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Оборонна промисловість РФ не може виробляти сучасні ракети такими темпами, як вони витрачаються, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

Російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

У звіті повідомляється, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

Міністерство оборони України повідомило, що більш як половину було збито, але десятки влучили по Києву та інших населених пунктах, убивши мирних жителів та завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

"Ці удари є подальшою деградацією російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність уражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
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16.10.2022 09:34
+3
При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
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16.10.2022 10:10
+2
Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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16.10.2022 09:33
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Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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16.10.2022 09:33 Відповісти
Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
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16.10.2022 09:34 Відповісти
НЕ так швидко
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16.10.2022 09:34 Відповісти
Будут менше шмаляти -- якби зовсім схлопнулись .
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16.10.2022 09:37 Відповісти
кацапы при желании смогут быстро освоить производство дешевых беспилотников камикадзе.
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16.10.2022 09:38 Відповісти
При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
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16.10.2022 10:10 Відповісти
Тобто - у них зараз немає бажання .? .
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16.10.2022 10:23 Відповісти
Краще щоб вони зовсім не могли виготовляти!
Й "Купол" треба СВІЙ РОБИТИ а не дороги знову!!!
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16.10.2022 09:42 Відповісти
Росія взагалі нічого не може без західних комплектуючих
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16.10.2022 09:43 Відповісти
100% .!
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16.10.2022 10:24 Відповісти
А зачем им столько ракет ? Иран поможет шахидами .
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16.10.2022 09:45 Відповісти
Ну так себе утешение. больше интересует, в каком темпе мы их производим ( и производим ли вообще)
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16.10.2022 09:46 Відповісти
Ну не могут такими темпами они. Я даже знаю места, где вообще темпа не было--- бо делать нечего было. Так ото не хотелось делать то что нечего.
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Нехай кацапи виготовлятимуть одну ракету на тиждень, але все одно ця ракета вбиває українців

Заводи ракетні кацапські треба нищити:
Авангард (москва) - с200/300/350/400
Новатор (єкатеринбург) - калібри

Новосибірськ - кинджали

Воткінський завод (Воткінськ, удмуртія)- Іскандери

Допоки ВСІ ці заводи не будуть знищені - обстріли України триватимуть довічно!
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16.10.2022 11:16 Відповісти
 
 