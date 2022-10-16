Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб

У Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення своїх офіцерів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - йдеться в повідомленні.

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