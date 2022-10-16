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На південному напрямку ЗСУ знищили 14 росіян та ворожу техніку, авіація уразила російську ППО, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 15 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано по позиціях противника 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони у Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили ворога і техніки - в Миколаївському і Баштанському районах", - зазначили українські військові.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога становлять: 14 росіян; 3 самохідні артустановки; гаубиця "Мста-Б"; станція радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, було пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні установки, гаубиця 122 калібру, танк і авто-бронетехніка.

"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 осіб у напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - додали в ОК "Південь".

Читайте: За тиждень морпіхи ліквідували понад 75 окупантів і спалили по 28 танків та БМП

Автор: Наталя Джума
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Кацапи , тікайте з нашоі землі і негайно , бо здохнете всі і ваші маньки
залишаться вдовами
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16.10.2022 07:10 Відповісти
13 авиаударов,426 огневых заданий артиллерии и 14 кацапов!? Шо за хрень?
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16.10.2022 10:18 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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16.10.2022 10:47 Відповісти
 
 