Ходжес про хід війни взимку: ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше
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Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил, що атакують
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", - зазначив Ходжес.
На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче.
"Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес.
Будь ласка, зачекайте...
Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
"Зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, но это будет медленнее"..
Где логика? Скорее всего зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, и это будет происходить очень быстро!
а ти вже пішов до війська?
Бахмут-Соледар - хто на кого тисне? Співвідношення втрат, теж не вирішенне питання? Якість зброї - ефективність зброї країн Нато, це щось - але його мало. Навіть класичної...
Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США Джерело: https://censor.net/ua/n3373873
23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм; Ось це мало чи багато? Якщо ще врахувати на кількість стволів що поділиться? Саме число теж більше знакове, чим якісне... але снарядний голод віжчувається майже на всіх ділянках фронту. І чуда тут не може бути без кількості!!! Класичний артилерії, навіть дуже якісній, потрібна мінімальна кількість вистрилів, щоб накрити ціль в еліпсі розлітання снарядів - правда? Інтесивність боїв вказує, що їх недостатньо, факт.
Радянська арта ще більше "їсть" снарядів для виканання бойової задачі. Це проста математика війни, яку ніхто відмінити не може.
А тут ще "на носі" проблема - "Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес. Це ще більш збільшеє навантаження на артилерію.
Може щось не відомо, але проблема голоду *********** гостра.
Друге, враховуючи якість вже укрвлади, логістика і таке інше страждає. В червні були візити американських експертів на фронт. І були якісні зміни. Зараз цього немає? Це видно по ЗМІ... Це видно, що і зараз - допомага в "масть", але із запізненям. Тоді, літом все ж майже працювало?
Тут фокус в тому, що така активність підштовхувала і укрвладу. Зараз в Україні стоїть комплексна проблема із систематизацією і замовленнями по дронах... тут вже питання не в грошах, а в мізках і досвіду та впливу від США?