В ООН сподіваються, що зернову угоду вдасться розширити і продовжити термін її дії

Координатор ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи Амір Махмуд Абдулла висловив сподівання, що угоду вдасться розширити, а термін її дії продовжити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на сигнали, які я отримую, угода не тільки буде продовжена, а й, можливо, - розширена", - зазначив він.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Термін дії угоди спливає 19 листопада.

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