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Окупанти заблокували у Мелітополі доступ місцевим мешканцям до медичних послуг, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров

У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. Усі місцеві лікарні переповненні пораненими російськими військовими.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ

У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими", - повідомив Федоров.

У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими. 

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Автор: Марина Макєєва
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Що там Амнесті Інтернешнел? Заяву з цього приводу зробили? А що ж так?
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16.10.2022 10:10 Відповісти
каждый день новый выс...ер капитана-очевидности-втикача-орденоносца
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16.10.2022 10:16 Відповісти
Здав Мелітополь - орден, захистив Харків, Миколаїв, Одесу - звільнення, кримінальна справа.....
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16.10.2022 11:10 Відповісти
 
 