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Минуло півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ворожого ОАСК, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Події

жернаков,оаск

Минуло вже півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Відтоді законопроєкт жодного разу не поставили навіть у порядок денний комітету.

Про це у Facebook повідомляє голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнюється півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ворожого ОАСК.

Суду, який в промислових масштабах штампує антиукраїнські рішення.

Суду, з квартири голови якого НАБУ вилучили 5 млн доларів готівки.

Суду, який за свідченнями Секретаря РНБО Данілова намагався на початку повномасштабного вторгнення повернути в крісло президента Януковича.

Півтора року тому Президент Зеленський сказав "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки... або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні"", - написав Жернаков.

Він зазначає, що відтоді законопроєкт жодного разу не поставили навіть у порядок денний комітету.

"Із цих 18 місяців більше 7 триває повномасштабна війна з РФ. Їй ОАСК підігравав не раз - і зупинкою реформ в Армії, і скасуванням декомунізації, забороною переіменування УПЦМП, і ще багато чим.

Але зараз, уже під час повномасштабної війни, офіційні особи Офісу Президента відверто заявляють, що ліквідація ворожого суду - "не на часі".

Бо подумаєш, національна безпека.

Подумаєш, десятки і сотні тисяч смертей і скалічених доль.

Мати купку підконтрольних відморозків у мантіях - важливіше.

Не вкладається в голові", - додав Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
який народ така і влада
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16.10.2022 08:21
+7
яка влада, такі і суди
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16.10.2022 08:19
+7
Владі потрібні "судді на гачку".Щоб можна було "висмикувати потрібні рішення".
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16.10.2022 08:28
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яка влада, такі і суди
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16.10.2022 08:19 Відповісти
який народ така і влада
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16.10.2022 08:21 Відповісти
твій висер мав би вагу, як би коло твого імені був український прапорець, а так це просто висер. Шкода що 10 аккаунтів цього не розуміють
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16.10.2022 13:07 Відповісти
зеленосракий, "тобі шашечки, чи їхать"?
хоча кацапи довольні царем...
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16.10.2022 15:23 Відповісти
Владі потрібні "судді на гачку".Щоб можна було "висмикувати потрібні рішення".
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16.10.2022 08:28 Відповісти
Кожній владі потрібні негідники, готові прикрити усі її неподобства. Згадайте, кого Ющенко призначив генеральним прокурором - регіонала Піскуна, який потім служив йому як відданий собака. Згадайте також хто займав цю посаду у останні роки. Це ж саме відбувається і в усіх судах, починаючи з Конституційного і до місцевих. А адміністративні та господарські суди - це просто золотоносний клондайк для діючої влади.
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16.10.2022 08:57 Відповісти
обещанного три года ждут. половина срока прошла, осталось полтора. Кстати, до окончания каденции "величайшего" осталось столько же. Совпадение?
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16.10.2022 08:34 Відповісти
Який зезидент - таке й керуваня.
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16.10.2022 08:38 Відповісти
Не на часі…
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16.10.2022 08:38 Відповісти
Слухайте, можна нарешті писати зрозумілою людською мовою, а не совдепським сленгом? Що таке отой ОАСК????? Я, наприклад, не розумію
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16.10.2022 08:39 Відповісти
Окружний Адміністративний суд Києва, розташований ,правда, не на окружній дорозі хоча образно там.
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16.10.2022 08:48 Відповісти
Боюся уявити: в якому інформаційному просторі ви існуєте, бо в мене, навіть кішка в курсі, що таке ОАСК)
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16.10.2022 09:20 Відповісти
Як це можливо не розуміти,коли про це стільки років вже ведеться? До того ж Google є!
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16.10.2022 10:06 Відповісти
Наш! Не пам'ятає що вчора пи... говорив, а тут півтора роки!
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16.10.2022 08:43 Відповісти
Ось і вся боротьба з корупцією , хочуть отримувати допомогу від Заходу але все залишити як є і це під час війни ?
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16.10.2022 08:47 Відповісти
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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16.10.2022 08:50 Відповісти
Зелене шапіто ожним з перщиї прийняло закон про знесення незаконних парканів. І з
що, хоч метр паркану вздовж Дніпра знесли? Клоун повинен говорити те, що подобається присутнім у залі, все інше його не стосується...
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16.10.2022 08:53 Відповісти
І цим все сказано як верхівка думає про Україну
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16.10.2022 09:07 Відповісти
"Царь хАроший, это бояре плАхие"(с)
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16.10.2022 09:24 Відповісти
Указ був явно гарячковий (для Зєлєнского). Після оцінки користі, яку цей суд приносив і продовжує приносити структурам президента і його оточення, він цими ж структурами визнаний таким, що не потребує виконання і всіляко саботується як парламентом, який контролюють ці структури, так і компетентними органами, контпольованими ними ж.
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16.10.2022 09:29 Відповісти
Пока єтот безграмотный клоун президент Зеленский, со своей бандой ворюг-жидов типа Арахамия . Ермак, коломойский и прочие будет у власти ,не будет порядка в Украине.. Что тут непонятного??
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16.10.2022 09:38 Відповісти
"Мати купку підконтрольних відморозків у мантіях - важливіше."
А хіба в ОП не такі самі відморозки?
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16.10.2022 09:42 Відповісти
Не легче конкретного судью лишить полномочий за беспредел, чем "открывать / закрывать" суд, тратя на реорганизации кучу денег налогоплательщиков ?

Да, судья будет сначала "не являться", потом "обжаловать", но при желании можно включить турбо-скорость и уволить судью с соблюдением всех процедур, если есть за что . . .

С чего бы я целый суд ради увольнения беспредельщика закрывал ? Это то же самое, как если бы сказали в своё время "Янукович - плохой президент, давайте распустим Украину, потому что иначе его не уволить. А потом наново создадим". Бред ? Бред ! Надо просто найти в себе силы пройти процедуру увольнения недобросовестного судьи (судей).
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Тільки вибори можуть змінити ситуацію...
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16.10.2022 11:21 Відповісти
 
 