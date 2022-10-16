"Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це блогери написали у соцмережах.
У телеграмі Гіркіна було опубліковане його фото у військовій формі.
На інформацію про те, що Гіркін пішов воювати у складі добровольчого батальйону, відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.
Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.
"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.
Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.
Після 22:00 до флешмобу вирішили долучитись голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума виросла до $50 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Очевидці у московських районах повідомляють, що такі оголошення з'являються у під'їздах будинків.
Бо Єрмак з Татаровим зроблять усе , щоб його першим обміняли
так что целесообразней его просто пристрелить...., как собаку.....
- Ліквідуємо, менше орків згортуються, так і залишиться тік-ток "х#роєм".
Будуть питати куди принести і хто ще треба...)))
ціна цьому ублюдку - кусок мила та кілька метрів міцної мотузки
.
Але Зе знову когось у полон відправить,а потім поміняє на гіркіна.Це ще хто після вагнерівців що зелені врятували,хтось сумнівався ? А потім був мертвейчук,потім дали збігти ворюгам що крали гуманітарку вагонами, і цього придумають як врятувати від покарання, бо при владі зрадники.
Ілон Маск передумав. Він вирішив продовжити фінансувати роботу Starlink в Україні.
Про це він написав у Twitter.
"Чорт з ним ... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безплатно", - написав він.
Або шашлик вийде часом....
Беззубий алкаш ?
І це на нього витрачати 50 тисяч доларів ?
Ви там уху переїли ?
Могли й мільйонну винагороду оголосити.
кому ще не дішло даю ссилку https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
А ще ось пару світлин,про те, куди Порошенко воліє вкладати гроші.