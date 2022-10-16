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Обов’язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українські військові роблять усе, аби збивати більше ворожих ракет і дронів, аби знешкоджувати більше ударних позицій російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.

"Обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - зазначив президент.

Зеленський додав, що РФ упродовж поточної та минулої доби продовжила атакувати Україну ракетами та іранськими дронами, частину із яких було збито.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 12 жовтня заявив, що в Україну приїхала німецька система ППО IRIS-T.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію на фронті: На сході і півдні робимо все, щоб окупанти відчували - у них немає перспектив

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Поясните кто-то этому мамкиному вояке, шо 100% целей не в состоянии сбить ни одна система ПВО/ПРО в Мире.
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16.10.2022 00:53
+29
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16.10.2022 01:05
+22
Популізм треба в кримінальний кодекс внести, з реальним строком.
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16.10.2022 01:05
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Поясните кто-то этому мамкиному вояке, шо 100% целей не в состоянии сбить ни одна система ПВО/ПРО в Мире.
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16.10.2022 00:53 Відповісти
надо это объяснить 73%
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16.10.2022 00:56 Відповісти
Збити 73% цілей - теж хороший результат
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16.10.2022 01:18 Відповісти
Збити 73% цілей це дуже гарно, а вот мати 73% корисних зебілоїдів це дуже погано та небезпечно для країни...
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16.10.2022 12:43 Відповісти
Американці тестовалі лазерну пушку. Так вона не пропустило жодного залпу з кількох танков. 100% винік. Так що за лазерною зброєю майбутнє
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16.10.2022 01:57 Відповісти
К лазерной пушке нужна отдельная электростанция. Вот как Маск сделает батарейки заменяющие ГЭС, вот тогда да. ))
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16.10.2022 03:14 Відповісти
Сегодня идея вероятного распада российской федерации на отдельные страны не кажется настолько экстравагантной, как это могло показаться до большой войны в Украине. После того как Россия понесла существенные потери из-за своей агрессии, ее экономика страдает из-за беспрецедентных санкций, а население теперь еще и напугано мобилизацией, а значит недовольно властями, мнения относительно возможного распада РФ на отдельные субъекты звучат все чаще.
Союз нерушимый, дошедший до ручки поцоны!
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16.10.2022 01:59 Відповісти
Это неизбежный результат краха недоимперии. Эти ублюдки будут резать и рвать на куски друг друга просто за еду. Остается одна задача: не пустить этих "братьев" в Украину, когда они рванут за спасением своих никчемных жизненок на территорию Украины.
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16.10.2022 12:24 Відповісти
Це можливо, якщо летітеме один ан-2 через всю країну, то його точно знищать з ймовірністю 100%))
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16.10.2022 11:08 Відповісти
Це ж треба бути таким дебільним.
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16.10.2022 14:16 Відповісти
про капеллана ЗСУ М.Добкина.....
https://twitter.com/i/status/1581328857239793665
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16.10.2022 00:57 Відповісти
Добкін і Охлобистін - отці Московської Православної церкви... Капець!
Дурний поп - дурна його молитва.
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16.10.2022 02:32 Відповісти
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16.10.2022 00:58 Відповісти
пусть трепло кучеренко расскажет как оно мертветчука вылизывало с утра до ночи на его каналах типа "борец с комуналкой"
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16.10.2022 05:35 Відповісти
3 ч В белгородской воинской части в результате стрельбы минимум 11 погибших, 15 раненых.
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16.10.2022 00:58 Відповісти
баян
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16.10.2022 01:34 Відповісти
у меня нету..... это в магазин муз. инструментов.......
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16.10.2022 01:51 Відповісти
есть - ты их по несколько штук в день строгаешь
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16.10.2022 05:36 Відповісти
и кому, как ты думаешь я поверю..., человеку с 200 тысячами подписчиков, или какому-то
veminal morrow
Мене читають: 0
Я читаю: 0

Реєстрація:09.09.2022 ))))
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16.10.2022 14:08 Відповісти
а ты вообще понимаешь что означает слово "баян"? что эта новость устарела ее раньше уже выложили и обсосали
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16.10.2022 21:48 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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16.10.2022 00:59 Відповісти
Передвиборчий пи###ж.
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16.10.2022 01:05 Відповісти
Хіба після виборів щось змінилося?
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16.10.2022 02:48 Відповісти
Популізм треба в кримінальний кодекс внести, з реальним строком.
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16.10.2022 01:05 Відповісти
Я б набагато більш популістичну програму міг написати. Але не програма привела його до влади, а люди, які не вміють думати про щось складніше ніж первинні потреби і можливість дармого отримання засобів для їх забезпечення.
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16.10.2022 11:13 Відповісти
А настане день коли ми будемо рівняти з землею військові об'єкти, нафтобази, аеродроми, заводи, казарми на території рф?
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16.10.2022 01:02 Відповісти
"закрийте *******" - не всім казлам лада....
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16.10.2022 01:03 Відповісти
А коли настане день без відосіків?
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16.10.2022 01:03 Відповісти
перевибори
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16.10.2022 01:04 Відповісти
То є його сутність; воно без піару не може жити.
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16.10.2022 11:55 Відповісти
та майте совість, воно працює 389днів на рік 27год. на добу із 36 та шисть...
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16.10.2022 14:43 Відповісти
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16.10.2022 01:05 Відповісти
Зеля, сначала скажи, почему за 3 твоих года в этом направлении не сделано НИЧЕГО?
При тебе этот день не настанет.
Рожденный убегать от армии, армию не подымет!
Ты можешь только произносить громкие слова, причем написанные тебе кем-то.
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16.10.2022 01:34 Відповісти
Нехай краще швидко настане день, коли не буде кому стріляти по Україні!
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16.10.2022 02:50 Відповісти
Для цього треба просто C-ram. Прикривати ним все саме важливе включно із далекобійним ППО яке дуже легко заспамлюється.
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16.10.2022 06:57 Відповісти
Дуже вірю цьому віслюку: закласти в бюджет 90 млрд на дороги, це значить, що збивати кацапські ракети будуть асфальтом.
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16.10.2022 08:13 Відповісти
а про зебенямарафон із 1.4млрд., краще й не згадувати? Коли ці зебіли розблокують українське телебачення через супутникові тарілки?
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16.10.2022 14:47 Відповісти
ця пад...істота вже висадила мільярд дерев?
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16.10.2022 09:09 Відповісти
Ше ні, не встигло, бо поки що виплачує вчителям по $4000 на місяць...
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16.10.2022 12:01 Відповісти
"Обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів", -сказав "чемпіон світу по боротьбі з КОВІДОМ".

Не менше чекаю і той день, коли відповідальні за здачу ворогу величезних територій України і тисячі смертей українців - стануть перед судом.
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16.10.2022 09:20 Відповісти
Где наши ударные дроны, государственные и дальнобойные?
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Десь під асфальтом.... але Єдиний Мудафон про це не скаже.
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16.10.2022 10:09 Відповісти
Ну, толпу нужно утешать, но не настолько же!
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16.10.2022 10:15 Відповісти
100% никогда не наступит, но спасибо пану Президенту за оптимизм. Сбивание 80-90% целей во время внезапных ракетных обстрелов это сложная математическая и программно-техническая задача даже при наличии соответствующих средств поражения на каждый тип цели. Ведущие страны мира работают над этим. Если б заключить контракт с крепкой ИТ-фирмой, работающей на запад, под разработку соответствующего ПО, можно попытаться. Должны быть так же средства интеграции (контроллеры, интерфейсы) и средства поражения под каждую цель. Но у нас приведут прикормленную фирму и получится какой-нибудь уродец типа Пелены для криптографии (это открытая информация).
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16.10.2022 10:45 Відповісти
"Уж, лучше бьі про ананасьі"
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16.10.2022 10:52 Відповісти
Вєлічайший гєнєралісімус заспокоїв; тепер буду спати спокійно... Мабуть, шматками асфальту буде збивати особисто?
Слава ЗСУ!
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16.10.2022 11:45 Відповісти
"Я обіцяв, обіцяю і буду обіцяти!" - ютубвоїн, досвідчений уклоніст Валодька.
с сь - і так далі.
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16.10.2022 12:16 Відповісти
ЛАЗЕРОМ !)
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16.10.2022 13:01 Відповісти
Пішов ти нах#й зі своїми ракетами і друганом ****#м, цинічний зрадник народу України.
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16.10.2022 13:04 Відповісти
Коли це непорозуміння викине дерьмака, татарова, закриє оаск може люди йому і повірять, а поки що бла-бла відосік! І купіть йому нарешті сорочку!!!
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16.10.2022 13:28 Відповісти
не на часі, бо дЄрьмаксосочку ще не досмоктав?
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16.10.2022 14:50 Відповісти
Ізраїль з його залізним куполом 100% не збиває
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16.10.2022 17:01 Відповісти
 
 