. В другу війну вони цілими частинами переходили на службу нацистам. Цей типок напевне теж дончак, і буде з гиканням втікати. А кудой ? Через Мелітополь, моста ж немає. Путін його підірвав, щоб засранці не звалили, бо пора вже прийшла.
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15.10.2022 22:20 Відповісти
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15.10.2022 23:28 Відповісти
 
 