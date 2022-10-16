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Українці менш ніж за дві доби зібрали на "Ловців Шахедів" 150 млн грн. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на "Ловців Шахедів" – системи протидії дронам, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні!

Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат.

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1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний роіграємо вже незабаром. Результати опублікує Олег Гороховський у своєму тг-каналі (https://t.me/OGoMono)"ОГо" завтра о 17:00.

Ще раз дякую всім, хто донатив. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!" - розповів Федоров.
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Топ коментарі
+18
Нічого не розумію ! А для чого тоді міністерство оборони ? Для мебелі?
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15.10.2022 21:16
+11
Розірвати дипвідношеня с іраном ***** вигнати с України усіх студентів також на *** .Вони убивають нас своїми мопедами а ми мовчимо скільки можна
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15.10.2022 21:23
+10
Ні, зовсім ні!)
Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
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15.10.2022 21:28
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Нічого не розумію ! А для чого тоді міністерство оборони ? Для мебелі?
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15.10.2022 21:16 Відповісти
резников спистел сказал что все необходимое уже на складах
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15.10.2022 23:25 Відповісти
Ти нічого не розумієш! Не можна просто взяти і купити потрібне. Так не робиться!!
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Вам не здається, що якось дуже швидко збираються такі великі гроші, враховуючи не дуже хороший фінансовий стан українців?
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15.10.2022 21:22 Відповісти
Ні, зовсім ні!)
Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
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15.10.2022 21:28 Відповісти
Я 500 кинув.
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16.10.2022 02:58 Відповісти
не дивує - я зайшов у моно і зразу світиться кнопка допомоги і так кожному мобільному банкінгу, у міліонів користувачів, я особисто кинув 50 грн і так 3 млн осіб, подумай
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15.10.2022 21:30 Відповісти
Не очередная ли это афёра мы все сможем увидеть только после покупок на эти деньги и передачи техники на фронт
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15.10.2022 21:33 Відповісти
Мені здається, цим повинна займатися якась одна організація, і витрачати гроші на запити ЗСУ. Я наприклад, не дуже розумію розпіарену аренду супутника ICEEYE, коли супутникову розвідку нам в повному обсязі надає США чи НАТО.
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15.10.2022 21:37 Відповісти
Наша сила и уникальность как раз и состоит в волонтёрском движении, где активный народ за деньги донатеров мгновенно ( без многочисленной бюрократии и вагонов бумажек) среагировали на реальные потребности фронта. И самое главное - это движение нельзя тормознуть многочисленной россагентурой в рядах наших псевдоуправленцев. Они же и траты на оборону херили все последние годы и самые интересные темы загоняли под лавку. Об этом не надо забывать. А по спутнику компетентно могут сказать только пользователи его информации, и да, мы не должны 100% зависить от кого либо, уже наелись меморандумов, обещаний, озабоченностей. Оборона и безопасность слишком серьёзные вопросы, что-бы их доверять кому-либо полностью
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15.10.2022 21:46 Відповісти
а в чем афера?
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15.10.2022 23:28 Відповісти
если это за два дня то сумма реально большая или может были взносы и от крупных спонсоров - в моно-банке НЕТ столько клиентов что-бы по пять гривен собрать - сто миллионов
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15.10.2022 23:29 Відповісти
На монобанку можна з привату та інших банків закидувати. Не чуди.
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16.10.2022 00:16 Відповісти
можна - только не надо рассказывать сказки что два дня миллионы украинцев сидели ночами и переводили по 5 гривне на этот фонд - о котором мало кто знает вообще
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16.10.2022 01:26 Відповісти
Не у всіх все прям погано. Я притулі 5к і на ловців 7к відправив. Колеги мої теж багато відправили кожен. А їх багато в нас в компанії.
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16.10.2022 00:14 Відповісти
водила засмотрелся на Пороха и врезался в противотанкового ежа.... ))
https://twitter.com/i/status/1581296295087550464
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15.10.2022 21:23 Відповісти
Розірвати дипвідношеня с іраном ***** вигнати с України усіх студентів також на *** .Вони убивають нас своїми мопедами а ми мовчимо скільки можна
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15.10.2022 21:23 Відповісти
Ні, з іраном ні в якому разі, а ось з Німеччиною, яка прихистила біженців, чи плюнути в обличчя Маску, який дарував нам старлінки і джерела безперебійного живлення в самий раз.
Деякі моменти нашої зовнішньої політики мене жахають.
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15.10.2022 21:29 Відповісти
Здорово, но почему Монобанк Дубилета и мелькает фамилия чиновника Федорова, не имеющему к предмету никакого отношения. На что конкретно пойдут деньги и те ли это "антитдроны", которыеи нужны ВСУ?
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15.10.2022 21:24 Відповісти
Маск - наш ! Попіарився і вирішив фінансувати Старлінк надалі. ЗСУ роблять найкращу рекламу !
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15.10.2022 21:25 Відповісти
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15.10.2022 21:36 Відповісти
Нажаль, нам своє робити. По-узкі: "нє благодаря, а вапрєкі".
Як переможемо, каструємо це животноє по-справжньому.
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15.10.2022 22:03 Відповісти
Може зеленський, "внебрачний" син коломойського, -іншого пояснення вже не знаходжу., треба мамуРиму на детекторі перевірити...
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15.10.2022 22:18 Відповісти
А наші "знатні економісти" казали, що треба все забрати у чиновників і приватизувати. Тоді навіть нечесно приватизоване буде працювати на державу і народ і ми заживемо як на Заході.

Треба всих цих пропагандистів такої приватизації викласти список. Народ має знати своїх таких "героїв".
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18.10.2022 07:09 Відповісти
Що в тих "ловцях" в середині сидить що він коштує таких шалених грошей? Електроніка. Але ж вона не золота, чи діамантова.
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15.10.2022 22:07 Відповісти
Так по твоєму немає різниці між електронним годинником та космічним кораблем?
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15.10.2022 23:07 Відповісти
Це ж гривень. Поділіть на 40 і в доларах не так вже й багато. А військова електроніка виробляється інакше бо використовується в екстремальних умовах. І їх же анонсували декілька а не один.
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16.10.2022 00:20 Відповісти
з редакторами біда....
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15.10.2022 22:13 Відповісти
 
 