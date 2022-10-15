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Будапешт (39) Угорщина (1356) газ (2588) Віктор Орбан (283)

Дешевий російський газ - це брехня. Уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв, - мер Будапешта Корачонь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

будапешт

Мер Будапешта Гергей Корачонь, опозиційний до уряду Віктора Орбана, заявив, що дешевий російський газ це величезна афера, а уряд країни веде Угорщину до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії.

Про це Корачонь написав у суботу на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Дешевий російський газ - це величезна афера. Натомість дуже дорогий російський газ! Те, що траплялося так багато разів у угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не тільки – хоча цього було б достатньо – морально невиправданим, а й економічно шкідливим. Тому що дешевий російський газ - це брехня", - зазначив мер угорської столиці.

За його словами, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося б платити неймовірно високі рахунки за комунальні послуги.

"Із цього зараз видно, що Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують Путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеним влітку минулого року, який не має жодного стосунку ні до війни, ні до санкцій, які в жодному разі не торкаються торгівлі газом.

Тож ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику гойдалок, яку проводить уряд. Ми повинні вийти з тіні Путіна, ми повинні перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо вибрати енергонезалежність замість енергозалежності", - переконаний Корачонь.
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Топ коментарі
+42
Пан Корачонь явно вживає правильний паприкаш!
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15.10.2022 20:55
+25
Чувак діло говорить. Але дебільному орбану походу пох...
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15.10.2022 20:58
+18
Це вже цікаво. Схоже, що Карачонь добре вловлює настрої ЄС і користується моментом , щоб підірвати владу орбана.
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15.10.2022 21:06
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Пан Корачонь явно вживає правильний паприкаш!
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15.10.2022 20:55 Відповісти
і не палить те що Маск
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15.10.2022 21:08 Відповісти
Мадяри змогли б компенсувати зростання цін на газ продажем на експорт Б/У латаних презервативів таварішша Путіна із залишками його засохлої сперми
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16.10.2022 01:25 Відповісти
Чувак діло говорить. Але дебільному орбану походу пох...
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15.10.2022 20:58 Відповісти
Orban is a putin's oral friend
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15.10.2022 21:28 Відповісти
Щось адекватне від угорців, хоча по моєму, там вся нація орбанута.
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15.10.2022 21:00 Відповісти
Вона взагалі не європейська. Зальотні, як цигани.
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15.10.2022 21:51 Відповісти
А взагалі яка собівартість кацапського газу?
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15.10.2022 21:00 Відповісти
100
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15.10.2022 21:05 Відповісти
Взагалі 15 доларів вартість добутку, але плюс 14 "налог на добычу полезных ископаемых"+ 27 транспортування по Росії+ минимум 20 доларів доставка до Європи+ таможенна пошлина біля 30%, ітого точка беззбитковості 100-105 доларів. Але вони його продають зараз в 15-20 разів дорожче.
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15.10.2022 21:11 Відповісти
На Бованенківському родовищі 8,8-9,2 USD за 1000 кубів в залежності від пори року. З урахуванням вартості прокачки до Австрії ціна становить 27 USD при нульовій рентабельності.
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15.10.2022 21:17 Відповісти
Зі всіма податками і 10% рентабельності 54.6 USD
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15.10.2022 21:19 Відповісти
В порівняння з моїми розрахунками в тебе не враховані налоги і пошлини, а вони є
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16.10.2022 01:16 Відповісти
Опа, а шо такое? Я шось пропустив?
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15.10.2022 21:03 Відповісти
Це вже цікаво. Схоже, що Карачонь добре вловлює настрої ЄС і користується моментом , щоб підірвати владу орбана.
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15.10.2022 21:06 Відповісти
Ну хоть этот не на всю голову *****!
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15.10.2022 21:07 Відповісти
він опозиція, а це значить, що не *****.
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15.10.2022 22:30 Відповісти
Це все великий пердь в калюжу, хороший мадьяр це як хороший кацап майже одне й те ж саме.
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15.10.2022 21:08 Відповісти
Порівнювати когось із кацапофашистамм - це і є пердь у калюжу.
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15.10.2022 22:02 Відповісти
Схоже днями сказав і голова товариства угорців у Києві.
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15.10.2022 21:09 Відповісти
13 жовтня в Мукачеві у замку "Паланок" демонтували знак орла-турула, символічне значення якого для угорців «де турул там угорські землі».
На тому місці буде встановлено Тризуб.
https://www.mukachevo.net/ua/blogs/view-post/1683
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15.10.2022 21:10 Відповісти
там сиярто на го*но исходил от этой новости....
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16.10.2022 00:26 Відповісти
Схоже, що досвід двох Світових війн нічого не навчив угорців. Вони знову ставлять не на ту конячку.
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15.10.2022 21:11 Відповісти
Танками Ссср в 1956 році стріляв з окружної по Будапешту , це була їх спецоперація … Більшість Угорців ненавидять руських , в 91 коли країну покинув останній солдат ссср в них був національний день визволення від комуністів . Зараз дебіл узурповав владу , мрію бачити орбана разом з путіном в Гаагі
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15.10.2022 21:12 Відповісти
А ще був 1847 рік. Коли російска армія вбила, закатувала, згвалтувала сотні тисяч (!), угорців
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15.10.2022 21:29 Відповісти
Він як політик розуміє хто переможе і поспішає зайняти вакантну політичну нішу.
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Венгрия, кажется, и с Гитлером успела посотрудничать?

Уважуха Корачоню! Надеюсь, венгры ополчатся против Орбана и отправят его в Ростов.
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15.10.2022 21:25 Відповісти
👍
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15.10.2022 21:44 Відповісти
біда угорців в тому що вони постійно вишукують сторону, яка виграє щоб до неї примазатися.
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15.10.2022 21:49 Відповісти
о ....як заспівали...побачили шо )(уйло програє...До перемоги всі причетні хочуть бути
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15.10.2022 21:58 Відповісти
Но почему тогда венгры снова выбрали Орбана?
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15.10.2022 21:58 Відповісти
ДЕШЕВИЙ КАЦАПСЬКИЙ ГАЗ ВИХОДИТЬ БОКОМ РАЗОМ ІЗ ЗАТОЧКОЮ
Це зона ГУЛАГу дітки.
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15.10.2022 22:02 Відповісти
Газом торгують комсомольці Венгрії, бригада Орбана. В них мінус 2 ярди по платежам. Отрим али відстрочку і далі продають венграм. Їм похер яка ціна на газ від Грязьпрому. А відміна фінінсування з ЕС так бригаду Орбана напружила, що Сіярто втратив дар мови. Мер чітко визначив прапорці і бажає їх виставити червоного кольору, як в полюванні на вовків.
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15.10.2022 22:03 Відповісти
Розумний мад'яр,-ексклюзив!
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15.10.2022 22:03 Відповісти
я один Жулю вспомнил?
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16.10.2022 00:25 Відповісти
впервые вижу нормального венгра
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16.10.2022 00:27 Відповісти
Москальський золотий корупційний дощ у Європі сходить на пси. Мокшанські свині незабаром жертимуть одне одного через деградацію економіки, тому черга кандидатів у хвойдо-шредери в ЄС стримко скорочується.
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16.10.2022 00:36 Відповісти
Для мадяр це не вперше. Це для них типово: "перебувати на неправильному боці історії".
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16.10.2022 07:44 Відповісти
Все добре, але чому "Гергей", коли "Дьордь"?
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16.10.2022 22:17 Відповісти
 
 