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Окупанти обстріляли Миколаївщину з території Криму з комплексу "Бастіон" крилатою ракетою типу Onyx, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бастіон

Російські окупанти впродовж 15 жовтня обстрілювали позиції ЗСУ на Південнобузькому напрямку вздовж лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Противник атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу Onyx із тимчасово окупованого Криму. Обійшлося без втрат", - зазначили наші воїни.

Також тривали ворожі обстріли портової інфраструктури та акваторії Очакова з міномету 120-го калібру.

Окрім цього, на позиції наших воїнів росіяни 4 рази спрямовували трійки ударних гелікоптерів і пару штурмовиків.

"Протягом дня тривав обстріл майже двадцятьма реактивними снарядами деокупованої частини правого берега Дніпра Херсонщини. Окупанти гатили з системи залпового вогню "Град" із лівого берега. Втрати та руйнування інфраструктури уточнюються", - додали в ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Баштанський район Миколаївщини

Автор: Наталя Джума
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Прочитав спочатку як ракета Олух... Онікс - це протикорабельні ракети, інші крилаті вже економлять
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16.10.2022 07:01 Відповісти
Кудись зникла Vedana з Канади.
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16.10.2022 07:14 Відповісти
ППО це дуже добре, але пора нищити прилади для запуску ракет - літаки, платформи та інше. Без цього ми будемо під постійною загрозою.
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16.10.2022 07:58 Відповісти
 
 