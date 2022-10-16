Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії стався "незвично відвертий обмін" думками між представниками Китаю та НАТО щодо російсько-української війни.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Виступаючи на панелі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Китай "не поділяє наші цінності та підриває заснований на правилах міжнародний порядок".
Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".
Після цього адмірал НАТО заявив, що Китай говорить про важливість суверенітету та міжнародно визнаних кордонів, але чомусь досі не засудив введення військ РФ в Україну.
"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?" - сказав Бауер.
Хе Рулонг, відповідаючи на претензії, заявив, що "українська криза" містить історичну перспективу і світові потрібно "зрозуміти першопричину" цієї війни.
Bloomberg також зауважує, що аудиторія зустріла сміхом слова дипломата, коли він назвав Китай "миротворцем у світі".
Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.
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але з точки зору історичної перспективи
#всьо_нє_так_адназначна.
Йо.ані китайози краще переймалися б своєю історією , і не пхали б носа в чужу .
історична перспектива тут про те, що від 1169 року в нас вже 850 років йде війна з Заліссям, котре вкрало нашу назву, історію та претендуэ на те, щоби повністю захопити наш спадок, нас цілковито знищити, і за рахунок цього, нашого ресурсу, подовжити своэ кончене існування та свою подальшу загарбницьку геноцидницьку експансію.
Ідіть ***** з такою імперською "історією"!
Узкоглазые благодаря реформам Ден Сяопина обеспечили производство для всего мира и высокий уровень жизни себе.
Винни пух ведёт страну назад во времена, где миска риса будет за радость, как награда за трудовой день
Що за брэд? Або цензор неправильно переводить або це якась китайська приказка?
- з таким підходом ніби можна порушувати всі правила і знаходити відмазку для будь яких злочинів??
А американський генерал мав свою логіку з точки зору військової стратегії - він солдат і діє і розуміє, що московію потрібно знищити не лише як загрозу для України, але й для усього цивілізованого світу. Йому не потрібно вникати в суть справи так глибоко, як китайцю. Він, судячи з усього не штудіював Конфуція...
А от Московія маэ бути позбавлена права називатися Руссю та привласнювати нашу назву та історію.
Назву ж Русь треба використовувати виключно як історичну назву Украіни. Бо ліпити іі зараз назад не можна - надто вже росія- Московія іі скомпроментувала.
хіба китайське море доходить до Північного кола?
ВТоже время без богатого рынка Запада Китай существовать не может.
Но коммунистическая идеология берет верх...