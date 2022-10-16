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Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Чарівне, Білогір'я, Малі Щербаки, Гуляйполе, Нове, Ольгівське, Преображенка, Павлівка, Комишуваха, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Полтавка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Дорожнянка. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 173 осіб, з них 36 - діти.

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Автор: Наталя Джума
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.10.2022 11:27 Відповісти
 
 