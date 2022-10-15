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Єврокомісія надасть конкретний план щодо фінансової підтримки України: "G7 вже допомагають, тепер мають активізуватися й інші"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

євро

Єврокомісія представить конкретний план щодо фінансової допомоги Україні вже найближчими тижнями.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, потреби України у фінансуванні також зростають. Нам слід розглянути більш стратегічний план фінансування для забезпечення економічної стабільності України. Члени G7 допомагають підтримувати Україну, тепер мають активізуватися й інші", - заявив Домбровскіс.

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За його словами, дуже важливо, що західний демократичний світ продовжує бути єдиним і надавати всю необхідну підтримку Україні, а також тиск на агресора-Росію санкціями. Віцепрезидент Єврокомісії додав, що його зустрічі у Вашингтоні з представниками різних країн, а також міжнародними та європейськими фінансовими інститутами підтверджують готовність тримати цей курс.

"Зараз ми працюємо в ЄС, щоб забезпечити стабільне та передбачуване фінансування ЄС Україні протягом наступного року, а потім також перехід до справи післявоєнного відновлення", - додав Домбровскіс.
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Для ефективної підтримки України перший пункт плану - ізолювати зелену владу від фінансових потоків.
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15.10.2022 23:33 Відповісти
А можливо по перше нехай ЄС надає зброю

І по друге ЄС нехай втовче в своїй голові що ЄС хана без ЗСУ
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15.10.2022 23:50 Відповісти
різниця між США надають і ленд лізом якій надають тіж самі США - за "надають" платити не треба - все ваше.
ленд ліз - техніка не страчена підлягае возврату без сроків. - ***** воно кому впало?
а гололвне за все надане пійде розмова - хочете ту розмову з бітум-презіком? - я б не дуже туди ломився...
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15.10.2022 23:51 Відповісти
знаючі нашого верховного передвигача кордонів з його кодлою і любов'ю до денежних знаків - я б в туди не поспішав.
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16.10.2022 00:22 Відповісти
Хай єврокомісія ще надасть группу незалежних ревізорів, які відслідковуватимуть куди пішла кожна копійка міжнародної допомоги в Україні. Бо після тих усіх розслідувань НАБУ, де майже у кожного 25-річного zебіла надлишкого майна на мільйони гривень, довіри до клоунської команди немає!
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16.10.2022 08:24 Відповісти
 
 