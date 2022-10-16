Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 000 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2529 танків, 1589 артсистем, 5193 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем – 1589 (+7) од,

РСЗВ – 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.