Глави МЗС країн Євросоюзу 17 жовтня обговорять поставки Іраном Росії дронів та запровадження санкцій через це, - Reuters

Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі 17 жовтня обговорюватимуть передачу Іраном безпілотників Росії, а також можуть узгодити нові санкції, пов’язані з такими діями.

Про це повідомили Reuters двоє дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі до засідання міністрів в Люксембурзі, застосування безпілотників в Україні проаналізували, і ця тема - на порядку денному.

Дипломати сказали, що хоча нові санкції не будуть запроваджені в понеділок, але може бути досягнуто політичну домовленість щодо них.

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Євросоюз має намір заборонити подорожі та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, які почалися минулого місяця після смерті 22-річної Махси Аміні під арештом.

Франція та Німеччина, сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, чітко дали зрозуміти, що вони вважають необхідними нові санкції через безпілотники, які використовує Росія, і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Резолюція 2231 затвердила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами: Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнювало Ірану розробку ядерної зброї, одночасно знімаючи міжнародні санкції.

Речник ЄС сказав, що міністри закордонних справ обговорять Іран у понеділок, але відмовився коментувати, чи будуть на порядку денному іранські безпілотники чи санкції щодо передачі дронів.

"Це розглянуть, але санкцій наразі не буде", - сказав один із дипломатів.

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Міністерство закордонних справ Франції заявило, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на застосування безпілотників, і вперше пов’язало можливі поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що такі дії її порушують.

Згідно з резолюцією, ембарго на поставки зброї Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США за часів колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди в 2018 році, Рада Безпеки не продовжила ембарго, що дозволяє Ірану відновити експорт зброї.

Однак резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані технології, які діють до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.

Дипломатичне джерело повідомило, що безпілотники, про які йде мова, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між приблизно 35 державами, щодо обмеження розповсюдження ракет, ракетних технологій і безпілотників, продаж яких суперечить резолюції.

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У резолюції не згадується MTCR, але є посилання на лист Сполучених Штатів Раді Безпеки щодо MTCR, датований наступним днем після ядерної угоди. Іран не є стороною MTCR, але Росія входить до неї.

Сполучені Штати 9 вересня наклали санкції на іранську компанію, яку звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які, за їх словами, брали участь у виробництві іранських безпілотників.