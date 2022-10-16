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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 000 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2529 танків, 1589 артсистем, 5193 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано,

танків  ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем  – 1589 (+7) од,

РСЗВ  – 365 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 186 (+0) од,

літаків  – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1224 (+14),

крилаті ракети  ‒ 316 (+0),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,

спеціальна техніка  ‒ 143 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 14 росіян та ворожу техніку, авіація уразила російську ППО, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 000 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2529 танків, 1589 артсистем, 5193 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+14
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16.10.2022 09:55
+11
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16.10.2022 09:51
+5
Не потрібно заокруглювати. Цифра 65 001 також звучить,коли стосується ворога
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16.10.2022 09:52
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16.10.2022 09:51 Відповісти
Сильно красивые зубы у свинособаки, и давить нужно шоб аж мозги текли.
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16.10.2022 12:41 Відповісти
Не потрібно заокруглювати. Цифра 65 001 також звучить,коли стосується ворога
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16.10.2022 09:52 Відповісти
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16.10.2022 09:55 Відповісти
Статистика радует, но... Еще есть над чем работать, еще не все показатели перекрыты
Советско-финская война - потери Красной армии - 127 тысяч
Интервенция в Афганистане - сбито 332 совецких вертушек
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16.10.2022 09:56 Відповісти
Скільки здохло рабокацапів вже можна не рахувати по вже всім пох#й - чим більше тим краще..... хоча для статистики треба.
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16.10.2022 10:05 Відповісти
а первый месяц считали и о#уевали, 100 - 150 ой ничего себе, вот сейчас они одуплятся и остановятся! ага, сегодня 65000 и по фигу, как тараканы....
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16.10.2022 15:27 Відповісти
Коли знищили 16-ий корабель?
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16.10.2022 10:12 Відповісти
І що за корабель/катер?
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16.10.2022 10:20 Відповісти
теж здавалось, що минулого місяця було 15. Може міст додали до корабля?)
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16.10.2022 10:35 Відповісти
Щось було про знищену в Херсоні баржу. Може це її додали?
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16.10.2022 14:00 Відповісти
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16.10.2022 10:19 Відповісти
прогундосив вчора в відосику "65тисяч" - значить так і показали.
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Хорошіх русскіх ужє 65k.
Хорошєє воспітаніє ЗСУ дайот рєзультат.
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16.10.2022 13:44 Відповісти
им начнёт доходить после 130000 только убитыми... и то не факт...
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16.10.2022 15:25 Відповісти
1 на 1000???
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16.10.2022 18:39 Відповісти
На війну забирають відносно здорових. Тобто тих, хто хоч якось працює в засрашці. Після 130'000 вбитими (і до півмільйона скалічених/поранених) - ситуація в рашці буде така, що реально почне деградувати практично все, аж до каналізації та побутової електрики в містах. Бо все це просто так карткою купити та на пошті забрати - неможливо. Треба на місці працювати руками. А нікому буде...
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16.10.2022 20:17 Відповісти
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16.10.2022 20:00 Відповісти
 
 