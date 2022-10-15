Протягом 15 жовтня по Сумщині було здійснено 8 обстрілів з артилерії та 1 авіаналіт, - ОВА

У суботу, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області. Для атак росіяни використовували міномети та гелікоптер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "За день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет.

Білопільська громада: з 8:15 ранку русня почала бити з міномету: 26 прильотів протягом години. Трохи згодом - ще 2 міни. (Це деталі обстрілу, про який вже зазначали зранку)

Шалигінська громада: 10 мін близько 10 ранку.

Великописарівська громада: ближче до опівдня, з ворожого гвинтокрилу МІ-8 росіяни випустили 6 ракет.

Краснопільська громада: опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сел громади. О 16 годині почалися арт та мінометні обстріли різних територій громади: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.

Есманська громада: після 13 години 3 міни з території рф. Також уточнення щодо ранкових обстрілів: детальна інформація по Білопільській громаді врахована у це зведення.

Щодо попередньої інформації по Річківській громаді: вогонь ворога зачепив ще й території Миколаївської сільської громади.

Усього було 5 прильотів зі ствольної артилерії. В усіх випадках - попередньо, без жертв та руйнувань".

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