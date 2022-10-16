За минулу добу відкрито 31 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів військових Росії на Херсонщині

У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ.

Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні ворожі війська пошкодили та зруйнували будівлю профілакторію та теплиці. У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ. З тимчасово окупованих територій до поліції продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир", – йдеться у повідомленні.

Також поліція області продовжує фіксувати воєнні злочини на деокупованих територіях. Так, у смт Архангельське біля цвинтаря в салоні власного автомобіля на ворожій міні підірвався та загинув місцевий житель.

"Військовослужбовці РФ, які на той час знаходилися в окупованому селищі, не підпустили місцевих мешканців до підірваного автомобіля. Нині поліція встановлює всі обставини воєнного злочину", - повідомили в поліції.

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