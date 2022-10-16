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"Кухар Путіна" Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" - утвердити перевагу над МО РФ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин,путін

Приватна військова компанія "Вагнер" намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а засновник ПВК бізнесмен Євген Пригожин хоче вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним і виділити сили "Вагнер" з-поміж звичайних сил МО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму аналізі ISW посилається на відео, опубліковане в соціальних мережах 13 жовтня. На записі військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту в незазначеному місці Херсонської області скаржаться, що вони воюють у цьому районі від самого початку війни без перерв і ротації військ. Військовослужбовці стверджують, що їх тиснуть українські війська, і наголошують, що в них один БТР на 80 осіб, що сильно обмежує їхню маневреність.

Після поширення відео 14 жовтня в Telegram-каналі "Вагнер" з'явилося повідомлення про те, що керівництво "Вагнер" вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони на підтримку їхніх зусиль з утримання лінії фронту в Херсонській області.

Як зазначається, передача базового обладнання загону звичайних російських сухопутних військ може бути прихованою критикою очевидної нездатності МО забезпечити предметами першої необхідності своїх власних солдатів.

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Автор: Наталя Джума
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То понятно что Пригожин хочет перетащить одеяло на себя и Кадыров хочет и Золотов хочет . Хоть бы они то "плешивое" одеяло порвали наконец.
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16.10.2022 06:49 Відповісти
Наша розвідка не хоче признати що ПВК РФ ,,Вагнер,, не є ніякою не приватною фірмою. Її в РФ так назвали щоб прикрити спецпідрозділ ГШ МО РФ. Це 100% державна структура в складі МО РФ, створена для проведення ,,брудних,, операцій (невмотивовані розстріли беззбройного цивільного населення, боротьба з партизанами, залякування мирного населення , грабунки і розбої). Стрілецьку зброю ще можна придбати в приватних торговців. То за якими законами можна приватно отримувати бронетехніку, танки, артилерію, гелікоптери та літаки і морські кораблі. За цим стоїть тільки держава
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16.10.2022 10:58 Відповісти
В холопском государстве по другому не бывает. Чему тут удивляться?
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16.10.2022 06:55 Відповісти
Наверное его на днях случайно подорвут,больно шустрый стал.
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16.10.2022 07:25 Відповісти
щось багато армій утворюється в мегадержаві ..
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16.10.2022 07:46 Відповісти
І це вельми можливо попри те, що офіційно такі військові угруповання на московіі заборонені та підпадають під певну статтю карного кодексу. "Асобая цивілізация", як сказало пуйло про своє державне утворення.
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16.10.2022 08:49 Відповісти
Если Пригожина прибьют, никому за это ничего не будет.
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16.10.2022 09:03 Відповісти
хто кращий має виявити змагання, підрозділ МО з ЧВК, ху.ло між ними за суддю, умова стріляти бойовими набоями з всією наявної зброї
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16.10.2022 09:57 Відповісти
 
 