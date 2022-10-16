Обов’язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів, - Зеленський

Українські військові роблять усе, аби збивати більше ворожих ракет і дронів, аби знешкоджувати більше ударних позицій російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.

"Обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - зазначив президент.

Зеленський додав, що РФ упродовж поточної та минулої доби продовжила атакувати Україну ракетами та іранськими дронами, частину із яких було збито.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 12 жовтня заявив, що в Україну приїхала німецька система ППО IRIS-T.

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