Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб
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У Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення своїх офіцерів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Igor Grytselyak
показати весь коментар16.10.2022 08:23
+9 Olexa Pluzh
показати весь коментар16.10.2022 08:31
+6 Gregory Mihelson
показати весь коментар16.10.2022 08:40
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Телегам-каналы сообщают, что убили по меньшей мере 22 «мобика». Хотя минобороны России говорит об 11 погибших.
Матери мобилизованных уже жалуются. Они сняли видеообращение к Путину, в котором попросили вернуть их детей с оккупированных территорий в Россию. Отметим, что родные «мобиков» до сих пор не поняли, что именно кровавый диктатор из Кремля их близких и отправил на верную смерть.
Как бы там ни было, родные жалуются на офицеров. Мол, те угрожали их детям. Более того, мобилизованных еще и ограбили. Так что они остались без снаряжения. И в таких условиях «отличной подготовки» солдаты из России отправляются сразу же на фронт, где очень быстро пополняют статистику потерь.
то это очень удобно для них конечно
хотя те кто жалуется на аммуницию, лучше бы мозги включили
и посмотрели что их ждет на фронте
отсидеться в тылу им не дадут, не для этого их набирают
сейчас пока они еще не пересекли границу у них хоть какой то шанс свалить есть
там уже будет все намного сложнее
самі ************* залишились.