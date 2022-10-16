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Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

за,нас,чеченці

У Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення своїх офіцерів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Якщо ті цивільні є патріотами України,то мали б скинути адреси для артилерії ЗСУ.Потім дежава компенсує житло.Якщо це ждуни,то виходьте заміж за козолюбів.
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16.10.2022 08:23
+9
То не чеченці, а ко'дьір Овцьі
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16.10.2022 08:31
+6
Та все нормально. Прийшов "русский мир", який вони просили й волали.
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16.10.2022 08:40
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Якщо ті цивільні є патріотами України,то мали б скинути адреси для артилерії ЗСУ.Потім дежава компенсує житло.Якщо це ждуни,то виходьте заміж за козолюбів.
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16.10.2022 08:23 Відповісти
Держава компенсує - тут я дуууууже сумніваюся.
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16.10.2022 08:33 Відповісти
Інше ,це коли вівцелюбивони добровільно повернуть житло .В цей варіант я ще менше вірю.
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16.10.2022 08:36 Відповісти
То не чеченці, а ко'дьір Овцьі
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16.10.2022 08:31 Відповісти
В октябре таджики оказались на полигоне. Там приняли участие в бунте, погибли, и теперь военное руководство России рассказывает о «теракте» или «диверсии» с их стороны.

Телегам-каналы сообщают, что убили по меньшей мере 22 «мобика». Хотя минобороны России говорит об 11 погибших.

Матери мобилизованных уже жалуются. Они сняли видеообращение к Путину, в котором попросили вернуть их детей с оккупированных территорий в Россию. Отметим, что родные «мобиков» до сих пор не поняли, что именно кровавый диктатор из Кремля их близких и отправил на верную смерть.

Как бы там ни было, родные жалуются на офицеров. Мол, те угрожали их детям. Более того, мобилизованных еще и ограбили. Так что они остались без снаряжения. И в таких условиях «отличной подготовки» солдаты из России отправляются сразу же на фронт, где очень быстро пополняют статистику потерь.
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16.10.2022 08:35 Відповісти
если их действительно просто расстреляли и представили как "теракт"
то это очень удобно для них конечно

хотя те кто жалуется на аммуницию, лучше бы мозги включили
и посмотрели что их ждет на фронте
отсидеться в тылу им не дадут, не для этого их набирают

сейчас пока они еще не пересекли границу у них хоть какой то шанс свалить есть
там уже будет все намного сложнее
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16.10.2022 09:09 Відповісти
Нехай продовжують просити. От коли почнуть вимагати і їхні поліцейські почнуть від них тікати-тоді буде результат. Вони ще забули на коліна стати.
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16.10.2022 12:16 Відповісти
А своїх коханих ослиць де розміщують?
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16.10.2022 08:37 Відповісти
Не удевлюсь, что сами лугандоны отдают жилье кадыровцам.
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16.10.2022 08:38 Відповісти
були чеченці - нема вже.
самі ************* залишились.
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16.10.2022 08:39 Відповісти
Є чеченці. Справжні. Воюють на нашому боці, і планують повернутися до Чечні, щоб навчити рамзанку-дирова співати фальцетом "батько наш Бандера"
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16.10.2022 09:19 Відповісти
Немає. Ті, що воюють в межах стат. похибки. А тих інших все влаштовує.
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16.10.2022 10:39 Відповісти
Цієї "похибки" вже кілька батальйонів. Згадайте розмір Чечні, це не така вже й похибка.
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18.10.2022 06:13 Відповісти
Це як із білорусією: людей із честю пара батальйонів, інші - посібники убивць. Достойні люди майже повсюди є, навіть в рашці. Проте в масі своїй орки, білоруси, чеченці залік не здали. Ще невідомо чи українці здали. Війсбкові - безумовно так, а от 'еліти' та нАрід...
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23.10.2022 15:30 Відповісти
Та все нормально. Прийшов "русский мир", який вони просили й волали.
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16.10.2022 08:40 Відповісти
Нехай в свинарниках квартируються. Там їхнє місце
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16.10.2022 08:41 Відповісти
Уходя из дома наклей наклейку на дверях ОХРАНА ПОД ХАЙМАРСОМ и координаты. Вряд ли думаю кадыр-овца захочет в нем жить
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16.10.2022 08:53 Відповісти
На самом деле , если земля приватезирована , то в документах , должны быть спутниковые координаты , и действительно это не сложно .,Просто передайте их ВСУ
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16.10.2022 09:35 Відповісти
Ну, там багато хто чекав "узкій мір" - хай підставляють і **********.
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16.10.2022 10:17 Відповісти
щож, доведеться чеченців на північ виселити... чи простий нарід неуіновний?
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16.10.2022 10:37 Відповісти
Ослы в местном зоопарке как то сразу оживились и даже стали прихорашиваться.
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16.10.2022 19:27 Відповісти
 
 