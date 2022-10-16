Обов’язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові роблять усе, аби збивати більше ворожих ракет і дронів, аби знешкоджувати більше ударних позицій російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.
"Обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - зазначив президент.
Зеленський додав, що РФ упродовж поточної та минулої доби продовжила атакувати Україну ракетами та іранськими дронами, частину із яких було збито.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 12 жовтня заявив, що в Україну приїхала німецька система ППО IRIS-T.
Топ коментарі
+35 Maxim Ak-Murza
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+22 Alex Dev d4763325
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Союз нерушимый, дошедший до ручки поцоны!
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Дурний поп - дурна його молитва.
veminal morrow
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Реєстрація:09.09.2022 ))))
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
При тебе этот день не настанет.
Рожденный убегать от армии, армию не подымет!
Ты можешь только произносить громкие слова, причем написанные тебе кем-то.
пад...істота вже висадила мільярд дерев?
Не менше чекаю і той день, коли відповідальні за здачу ворогу величезних територій України і тисячі смертей українців - стануть перед судом.
Слава ЗСУ!
с сь - і так далі.