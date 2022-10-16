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Ракетними ударами та мобілізацією Росії не вдалося переламати хід війни, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант

Зусилля Росії щодо обстрілів мирних міст України, а також мобілізації сотень тисяч резервістів стали помітною ескалацією війни, розв’язаної Путіним, однак це не змінило і не змінить динаміки, яка характеризується все більшими успіхами ЗСУ на полі бою.

Такі оцінки представників західної розвідки та військових експертів оприлюднило в суботу американське впливове видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Самі по собі ракетні удари не створили значної стратегічної цінності, хоча вони спричинили масові страждання людей і підірвали стабільність життя у містах, відносно не зачеплених бойовими діями",- зазначається в оцінках.

Внаслідок ударів, які були, вочевидь направлені по об’єктах енергетичної інфраструктури, житлові райони окремих міст поринули в темряву та створили додаткові загрози для цивільної частини населення перед зимовими холодами. Однак картина на полі бою характеризується успіхами ЗСУ, які є більш спритними й мотивованими, а також краще озброєними в порівнянні з громіздкою, погано оснащеною та виснаженою армією Росії. І така тенденція простежується принаймні на доступне для огляду майбутнє.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоби повернути свою територію та бути ефективною на полі бою", - цитує видання недавній виступ у Брюсселі міністра оборони США Ллойда Остіна. При цьому, глава Пентагону наголосив, що ЗСУ демонструють ефективність та успіхи як на Сході, так і на Півдні.

Також читайте: У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

На думку військових експертів, зимовий період може знизити динаміку розвитку подій на полі бою, втім поки що "українці зберігають ініціативу та динаміку". Тим не менш, наразі більше немає очікувань, що РФ зможе захопити нові території.

"Україна настільки різко переломила хід бойових дій, що єдина невизначеність зводиться до того, скільки ще території ЗСУ зможуть повернути, а не до того, чи зможе Росія досягти своїх цілей",- зауважив у цьому зв’язку експерт Інституту дослідження зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі.

Він підкреслив, що українська армія тепер значно переважає російську - за озброєнням, технікою, екіпіруванням тощо - в порівнянні з періодом на початку війни. Тим часом, Росія продовжує зазнавати великих втрат, тоді як Україна стабільно отримує постачання нової й технологічно передової зброї від своїх західних союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала каспійські країни відреагувати на ракетні пуски Росії та примусити її виконувати Конвенцію про статус Каспійського моря

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Нема чим укомплектовувати. Нема техніки. Йде потужна інформаційна атака. Чмобіків возять без мінімальної підготовки недалеко від лінії фронту щоб показати що нібито вони посилюють фронт. А насправді нема нічого ні техніки, ні зброї, ні одягу, ні засобів захисту, ні медикаментів та і нічим їх годувати. Є тільки чмобіки. Я вважаю що вони самі не знають, що з ними робити. Усім російським воєнкорам і т.п. під загрозою арешту забронено повідомляти про поразки на фронті. Там все тримається на чесному слові і пройде небагато часу і воно все посиплеться. А далі тільки ядерна зброя.
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16.10.2022 09:12
+6
Мобилизовали тысяч 300, а сдрыснуло за границу больше 800 ...
Жгите ещё.
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16.10.2022 09:27
+3
здохлик рязаньский ще дригається, але ця дриготня все більше нагадує судороги.
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16.10.2022 08:36
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занадто оптимістично.
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16.10.2022 08:20 Відповісти
Так три дні минуло !
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16.10.2022 10:29 Відповісти
здохлик рязаньский ще дригається, але ця дриготня все більше нагадує судороги.
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16.10.2022 08:36 Відповісти
Цікавий стиль розмови через WP... із 220 тис чмобілізованих, тільки приблизно 30тис відправленні на фронт із Україною, інші де? Доукомплектовуються під завязку. Зараз 120 БТГ орди, а скільки буде коли чмобіків кинуть ордою? Масова ракетна атака це із іншої "опери". Питань більше ніж відповідей після 21.09?
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16.10.2022 08:53 Відповісти
Нема чим укомплектовувати. Нема техніки. Йде потужна інформаційна атака. Чмобіків возять без мінімальної підготовки недалеко від лінії фронту щоб показати що нібито вони посилюють фронт. А насправді нема нічого ні техніки, ні зброї, ні одягу, ні засобів захисту, ні медикаментів та і нічим їх годувати. Є тільки чмобіки. Я вважаю що вони самі не знають, що з ними робити. Усім російським воєнкорам і т.п. під загрозою арешту забронено повідомляти про поразки на фронті. Там все тримається на чесному слові і пройде небагато часу і воно все посиплеться. А далі тільки ядерна зброя.
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16.10.2022 09:12 Відповісти
Нема, нема, нема...щоб довго не сперечатися - WP: В Україні триває війна на психологічне виснаження (zn.ua -14/10/22), теж Washington Post.

ц-

Сидячи на подвір'ї їхньої поточної бази, солдати обговорювали, як мобілізація в росії вплине на ситуацію. «Зіл» сказав, що йому шкода втрачених життів попереду. «Порох» відповів, що йому не шкода. І він переконаний, що поява на полі битви недосвідчених і неохочих воювати чоловіків - це не велика стратегічна проблема. Третій солдат з позивним «Зевс» застеріг, що не треба недооцінювати ворога.

«Вони можуть перетворитися на елітних бійців за місяць, якщо зможуть здобути досвід. Ми не знаємо. У нас теж не було досвіду, коли ми починали», - сказав «Зевс».

Це їм зустрічати нову хвилю орди на нульовій...все готово, точно?
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16.10.2022 09:44 Відповісти
Ніколи все не буде готово. Але і особливої погоди ці люди на фронті не зроблять. Зараз основна війна ведеться артилерією, а не піхотинцями, якими би елітними вони не були.
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16.10.2022 10:09 Відповісти
мда... питань не має, ви "перемогли".
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16.10.2022 10:14 Відповісти
Те що ми перемогли у класичній війні це не моя думка, це кажуть всі ключові політики у західному світі. Але у росії залишається ще один козир це ядерна зброя. І як вона вплине на перебіг справ ніхто точно не спрогнозує.
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16.10.2022 10:18 Відповісти
Тут питання ціни, ціни в життях... в якій дупі буде країна після перемоги. А цю перемогу ще треба здобути і над новою хвилею чмобіків, яких на порядок більше ніж було до цього. Менше див. "єдиний телемарафон", де від побєди до побєди... перемогу треба ще здобути в минулому часі, а не майбутньому.
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16.10.2022 10:08 Відповісти
Я дивилася марафон в евакуації і не вірила,що звільнять мою Бородянку....А 15 квітня повернулася додому.
Вірте в ЗСУ!
Все буде Україна!
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16.10.2022 11:09 Відповісти
Напрасно старушка жде сина домои.
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16.10.2022 09:02 Відповісти
Заплачєт мамка нє одна в Рязані, Сизрані , Моцкве… но Лада бєлая однако 😂😂😂 подсушіт глазікі лукаві👍🔱 I
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16.10.2022 09:16 Відповісти
Мобилизовали тысяч 300, а сдрыснуло за границу больше 800 ...
Жгите ещё.
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16.10.2022 09:27 Відповісти
 
 