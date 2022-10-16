Минуло півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ворожого ОАСК, - Жернаков

Минуло вже півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Відтоді законопроєкт жодного разу не поставили навіть у порядок денний комітету.

Про це у Facebook повідомляє голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнюється півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ворожого ОАСК.

Суду, який в промислових масштабах штампує антиукраїнські рішення.

Суду, з квартири голови якого НАБУ вилучили 5 млн доларів готівки.

Суду, який за свідченнями Секретаря РНБО Данілова намагався на початку повномасштабного вторгнення повернути в крісло президента Януковича.

Півтора року тому Президент Зеленський сказав "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки... або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні"", - написав Жернаков.

Він зазначає, що відтоді законопроєкт жодного разу не поставили навіть у порядок денний комітету.

"Із цих 18 місяців більше 7 триває повномасштабна війна з РФ. Їй ОАСК підігравав не раз - і зупинкою реформ в Армії, і скасуванням декомунізації, забороною переіменування УПЦМП, і ще багато чим.

Але зараз, уже під час повномасштабної війни, офіційні особи Офісу Президента відверто заявляють, що ліквідація ворожого суду - "не на часі".

Бо подумаєш, національна безпека.

Подумаєш, десятки і сотні тисяч смертей і скалічених доль.

Мати купку підконтрольних відморозків у мантіях - важливіше.

Не вкладається в голові", - додав Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков