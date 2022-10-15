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Україна може здійснити екстрадицію в Гаагу росіян, підозрюваних у військових злочинах, - прокурор МКС Хан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хан,карим

Україна може здійснити екстрадицію в Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі росіян, яких підозрюють у військових злочинах, незважаючи на те, що РФ не є членом МКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це повідомляє AFP

За його словами, йдеться про випадки, коли судовий процес не може відбутися в Україні з юридичних причин.

Той факт, що РФ відмовилася приєднатися до МКС, не завадить юрисдикції суду, додав Хан.

Прокурор не повідомив, коли Міжнародний кримінальний суд винесе перші вироки, зазначивши, що суд чекатиме, коли збереться достатньо доказів.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів, посилаючись на слова Хана, що перші справи мають бути на столі МКС, "мабуть, до кінця року і перші судові процеси можуть розпочатися".

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Автор: Роман Свиридович
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Треба тих россіян , що воювали у Сіріі і попали в Україні в плен , здати в Гаагу - то військові злочінці
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15.10.2022 23:55 Відповісти
Та ми можем шо хоч! Ви там аби не виражали надмірну обеспокоенность
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15.10.2022 23:56 Відповісти
угу... і будуть вони сидіти в комфортабельних голандських тюрьмах. з гарним краевидом і чудовим харчуванням...
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16.10.2022 00:08 Відповісти
хай краще сидять з комфортом, але дають свідчення
А так що? Віддадуть іх в рашу - і, що далі?
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16.10.2022 02:16 Відповісти
Це значить,що тих кого передасть Україна вже не поміняють, вірно?
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16.10.2022 00:09 Відповісти
Приїдьте та наловіть собі...
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16.10.2022 00:13 Відповісти
 
 