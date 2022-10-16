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Китай заявив, що не відмовиться від права сили щодо Тайваню. Тайвань - що не відмовиться від суверенітету

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,тайвань

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи ніколи не відмовиться від права застосувати силу для возз’єднання Тайваню з материком. Тайвань у відповідь каже, що відкидає запропоновану Пекіном модель управління островом "одна країна, дві системи" та не піде на компроміс щодо свободи і демократії.

Позицію Китаю Сі Цзіньпін озвучив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Розв'язання питання Тайваню - це особиста справа китайців, і це залежить лише від китайців", - заявив Сі Цзіньпін.

Він додав, що Китай завжди "поважав і піклувався про Тайвань, приносив користь" народу Тайваню і був відданий сприянню економічним і культурним обмінам через Тайванську протоку.

"Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз’єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів (для возз’єднання. - Ред.)", - наголосив голова КНР.

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За його словами, силовий сценарій передбачається на випадок "втручання" зовнішніх сил та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню, а не примусу до возз’єднання переважної більшості народу Тайваню.

"Історичний рух національного возз’єднання та національного відродження продовжується і повного возз’єднання Батьківщини потрібно досягти", - заявив Сі Цзіньпін.

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Після цього офіс президента Тайваню випустив заяву про те, що Тайбей не відмовиться від свого суверенітету.

"Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю "одна країна, дві системи", - йдеться в повідомленні.

"Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю обох сторін, а зустріч на полі бою не сприятиме досягненню цієї мети", - додали в офісі президента Тайваню.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Ще один ипмєрєц. Пора світу заганять таких імперців в стойло, і небільше чашки риса або миски щів на рило в день, щоб вялічіє в сраці не бурлило
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16.10.2022 10:41
+8
Косоглазые кондомы. Зачем вам какой то крохотный остров если можно рядом без любых усилий взять себе кусок почти ничейной земли размером с два-три Китая?
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16.10.2022 10:42
+7
у всієї срані світу загострення..
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16.10.2022 10:40
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16.10.2022 10:37 Відповісти
что то и где то слышали уже....
Адын народ
русский язык
Одна вера
Одна История
Мы ваши братья
Поможем народу Димбассу
Наш Крым
Мешок картошки
Дайте воду а то убьем
Нанесли ракетный массовый удар
Нацисты
Укропчики
Уничтожить Украину
Запретить культуру Украинцев их язык песни
Бандеровцы
Фашисты..
Буча
Ирпень
Гостомель
Купянск Изюм
Мариуполь
Оленивка
.................................................
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Ну... цей конфлікт через підсрачники китайцям лише можна вирішити https://www.youtube.com/watch?v=gBCn9im3Xt4

Україна має допомогти їх роздати...
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16.10.2022 16:04 Відповісти
Китай, как может, отвлекает внимание США от Украины.
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16.10.2022 10:37 Відповісти
Пох, у США достаточно "вниманий" на всех, а не одно единственное.
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16.10.2022 10:55 Відповісти
когда двое бьются , всегда есть кто-то , кто наблюдает в кустах, ...................думаю что скоро мы его увидим .
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16.10.2022 13:19 Відповісти
А в цей час делегація конгресу США відвідала Тайвань... "рожевий лебідь" Пелосі кружляє над Тайванем. Цікаво, хто кого відволікає від війни в Європі?)
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16.10.2022 10:40 Відповісти
******** йдуть за руським кораблем
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16.10.2022 10:42 Відповісти
Якщо хтось когось і намагається "відволікти", то він дурачок, який вважає, що США однозадачні і можуть спрямовувати свою увагу тільки на щось єдине)
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16.10.2022 10:57 Відповісти
у всієї срані світу загострення..
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16.10.2022 10:40 Відповісти
Ще один ипмєрєц. Пора світу заганять таких імперців в стойло, і небільше чашки риса або миски щів на рило в день, щоб вялічіє в сраці не бурлило
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Косоглазые кондомы. Зачем вам какой то крохотный остров если можно рядом без любых усилий взять себе кусок почти ничейной земли размером с два-три Китая?
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16.10.2022 10:42 Відповісти
я дивився в гуглмапі на той Тайвань. Дуже впорядкована і організована країна. комунякам свербить у сраці незалежність хоч частини китайців від їхнього панування. Бо видно різницю.
те ж саме бажання раші не випускати Україну з своїх обіймів. Бо самостійні українці дуже швидко побудують у себе Швейцарію за рівнем життя і безпекою. І москалі побачать недієздатність своїх начальників і свого рашистького устрою.
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Хай спробують, ще одні аналоговнєтнікі знайшлись... США, якщо знадобиться, дуже швидко покладуть вам економіку на нуль.
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16.10.2022 10:42 Відповісти
У любу гру можна грати у двох...
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16.10.2022 10:43 Відповісти
опять объятия которые душат???
как это напоминает срашку...
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16.10.2022 10:49 Відповісти
до 1970 року саме Тайвань вважався Китаєм,а КНР навіть в ООН не була.потім США,СССР,Захід домовилися зробити рокіровочку. КНР окріпла і пробує тепер США на слАбо..
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Китай довыййобывается, что Тайвань его победит.
Пример Украины ничему не учит.
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16.10.2022 10:55 Відповісти
кстати Тайвань считает территорию Китая своими землями
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16.10.2022 11:06 Відповісти
У таких випадках, як з Тайванем (і Україною) керівництву цих країн, потрібно у відповідь на територіальні претензії Китаю (та кацапстана) - робити свої претензії на їх території у відповідь, і на будь-яку претензію, (звинувачення і таке інше) - відповідати дзеркально. Як і у звичайній війні - на обстріл відповідати обстрілом.
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16.10.2022 11:02 Відповісти
позаявляли та й все, далі собі мирно працюють,
а не як бункерному карліку захотілося повий@буватись, в війну погратися
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16.10.2022 11:06 Відповісти
Дідьо Джо давно звернув увагу на свого головного супротивника в світі. Але рік тому мусів перемкнути увагу на наступного за ним, бо той з катушок з'їхав. Тепер для початку потрібно остаточно розібратися з ****** і касапами; китайози - наступні в черзі.
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16.10.2022 11:11 Відповісти
А українці поїдуть на Тайвань у якості інструкторів з практичного застосування американської зброї!
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16.10.2022 11:13 Відповісти
Тайвань міг би стати локомотивом КОНВЕРГЕНЦІЇ для материкового Китаю в його русі від тоталітаризму до свободи і демократії - КОНВЕРГЕНЦІЇ, як процесу зближення, сходження, гармонізації, компромісів за ради процвітання населення, а під дією репресивної не тоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.

І нове покоління керівників Китаю до цього прийде.
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16.10.2022 11:16 Відповісти
ВИПРАВЛЕННЯНЕ під дією репресивної не тоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.
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16.10.2022 16:27 Відповісти
Учатся на "бензоколонке" - какие будут санкции, что будет с валютой, как будут помогать и видят, что ничего серъезного, а если, что в радбезе ООН наложим вето.

Союзники "уже помогают", начали диферсификацию рисков, чтобы не было дефицита чипов, Микрон строит заводы в США, и вложит до 100млрд долларов.
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16.10.2022 12:39 Відповісти
 
 