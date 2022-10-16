Окупанти заблокували у Мелітополі доступ місцевим мешканцям до медичних послуг, - Федоров
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У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. Усі місцеві лікарні переповненні пораненими російськими військовими.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими", - повідомив Федоров.
У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими.
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Антип61
показати весь коментар16.10.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 0
Гоша Фантомас b9eb6379
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