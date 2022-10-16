Китай заявив, що не відмовиться від права сили щодо Тайваню. Тайвань - що не відмовиться від суверенітету
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи ніколи не відмовиться від права застосувати силу для возз’єднання Тайваню з материком. Тайвань у відповідь каже, що відкидає запропоновану Пекіном модель управління островом "одна країна, дві системи" та не піде на компроміс щодо свободи і демократії.
Позицію Китаю Сі Цзіньпін озвучив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Розв'язання питання Тайваню - це особиста справа китайців, і це залежить лише від китайців", - заявив Сі Цзіньпін.
Він додав, що Китай завжди "поважав і піклувався про Тайвань, приносив користь" народу Тайваню і був відданий сприянню економічним і культурним обмінам через Тайванську протоку.
"Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз’єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів (для возз’єднання. - Ред.)", - наголосив голова КНР.
За його словами, силовий сценарій передбачається на випадок "втручання" зовнішніх сил та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню, а не примусу до возз’єднання переважної більшості народу Тайваню.
"Історичний рух національного возз’єднання та національного відродження продовжується і повного возз’єднання Батьківщини потрібно досягти", - заявив Сі Цзіньпін.
Після цього офіс президента Тайваню випустив заяву про те, що Тайбей не відмовиться від свого суверенітету.
"Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю "одна країна, дві системи", - йдеться в повідомленні.
"Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю обох сторін, а зустріч на полі бою не сприятиме досягненню цієї мети", - додали в офісі президента Тайваню.
Будь ласка, зачекайте...
Адын народ
русский язык
Одна вера
Одна История
Мы ваши братья
Поможем народу Димбассу
Наш Крым
Мешок картошки
Дайте воду а то убьем
Нанесли ракетный массовый удар
Нацисты
Укропчики
Уничтожить Украину
Запретить культуру Украинцев их язык песни
Бандеровцы
Фашисты..
Буча
Ирпень
Гостомель
Купянск Изюм
Мариуполь
Оленивка
.................................................
Україна має допомогти їх роздати...
те ж саме бажання раші не випускати Україну з своїх обіймів. Бо самостійні українці дуже швидко побудують у себе Швейцарію за рівнем життя і безпекою. І москалі побачать недієздатність своїх начальників і свого рашистького устрою.
как это напоминает срашку...
Пример Украины ничему не учит.
а не як бункерному карліку захотілося повий@буватись, в війну погратися
І нове покоління керівників Китаю до цього прийде.
нетоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.
Союзники "уже помогают", начали диферсификацию рисков, чтобы не было дефицита чипов, Микрон строит заводы в США, и вложит до 100млрд долларов.