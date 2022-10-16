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"Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це блогери написали у соцмережах. 

У телеграмі Гіркіна було опубліковане його фото у військовій формі. 

Цей день настав, ми купуємо Гіркіна, - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали. ФОТО

На інформацію про те, що Гіркін пішов воювати у складі добровольчого батальйону, відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.

"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.

Після 22:00 до флешмобу вирішили долучитись голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума виросла до $50 тис.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Страшно уявити, яка сума буде через пару днів, і тут може статися саме цікаве, кацапня така жадна, що сама його і здасть.
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16.10.2022 00:26
+23
Накиньте ще трохи- його свої ж оркособаки й здадуть.
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16.10.2022 00:26
+23
если связать, засунуть в танчик, и приехать на позиции ЗСУ, то получится уже 100 тысяч $.
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16.10.2022 01:01
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Та можна й спробувать
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16.10.2022 00:23 Відповісти
Московські бомбосховища, підвали, укриття приведуть "у відповідність до прямого призначення об'єктів цивільної оборони"
Очевидці у московських районах повідомляють, що такі оголошення з'являються у під'їздах будинків.
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16.10.2022 00:25 Відповісти
Да какой там фронт? Картавый ублюдок уже в тайге схоронился на границе с Китаем. В землянке.
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16.10.2022 00:25 Відповісти
Потом обратно обменяют, так что сделайте с него калеку .
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16.10.2022 00:26 Відповісти
Его еще не поймали. И калеку делать из него не надо. Если его поймают за деньги то он обмену не подлежит. Он будет частной собственностью. Заплатившие за его отлов могут его повесить прямо перед шашлычницей на благотворительной вечеринке участников.
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16.10.2022 00:47 Відповісти
шашльічніцца - что ілі кто ето?
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16.10.2022 07:42 Відповісти
Иногда коза действительно является козой, с выменем и рогами.
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16.10.2022 09:40 Відповісти
то есть, если я за тебя назначу 100 баксов, тьі стаешь моей собственностью?
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16.10.2022 12:20 Відповісти
Навряд чи. Там Нідерланди за ним дуже плачуть.
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16.10.2022 08:01 Відповісти
Накиньте ще трохи- його свої ж оркособаки й здадуть.
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16.10.2022 00:26 Відповісти
если связать, засунуть в танчик, и приехать на позиции ЗСУ, то получится уже 100 тысяч $.
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16.10.2022 01:01 Відповісти
Страшно уявити, яка сума буде через пару днів, і тут може статися саме цікаве, кацапня така жадна, що сама його і здасть.
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16.10.2022 00:26 Відповісти
Если следовать этой логике, то тогда лучше награду обьявить в унитазах
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16.10.2022 11:01 Відповісти
Его выменяют на азовцев, если возьмут в плен.
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16.10.2022 00:31 Відповісти
На нього є офіційний ордер на арешт від Гаазького суду. Думаю його як раз відправлять сидіти бо потрібен прецедент
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16.10.2022 01:42 Відповісти
Ага,Цемаха уже отправили
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16.10.2022 10:21 Відповісти
Ой потішили
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16.10.2022 00:32 Відповісти
Лучше всю семью, он должен ссаться геноцид так геноцид
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16.10.2022 00:34 Відповісти
Нах он нужен?
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16.10.2022 00:34 Відповісти
по МН-17 багото чого розскаже
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16.10.2022 01:22 Відповісти
Что то мне кажется всякие кадыровы, пригожины сами скинут координаты для хаймерса, если гиркин появится недалеко от фронта в Украине.
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16.10.2022 00:35 Відповісти
На одного Гиркина дорогущий снаряд от Химеры тратить? Много чести. Пули снайпера для него хватит.
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16.10.2022 00:54 Відповісти
Ну значит придется им покрывать расходы.
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16.10.2022 00:58 Відповісти
Добрый вы, слишком легкой смерти желаете этому уроду.
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16.10.2022 09:10 Відповісти
Вот от Химеры смерть быстрая и безболезненная - чувак вряд-ли успеет понять, что его тело разлетается на молекулы. А снайпер - другое дело; в конце-концов, если будет "час та натхнення", он может не сразу выстрелить чуваку в голову (потратит еще пару-тройку пуль, но то таке).
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16.10.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bRfS4C_oxiI
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16.10.2022 00:36 Відповісти
Алконавт самоликидировался, хахаха
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16.10.2022 02:37 Відповісти
Можливо пан Зеленський енд квартал доплюсують якісь кошти. Вони забавляли соратників Гіркіна у Донецьку вже після захвату міста бойовиками і тепер треба відповідати. Принаймі грошима.
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16.10.2022 00:42 Відповісти
они пока копят на Цемаха.
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16.10.2022 01:02 Відповісти
Цемаха уже давно пропили....
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16.10.2022 01:52 Відповісти
Лучше купить его голову.
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16.10.2022 00:44 Відповісти
Его отправляют на фронт для того.чтоб избавиться от свидетеля для Гааги. Никто не оставит его в живых.По тихому убрать не получится-слишком известная фигура.А так-война все спишет..
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16.10.2022 00:46 Відповісти
тому треба не упустити момент і взяти його тепленьким
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16.10.2022 08:33 Відповісти
За Гіркиним стоять певні посадовці з ГРУ московії й його легче вбити , ніж брати у полон .
Бо Єрмак з Татаровим зроблять усе , щоб його першим обміняли
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16.10.2022 00:47 Відповісти
тому така ціна
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16.10.2022 08:35 Відповісти
ирмак его руснявым продаст, как продал Цемаха....
так что целесообразней его просто пристрелить...., как собаку.....
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16.10.2022 00:47 Відповісти
Не надо. Он как раз про Ермака и расскажет.
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16.10.2022 00:49 Відповісти
$99 my bit.
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16.10.2022 00:50 Відповісти
а на ***** скидиватися будемо, чи ну його в шойгу?
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16.10.2022 01:42 Відповісти
думаю, что это деньги на ветер..... его свои грохнут.....
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16.10.2022 01:55 Відповісти
- Якщо обміняємо, то визволимо з полону багато наших Захисників, мінус те що потім навколо нього згортуєтся ще більше орків які знов пійдуть на нас.

- Ліквідуємо, менше орків згортуються, так і залишиться тік-ток "х#роєм".
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16.10.2022 00:50 Відповісти
А сколько стоит путин?
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16.10.2022 00:52 Відповісти
Пока идёт по цене танка. Когда счётчик дойдет до самолёта, посыпятся предложения от кацапок с коммерческой жилкой.
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16.10.2022 01:02 Відповісти
Может даже от его губастой телки
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16.10.2022 10:23 Відповісти
50тыс за штопаный г@ндон...многовато..он того не стоит
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16.10.2022 01:04 Відповісти
Чекайте дзвінків від орків!
Будуть питати куди принести і хто ще треба...)))
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16.10.2022 01:05 Відповісти
орки это хорошее комерческое предложение ..****** кляп в рот мешок на голову пенок под зад и передать ВСУ
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16.10.2022 01:12 Відповісти
Сделайте фонд доступным для взносов всех желающих. С удовольствием внесу.
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16.10.2022 01:20 Відповісти
багато зібрали

ціна цьому ублюдку - кусок мила та кілька метрів міцної мотузки

.
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16.10.2022 01:20 Відповісти
краще ті гроші відати ЗСУ,буде чим воювати ,вони самі того козла спіймають
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16.10.2022 02:22 Відповісти
очень здравая идея
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16.10.2022 03:42 Відповісти
На колінах прошу: купіть ще спермоусова!
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16.10.2022 01:24 Відповісти
На це гівно можна по 10$ скидатися, доларів 50 то його ціна
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16.10.2022 01:43 Відповісти
Та нє, це гівно зараз безцінне, саме для того, щоб показово його або судити, або вбити. Особисто я б його вбила, двічі, щоб інші подібні істоти боялись навіть дихати.
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16.10.2022 02:01 Відповісти
тільки гроші даремно пропадуть бо дурний зеленський його віддасть путіну як віддав цемаха а той теж був свідком по збиттю боїнга.
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16.10.2022 01:36 Відповісти
Я так понял, каждый из тех, кто сделал предоплату, получит равную часть гиркина. Делить будете по весу или по объему?
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16.10.2022 01:48 Відповісти
Кому чё,кому ниче,а кому хер через плечо
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16.10.2022 10:25 Відповісти
Дарма цьому покидьку роблять зайву рекламу.
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16.10.2022 01:49 Відповісти
А шо, так можна??? Так давайте на **************!
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16.10.2022 01:51 Відповісти
Он до понедельника подождёт пока сумма подниматься и сам сдастся)
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16.10.2022 01:59 Відповісти
Воно ще буде пишатися,що викуп за нього дають, тварину треба довго вбивати, і показово.
Але Зе знову когось у полон відправить,а потім поміняє на гіркіна.Це ще хто після вагнерівців що зелені врятували,хтось сумнівався ? А потім був мертвейчук,потім дали збігти ворюгам що крали гуманітарку вагонами, і цього придумають як врятувати від покарання, бо при владі зрадники.
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16.10.2022 02:20 Відповісти
Таких "відявлених", як казав герой вестерну, "треба тільки вішать". От так "без пролиття крові". І краще багаторазово. Придушили, відлили водичкою і по новій. Доки серце не розірветься...
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16.10.2022 02:33 Відповісти
це піар гіркіну.
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16.10.2022 03:18 Відповісти
І нахер це нам здалося? Купили б за ці гроші медикаментів хлопцям на фронті. А того підора свої ж задавлять.
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16.10.2022 03:24 Відповісти
Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск передумав. Він вирішив продовжити фінансувати роботу Starlink в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Чорт з ним ... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безплатно", - написав він.

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16.10.2022 06:19 Відповісти
а не проще киллера нанять за 5000 баксов . а на остальное бобло заказать кыву . чепушилина . аксенова . балицкого . сальдо . скабееву . соловьева и т.д.
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16.10.2022 06:59 Відповісти
Скільки за його голову чи вуха можна отримати якщо його завалиш https://youtu.be/72qizDbFn5o

Або шашлик вийде часом....
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16.10.2022 07:02 Відповісти
Постановка завдання вкрай неправильна - винагорода має бути за труп чи голову гіркіна.
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16.10.2022 07:57 Відповісти
А хто такий той Диркін зараз ?
Беззубий алкаш ?
І це на нього витрачати 50 тисяч доларів ?
Ви там уху переїли ?
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16.10.2022 08:10 Відповісти
то для кунсткамери - нехай буде.
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16.10.2022 09:17 Відповісти
по Гіркіну буде вирок в цьому році. Справа збиття МН17. Тому нікуди його за межі справжньої россії не випустять.
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16.10.2022 11:17 Відповісти
Гарний бізнес. Гіркіна візьмуть в полон, виплатять комусь гроші, а потім у черговий обмін військовополоненими він поїде додому. Знову попроситься на фронт і т.д.
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16.10.2022 08:17 Відповісти
Вот елки палки, да нафиг этот реконструктор нужен? Какими то специфическими секретными сведениями не владеет, на россии нахрен никому не сдался... Чисто поржать? За пятьдесят тыщь долларов? Да лучше пятьдесят квадрокоптеров хороших купить. Пользы больше.
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16.10.2022 08:18 Відповісти
Звичайний піар.Але лошарам заходить.
Могли й мільйонну винагороду оголосити.
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16.10.2022 11:32 Відповісти
де може бути гіркін . думаєте на фронті ? чому ніхто не подумав що це гівно в запої?вони ж там всі запойні , і якщо пропадає на пару днів то ніхто і не хвилюєтся.
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16.10.2022 08:56 Відповісти
Стерненко должен с оружием защищать Украину, а не сидя на диване ,,ловить,, Гиркина.
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16.10.2022 09:23 Відповісти
Для початку переведіть 50 $ тій сосучці , щоб здала його геопозицію
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16.10.2022 09:27 Відповісти
Та воно відсидиться десь у штабі та буде відосики записувати, як дьірівці. Хєрой.
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16.10.2022 09:29 Відповісти
За 8 років він значно подешевшав.
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16.10.2022 09:33 Відповісти
Интересно, Ахметов с Порошенко присоединятся
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16.10.2022 10:23 Відповісти
Порошенко воліє "піаритися" на допомозі ЗСУ, і вкладає грошу у волонтерську допомогу,
кому ще не дішло даю ссилку https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


А ще ось пару світлин,про те, куди Порошенко воліє вкладати гроші.

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16.10.2022 13:42 Відповісти
Еще 5000 и буряты сами его приведут.
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16.10.2022 11:05 Відповісти
Никто не отправит на войну Гиркина, который является подследсвенным по делу МН17. Будет чмобиков учить ненавидеть Украину где-то в Монино и на выходные ездить к жене на фаршированную рыбу.
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16.10.2022 11:15 Відповісти
Добре заробляють блогери-активісти-волонтери....
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16.10.2022 11:29 Відповісти
тут на фото іх двоє, який з них?
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16.10.2022 12:19 Відповісти
Не надо вестись на фсбешное ИПСО. Этот ублюдок на передовой может появиться только под камеры прапагандистов.
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16.10.2022 12:36 Відповісти
Пам"ятаю, кілька років тому відомий бандит нардеп і шавка Авакова Є.Дейдей вже оголошував "полювання на Гіркіна" У прямому ефірі, відкритим текстом.
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16.10.2022 13:24 Відповісти
Чтобы Зеленский и Ермак обменяли потом на мобиков и опять пропиарились?
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16.10.2022 23:38 Відповісти
 
 