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Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бауер,хе

На асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії стався "незвично відвертий обмін" думками між представниками Китаю та НАТО щодо російсько-української війни.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Виступаючи на панелі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Китай "не поділяє наші цінності та підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".

Після цього адмірал НАТО заявив, що Китай говорить про важливість суверенітету та міжнародно визнаних кордонів, але чомусь досі не засудив введення військ РФ в Україну.

"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?" - сказав Бауер.

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Хе Рулонг, відповідаючи на претензії, заявив, що "українська криза" містить історичну перспективу і світові потрібно "зрозуміти першопричину" цієї війни.

Bloomberg також зауважує, що аудиторія зустріла сміхом слова дипломата, коли він назвав Китай "миротворцем у світі".

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Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Китайці брехливі як рашисти.... але трохи розумніші....трохи.
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16.10.2022 09:45
+24
Вузькоокі 3,14дари зазіхають на Тайвань та сибірьнаш. Тому й історію, падло, приплів. Сидять в засаді.
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16.10.2022 09:47
+22
ага, "історію" в якій Україна - це окраіна Московії; українська мова - не мова, а помісь російської та польської; українці не слов'яни, а хозари, що захопили територію дрєвнєруССкого государства? і т.д. і т.п.?

Ідіть ***** з такою імперською "історією"!
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16.10.2022 09:50
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Китайці брехливі як рашисти.... але трохи розумніші....трохи.
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16.10.2022 09:45 Відповісти
скоріше,хитріші і трусоватіші....
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16.10.2022 10:31 Відповісти
Ц1 якост1 називаються хитрожоп1сть.
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16.10.2022 10:50 Відповісти
а загалом підліші та цинічніші
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16.10.2022 12:54 Відповісти
Ви у 1991 році купили квартиру,

але з точки зору історичної перспективи

#всьо_нє_так_адназначна.
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16.10.2022 09:46 Відповісти
Справа в тому що - квартиру ми навіть і не купували . ! Вона нам залишилась у спадок , від глибоких пращурів .. .
Йо.ані китайози краще переймалися б своєю історією , і не пхали б носа в чужу .
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16.10.2022 10:16 Відповісти
ми спокон віків на свой Богом даній землі.
історична перспектива тут про те, що від 1169 року в нас вже 850 років йде війна з Заліссям, котре вкрало нашу назву, історію та претендуэ на те, щоби повністю захопити наш спадок, нас цілковито знищити, і за рахунок цього, нашого ресурсу, подовжити своэ кончене існування та свою подальшу загарбницьку геноцидницьку експансію.
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16.10.2022 13:00 Відповісти
Вузькоокі 3,14дари зазіхають на Тайвань та сибірьнаш. Тому й історію, падло, приплів. Сидять в засаді.
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16.10.2022 09:47 Відповісти
"Вузькоокі" - це що, спроба образити лише китайців з материку, чи всіх зі східної Азії? Бо на Тайвані - такі ж самі.
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16.10.2022 10:32 Відповісти
Згоден. Визначення занадто узагальнююче та потребує конкретизації. Це як блідолиці фашисти по відношенню до рашистів.
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16.10.2022 10:45 Відповісти
Гарно Адмірал вказав на місце цього "рулона" та його червоної помийки.
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16.10.2022 09:49 Відповісти
А що ще китайський дипломат сказать може? Він ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ захищать політику своєї держави! А політика нічим не відрізняється від політики Росії - асиміляція сусідніх територій та асиміляція національних меншин на своїй території І саме цим вони УЖЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ на орендованій у Росії території Сибіру
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16.10.2022 09:50 Відповісти
ага, "історію" в якій Україна - це окраіна Московії; українська мова - не мова, а помісь російської та польської; українці не слов'яни, а хозари, що захопили територію дрєвнєруССкого государства? і т.д. і т.п.?

Ідіть ***** з такою імперською "історією"!
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16.10.2022 09:50 Відповісти
От як визначити точку "нульового" відрахунку? У кожної країни своя. Але є світовий правопорядок, який ці пітарасти вирішили порушувати.
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16.10.2022 09:52 Відповісти
ХеР улонг трохи лукавить.
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16.10.2022 09:52 Відповісти
та він забрехався вже як собака
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16.10.2022 13:02 Відповісти
Воно не Хе, воно Ху йло!
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16.10.2022 09:52 Відповісти
Нынешний Китай - это такая же угроза всему человечеству, как и параша.
Узкоглазые благодаря реформам Ден Сяопина обеспечили производство для всего мира и высокий уровень жизни себе.
Винни пух ведёт страну назад во времена, где миска риса будет за радость, как награда за трудовой день
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Так у них велика частина населення до сих пір так і живе - з чашкою риса.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Буде ставати більше, у них значні проблеми в економіці.
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16.10.2022 10:14 Відповісти
Кстати, Рулонг-очень подходящая фамилия. Этот рулонг вытирает обос*аную задницу х*йла
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16.10.2022 09:56 Відповісти
Ось коли США накладе на Китай "конкретні" санкції-тоді в китайців буде "криза".А в Україні повномасштабна війна з руйнуваннями та масовою загибеллю людей! Так що нехай ота китайська держиморда називає речі своїми іменами, а не послуговується кацапськими наративами!!!
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16.10.2022 09:58 Відповісти
А как насчет острова Даманский на Амуре который китай считал своим и защищал до последнего когда ссср превратил его в пепел его вместе с китайскими солдатами .
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16.10.2022 10:08 Відповісти
Совок перед кончиной передал этот остров Китаю.
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Треба було ще обісцяти жовтопикого. І ці варнякають про "історичні перспективи та першопричини". Є міжнародньо визнані кордони України. Все. А балачки про те,що було колись до сраки. А потім ще китайози ображаються на звинувачення їх у нехтуванні міжнародним порядком. Вузькоморді падли.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Колективному заходу у найближчі 5 років необхідно припинити інвестиції у китайську економіку, перекрити доступ до новітніх технологій і здійснити релокацію виробництв з Китаю у свої країни.
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16.10.2022 10:24 Відповісти
або такі країни як наша...
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16.10.2022 10:34 Відповісти
Китайці --- азійські кацапи. Всьо.
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16.10.2022 10:25 Відповісти
КНР постійно базікає про суверенітет (маючи на увазі повернення Тайваню) але КНР жодним пердюком не згадує 1,5 млн кв.км території,яку росія відібрала у Китаю після т.з. боксерського повстання...
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16.10.2022 10:33 Відповісти
а навіщо китайцям саме зараз про це згадувати і налаштовувати проти себе рашку? Вони це згадають коли прийде час. а зараз вони мають змогу купувати цапську нафту набагато дешевше світових цін. їхній економіці зараз дуже нелегко.
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16.10.2022 13:07 Відповісти
Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".
Що за брэд? Або цензор неправильно переводить або це якась китайська приказка?
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16.10.2022 10:34 Відповісти
Якщо ви не знаєте значення слова зарозумілість, то це не означає що все речення це БРЭД.
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16.10.2022 11:14 Відповісти
Рулонг Х Обоев.
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16.10.2022 10:38 Відповісти
Падло китайське.
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16.10.2022 10:45 Відповісти
Пішло воно на Хуавей.
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16.10.2022 11:02 Відповісти
Китай такою поведінкою дивиться в майбутнє Сибіру.
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16.10.2022 11:12 Відповісти
«зрозуміти першопричину»
- з таким підходом ніби можна порушувати всі правила і знаходити відмазку для будь яких злочинів??
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16.10.2022 11:21 Відповісти
зрозуміти першопричину - це повернути Украіні окуповані росіэю територіі Кубані, Слобожанщини, Подон`я, Стародубщини.. а ще там Берестейщина та Гомільщина, Пінщина, Туровщина та Мозирщина в Білорусі.
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16.10.2022 13:06 Відповісти
а ще там "Зелений Клин" та Украінці Сибіру, які сто років тому готували свою Украінську Автономію..
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16.10.2022 13:09 Відповісти
Мудрий китаєць мав рацію, коли сказав про "історичну першопричину" війни росії проти України. Москву лякають не "джевеліни", "хаймерси", танки чи гаубиці. Чи, навіть саме НАТО з ядерним потенціалом. У кремлі розуміють, що ставши на ноги Україна повертає собі украдену москалями історію, культуру, церкву, мову руську, славу Русі, до яких московія не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Кацапи розуміють, що саме існування України-Русі руйнує всю їхню дуту ідеологію і самі цивілізаційні основи т.з. "русскага міра", на гнилій основі котрого вони вибудовували всю свою ідеологію і політику протягом останніх 400 років, винищуючи мільйони людей. Вони розуміють що Україна-Русь і московський гадюшник - то поняття несумісні.
А американський генерал мав свою логіку з точки зору військової стратегії - він солдат і діє і розуміє, що московію потрібно знищити не лише як загрозу для України, але й для усього цивілізованого світу. Йому не потрібно вникати в суть справи так глибоко, як китайцю. Він, судячи з усього не штудіював Конфуція...
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16.10.2022 12:11 Відповісти
наша мова - вже в нас, як і історія, загалом.
А от Московія маэ бути позбавлена права називатися Руссю та привласнювати нашу назву та історію.
Назву ж Русь треба використовувати виключно як історичну назву Украіни. Бо ліпити іі зараз назад не можна - надто вже росія- Московія іі скомпроментувала.
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16.10.2022 13:12 Відповісти
китайці хочуть бути основними вигодонабувачами в кацапо-українській війні, вони по особому, ієзуїтьськи зацікавлені в ослабленні кацапії, тому своєю мовчанкою, пустими балачками, бездіяльністю будуть й дальші заохочувати кремль на війну, часто роблячи неоднозначні заяви, які кремль може трактувати, як підтримку для себе.... китайці відкрито не показують свою лють і ненависть до кацапії, беруть з кацапстану все можливе для своєї економіки і постійно точать на московію зуби... говорячи про історію, Пекін скоріше має на увазі вузькопльоночну Сибір і ДС споріднену з китайцями, також, можливо приклади імперій - британської, римської... Чому кацапська імперія повинна мати іншу перспективву, по якому праву???
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16.10.2022 12:36 Відповісти
який стосунок має китай до Арктики?
хіба китайське море доходить до Північного кола?
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16.10.2022 12:44 Відповісти
"Проблемні території, що знаходяться поза межами державних кордонів але піддаються тривалій і пильній і наполегливій увазі, - автоматично включаються у межі державних кордонів". Така вже у них логіка...
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16.10.2022 13:59 Відповісти
Коммунистический Китай гадит Западу и Украине везде, где может.

ВТоже время без богатого рынка Запада Китай существовать не может.

Но коммунистическая идеология берет верх...
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16.10.2022 15:01 Відповісти
Не без помочі офісах президента та конкретно Арахаміі.
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17.10.2022 10:44 Відповісти
 
 