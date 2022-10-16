Рашисти обстрілюють населені пункти поруч із лінією зіткнення та кордоном з РФ на Харківщині, - ОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку. В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів", - інформує очільник регіону.

Також Синєгубов інформує, що наші захисники на лінії зіткнення ведуть бої та знищують живу силу і техніку окупантів.

"Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!", - резюмує він.

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