Ракетними ударами та мобілізацією Росії не вдалося переламати хід війни, - Washington Post

Зусилля Росії щодо обстрілів мирних міст України, а також мобілізації сотень тисяч резервістів стали помітною ескалацією війни, розв’язаної Путіним, однак це не змінило і не змінить динаміки, яка характеризується все більшими успіхами ЗСУ на полі бою.

Такі оцінки представників західної розвідки та військових експертів оприлюднило в суботу американське впливове видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Самі по собі ракетні удари не створили значної стратегічної цінності, хоча вони спричинили масові страждання людей і підірвали стабільність життя у містах, відносно не зачеплених бойовими діями",- зазначається в оцінках.

Внаслідок ударів, які були, вочевидь направлені по об’єктах енергетичної інфраструктури, житлові райони окремих міст поринули в темряву та створили додаткові загрози для цивільної частини населення перед зимовими холодами. Однак картина на полі бою характеризується успіхами ЗСУ, які є більш спритними й мотивованими, а також краще озброєними в порівнянні з громіздкою, погано оснащеною та виснаженою армією Росії. І така тенденція простежується принаймні на доступне для огляду майбутнє.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоби повернути свою територію та бути ефективною на полі бою", - цитує видання недавній виступ у Брюсселі міністра оборони США Ллойда Остіна. При цьому, глава Пентагону наголосив, що ЗСУ демонструють ефективність та успіхи як на Сході, так і на Півдні.

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На думку військових експертів, зимовий період може знизити динаміку розвитку подій на полі бою, втім поки що "українці зберігають ініціативу та динаміку". Тим не менш, наразі більше немає очікувань, що РФ зможе захопити нові території.

"Україна настільки різко переломила хід бойових дій, що єдина невизначеність зводиться до того, скільки ще території ЗСУ зможуть повернути, а не до того, чи зможе Росія досягти своїх цілей",- зауважив у цьому зв’язку експерт Інституту дослідження зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі.

Він підкреслив, що українська армія тепер значно переважає російську - за озброєнням, технікою, екіпіруванням тощо - в порівнянні з періодом на початку війни. Тим часом, Росія продовжує зазнавати великих втрат, тоді як Україна стабільно отримує постачання нової й технологічно передової зброї від своїх західних союзників.

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