Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну

На асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії стався "незвично відвертий обмін" думками між представниками Китаю та НАТО щодо російсько-української війни.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Виступаючи на панелі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Китай "не поділяє наші цінності та підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".

Після цього адмірал НАТО заявив, що Китай говорить про важливість суверенітету та міжнародно визнаних кордонів, але чомусь досі не засудив введення військ РФ в Україну.

"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?" - сказав Бауер.

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Хе Рулонг, відповідаючи на претензії, заявив, що "українська криза" містить історичну перспективу і світові потрібно "зрозуміти першопричину" цієї війни.

Bloomberg також зауважує, що аудиторія зустріла сміхом слова дипломата, коли він назвав Китай "миротворцем у світі".

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Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.