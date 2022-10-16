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В ООН сподіваються, що зернову угоду вдасться розширити і продовжити термін її дії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт

Координатор ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи Амір Махмуд Абдулла висловив сподівання, що угоду вдасться розширити, а термін її дії продовжити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на сигнали, які я отримую, угода не тільки буде продовжена, а й, можливо, - розширена", - зазначив він.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Термін дії угоди спливає 19 листопада.

Також читайте: З українських портів вивезено вже 6,6 млн тонн зерна, - координаційний центр

Автор: Наталя Джума
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Це головне, що "хвилює" оон.
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16.10.2022 07:24 Відповісти
Може ООН пора зайнятись навчанням голодуючих - як працювати?
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16.10.2022 08:00 Відповісти
Бінго!!! А потім хай навчать українських пенсіонерів як жити на пенсію в 90 доларів на місяць.
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16.10.2022 08:14 Відповісти
Вряд ли. Меч, голод и мировая язва - это признаки гнева Божьего.
Никакая ООН тут не поможет. Каяться надо
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16.10.2022 21:34 Відповісти
 
 