Керівництво ВМФ Росії розпочало агітацію серед матросів щодо переведення їх у піхоту та відправлення в Україну, - Генштаб
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Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо нестачею особового складу в армії окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.
Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення".
Топ коментарі
+26 Yevgeny Mironov
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+22 Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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-А ВАМ ЗА ЯКЕ ЧИСЛО?
Незавидна доля окупанта.
растянулся как червяк ,
там же и будет закопан в Украинскую землю.
- Конь Фуцый
ВІДВАГОЮ ІДІОТІВ.
ТОБТО "понтами" при відсутності навиків піхоти(гірше як в чмобіків)
Коли наші кацапа із обгорілими руками з танка витягли і питають:
-Військове звання?
а він:
- Старшій матрос
- Який матрос? Ми ж тебе з танка дістали. Посада?
- Торпедіст