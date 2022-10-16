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Керівництво ВМФ Росії розпочало агітацію серед матросів щодо переведення їх у піхоту та відправлення в Україну, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот

Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо нестачею особового складу в армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково у цивільному одязі, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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16.10.2022 01:37
+23
Він помер через пару-трійку років після танців. Був репортаж в українських ЗМІ. Пиячив, зубожів, здох...
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16.10.2022 02:02
+22
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16.10.2022 01:38
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16.10.2022 01:34 Відповісти
Ех, морячок з Криму не дожив...
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16.10.2022 01:36 Відповісти
матросню на берегу будет укачивать и у них начнется "земляная болезнь"
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16.10.2022 07:48 Відповісти
Покращений соціальний пакет - чорний мішок з трьома синіми полосками.
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16.10.2022 08:46 Відповісти
Хахаха,це той підарок з Севаса?Забув його голубе паганяло)
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16.10.2022 17:24 Відповісти
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16.10.2022 01:37 Відповісти
-Дайте будь-ласка карту РФ.

-А ВАМ ЗА ЯКЕ ЧИСЛО?
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16.10.2022 09:07 Відповісти
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16.10.2022 01:38 Відповісти
цікаво, цього морячка вже могілізували?
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16.10.2022 01:50 Відповісти
Він помер через пару-трійку років після танців. Був репортаж в українських ЗМІ. Пиячив, зубожів, здох...
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16.10.2022 02:02 Відповісти
Здох а расіі, мрія здійснилась
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16.10.2022 02:06 Відповісти
Таки да - тепер на підтанцьовках у Кобзона з ансамблєм Алєксандрова.
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16.10.2022 02:21 Відповісти
Він кацап. Актер Ростовського театру.
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16.10.2022 08:32 Відповісти
косяпен акторів тепер буде здихати більше.В Україні.

Незавидна доля окупанта.

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16.10.2022 09:02 Відповісти
яка сумна новина...
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16.10.2022 05:01 Відповісти
покинул нас
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16.10.2022 02:03 Відповісти
Усе‼️ Тепер и корабли некому будет водить
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16.10.2022 01:43 Відповісти
🤣
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16.10.2022 01:44 Відповісти
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16.10.2022 01:44 Відповісти
все таки путлер хочет провести последний парад раша-зомби по местам дислокации на кладбища
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16.10.2022 05:23 Відповісти
Почему бы им корабли посуху не толкать? Атака на Изюм двух эсминцев? Круто!!!
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16.10.2022 03:25 Відповісти
стати сухопутною крисою росіянському федерасту моряку - мрія всього життя
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16.10.2022 01:47 Відповісти
А що краще іхтіандром на "москві"?
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16.10.2022 02:22 Відповісти
Ой... а шо такоє.... "частічная мобілізація" ***** ж "врать нє будєт".... а кацапи?
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16.10.2022 01:55 Відповісти
и это правильно. А на место матросов набрать чмобов, а капразами поставить зеков из пригожинского набора.
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16.10.2022 02:09 Відповісти
Полная аннигиляция рашки
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16.10.2022 02:19 Відповісти
а шо там в Разумном?? еще светло и можно успеть погреться?
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16.10.2022 02:24 Відповісти
Моряк с российской печки бряк ,
растянулся как червяк ,
там же и будет закопан в Украинскую землю.
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16.10.2022 02:25 Відповісти
"Как и самурай без меча, конный матрос без коня подобен конному матросу на коне, только без коня."

- Конь Фуцый
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16.10.2022 02:39 Відповісти
Псіхічєская атака: Матроси в тєльняшках верхом на зєбрах.
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16.10.2022 11:54 Відповісти
Психическая атака на кого: на зебр или на матросов?
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16.10.2022 13:07 Відповісти
Жаль! Пропав "всегалактичний стратиг" ("Ігор Л") Він-би зараз "розвернув теорію використання Чорноморського флоту в степах України"! Недарма ратував за побудову авіаносців та добудування ракетного крейсеру Як-би зараз його напрацювання згодилися-б росіянам!
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16.10.2022 04:30 Відповісти
Можэ воюет?
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16.10.2022 10:15 Відповісти
Та ні! Він пропав звідси ще рік тому - задовго до 24 лютого! Були підозри, що то пише "Отаман Гриціян" - найвеличніший полковник Гриценко
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16.10.2022 10:35 Відповісти
И матросы "покурят папиросы" сгорая в степях Украины.
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16.10.2022 04:38 Відповісти
...і затиснувши в зубах стрічку від безкозирки, з штиками наперевіс всі дружно кинулись...в поліетиленові пакети...чорна смерть
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16.10.2022 05:06 Відповісти
совковая куйня єта фсьо і сєкрєтньй фарватєр...
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16.10.2022 07:34 Відповісти
Можна було одразу в кінноту 🐴
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16.10.2022 06:05 Відповісти
Буде морська піхота як в 2 Світову, коли моряків з затоплених кораблів відправляли воювати на суходіл.
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16.10.2022 07:26 Відповісти
Если полосатых гонят на убой это последняя стадия.На обучения моряка надо намного больше денег и времени чем на пехотного одноразового Ваньку.
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16.10.2022 07:28 Відповісти
чим ще "славилась" косяпен "морська піхота"?

ВІДВАГОЮ ІДІОТІВ.

ТОБТО "понтами" при відсутності навиків піхоти(гірше як в чмобіків)
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16.10.2022 09:05 Відповісти
Дніще тіпа другої армії світу.
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16.10.2022 08:30 Відповісти
ВОТ ЕТО ПОВОРОТ!
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16.10.2022 08:30 Відповісти
И конную авиацию на пегасах
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16.10.2022 08:31 Відповісти
Свистать всех наверх
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16.10.2022 08:47 Відповісти
Из матросов в ********?! Так себе вариант...
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16.10.2022 08:48 Відповісти
Що, знов будуть топити флот?
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16.10.2022 09:36 Відповісти
А пам'ятаєте танкіста-торпедіста?

Коли наші кацапа із обгорілими руками з танка витягли і питають:
-Військове звання?
а він:
- Старшій матрос
- Який матрос? Ми ж тебе з танка дістали. Посада?
- Торпедіст
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16.10.2022 12:00 Відповісти
 
 