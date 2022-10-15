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Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково у цивільному одязі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо ситуації з мобілізованими росіянами у армії окупантів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.

Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу, - росЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Найкраща робота у світі. Мінус один рашистський "Тигр" на південному фронті🔥
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15.10.2022 21:00
+17
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
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15.10.2022 20:47
+16
Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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15.10.2022 20:47
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новоявлені касабскі штірліци...
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15.10.2022 20:46 Відповісти
Який красень козарлюга
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16.10.2022 11:00 Відповісти
Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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15.10.2022 20:47 Відповісти
Та ні, легче дезертирувати буде, не треба цивільний одяг підшукувати.
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15.10.2022 21:13 Відповісти
чернопиджачники
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15.10.2022 21:26 Відповісти
синьоізолентщики

На качество амуниции пожаловались родственники тех, кого призвали. Они утверждают, что военных, которых в ближайшее время отправят в Херсонскую область, обеспечили бронежилетами с дырками и повреждениями. Такая ситуация, например, в 810 отдельной гвардейской бригаде.
Родственники мобилизованных пожаловались также, что повреждения на бронежилетах пытались исправить изолентой. Кроме этого, военным выдали шлемы выпуска 1948 года.

https://pdmnews.ru/28612/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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15.10.2022 23:49 Відповісти
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
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15.10.2022 20:47 Відповісти
Та це ж те саме що й народне ОПОЛЧЕННЯ часів 1941р. Усе виглядає нормально
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16.10.2022 01:28 Відповісти
Орли)))
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15.10.2022 20:47 Відповісти
Ведмеді))
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15.10.2022 20:59 Відповісти
Бомжі...де вони їх назбирали?
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15.10.2022 21:58 Відповісти
Армия закончилась
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15.10.2022 20:51 Відповісти
Треба б накрити.
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15.10.2022 20:53 Відповісти
Різношерстні .
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15.10.2022 20:53 Відповісти
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15.10.2022 20:53 Відповісти
цілком прілічні люди, у капелюхах
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15.10.2022 23:50 Відповісти
Нічого форму переводить
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15.10.2022 20:54 Відповісти
Сброд . русские ...
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15.10.2022 20:54 Відповісти
Не сплутайте: це -- друга армія світу!
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15.10.2022 20:54 Відповісти
Того світу .
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15.10.2022 20:58 Відповісти
Экономия для рашен бюджета, все равно грохнут. Были случаи, когда русозверей заставляли снимать обмундирование с мертвых орков на поле боя.
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15.10.2022 20:55 Відповісти
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15.10.2022 20:57 Відповісти
за бошку этого козла 1 биткоин платят....
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Судячи з їх морд - форму вони "частково пропили" (як пропивали й у І так і в ІІ СВітову війну - поки їхали до фронту)
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15.10.2022 20:58 Відповісти
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15.10.2022 21:00 Відповісти
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15.10.2022 21:17 Відповісти
Ну так х**о хоче, щоб у чмобіків на окупованих територіях була хоч частинка домашньої обстановки і в чорному пакеті неважливо в якому одязі лежить трупик.
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15.10.2022 21:01 Відповісти
Ружло против Хаймарса , на Одесу, "ДАЙОШ"
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15.10.2022 21:02 Відповісти
Тра одразу в пакетах
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15.10.2022 21:04 Відповісти
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15.10.2022 21:08 Відповісти
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15.10.2022 21:12 Відповісти
Эти пойдут в партизаны.
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15.10.2022 21:13 Відповісти
Эти пойдут на фарш.
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15.10.2022 21:24 Відповісти
Да, ети пойдут...адназначна , вони просто по селам рушать, тварюки
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15.10.2022 21:30 Відповісти
One way ticket .
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15.10.2022 21:16 Відповісти
‼️‼️‼️ «Падлы кремлевские, смотрите: ТЭЦ за ТЭЦ» - журналист. Роман Цымбалюк

https://youtu.be/2Cue9TS4on0
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Vlasta L1 час назад

Если бы действительно так было : равный ответ, они бы быстро пришли в себя. К этому нужно стремиться : к паритетному ущербу

‼️‼️‼️ К ПАРИТЕТНОМУ УЩЕРБУ - ТЭЦ ЗА ТЭЦ
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15.10.2022 21:27 Відповісти
краще 10 за одну нашу. Диверсанти можуть поїзда під укіс пускати, підривати опори ЛЕП, різні нафто-газопроводи, мости, жмурити керівників, і ще багато чого
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15.10.2022 23:00 Відповісти
фтарая армия мира......

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15.10.2022 21:20 Відповісти
Та що вже казати за орків, якщо шольц фотографується на фоні іржавого гепарда .Аж не віриться, що нація відома своєю педантичністю таке допустила. Явно дешевий кацапський газ не йде на користь обороноздатності Європи.
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15.10.2022 21:34 Відповісти
в са служил? там траву красят ещё. а танки пи*арасить не зачем
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15.10.2022 21:42 Відповісти
У са були десятки тисяч танків, вся країна фактично працювала на танки та ракети тому ніхто їх і не доглядав бо заводи нових нароблять.
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15.10.2022 22:22 Відповісти
вже бачу ту роботню на полі бою.... 😀
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16.10.2022 01:33 Відповісти
4 рази.
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16.10.2022 01:31 Відповісти
Олежка,не переймайся так...
Головне,як воно функціонує.
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15.10.2022 21:55 Відповісти
В тім і річ, що дивлячись на такий зовнішній стан, виникають запитання в яких умовах зберігалася дана техніка і як вони вплинули на її функціональність. Іржа на корпусі- результат тривалого та неналежного зберігання в умовах високої вологості , яка дуже негативно впливає в першу чергу на електроніку .
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15.10.2022 22:12 Відповісти
Можливо,воно законсервоаане таким чином для зберігання,що всередину волога не попадає.А зовні не має значення..
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15.10.2022 22:43 Відповісти
Погугли правила зберігання техніки , перед консервацією та під час зберігання потрібно обов"язково контролювати та оновлювати лакофарбове покриття. Наявність таких великих вогнищ корозії на корпусі свідчить, що гепарди зберігалися явно з порушенням умов. І тому нам залишається лише сподіватися, що це не вплинуло на їх функціональність та надійність.
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15.10.2022 23:10 Відповісти
Моя машина стоїть під відкритим небом і це ніяк не впливає на її електроніку!
А ще мужики кажуть : іржа на корпусі не впливає на швидкість руху!
Нам зараз допомагають всі,чим можуть і за це велика подяка.Ви теж перераховуйте донати на армію.
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16.10.2022 08:29 Відповісти
Что это за чудо мобиль у кацапов?
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16.10.2022 01:22 Відповісти
та хз.... антиквариат времен Чапаева.....
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16.10.2022 01:29 Відповісти
носки хоть есть?
дайте денег на обратную дорогу
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15.10.2022 21:29 Відповісти
на фото 96 квартал
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15.10.2022 21:33 Відповісти
а чего 96, можно ешё 69 валетный) модифицированный произвели?)
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15.10.2022 22:12 Відповісти
Нравится, не нравится
- Хаймарсы справляются.🤣🤣🤣

Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.

Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:

Потерьнеты -более 64.700 (+400)
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15.10.2022 21:33 Відповісти
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15.10.2022 21:43 Відповісти
глиняні солдати ампіратора Пу
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15.10.2022 23:54 Відповісти
отлично прибыли. мойтесь, одевайтесь в чистенькое и через пару дней шаааагом-марш к кабздону
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15.10.2022 21:44 Відповісти
а пакетированньіе гробики они с собой привезли или опять за украинский счет их пакетировать?
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15.10.2022 21:44 Відповісти
хай скажуть паляниця
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15.10.2022 21:48 Відповісти
і полуниця на додаток.
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16.10.2022 01:38 Відповісти
в касапських пабліках почався шум, що в одній з в/частин по підготовці мобіків для війни в Білгородськй області - стрілкотня. Причому - широка і суцільна. Масова. Є версія: наступає ВНР, напевне, з відплатою за бомбардування Воронежу.
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15.10.2022 21:48 Відповісти
Спецатряд "Мертва голова" - рвуть любого, форш-машина, їх свої бояться - спиною не стають
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15.10.2022 21:51 Відповісти
Надо сразу было черные пакеты одеть, что бы потом не переодеваться
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15.10.2022 22:21 Відповісти
когда чмобы одеты по гражданке, то легче формировать подразделения: кто в синих куртках - те в первую роту, а кто в фуфайках - во вторую.
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15.10.2022 22:26 Відповісти
Пакети їм хоть видали?
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15.10.2022 22:56 Відповісти
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково
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16.10.2022 00:33 Відповісти
Це точно чмобіки.
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16.10.2022 07:40 Відповісти
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Але найбільше мобілізованим РФ не вистачає розуму...
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16.10.2022 12:18 Відповісти
 
 