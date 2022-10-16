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Через успіхи ЗСУ, вибухи складів та казарм окупанти деморалізовані і не почуваються в безпеці, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

В окупантів на фронті доволі важка моральна ситуація, вони розуміють, що немає ніякої безпеки.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Важка в них (моральна. – Ред.) ситуація, в тому сенсі, що вони деморалізовані після Харківської стрімкої операції, після звільнення Лиману і після просування, і деокупації деяких населених пунктів на Луганщині", - розповів він.

За його словами, плюс до впливу на моральний стан ще доєдналися вибухи складів та казарм. Так, окупанти розуміють, що безпеки немає ніякої.

"Не додають впевненості й місцеві колаборанти, які намагаються постійно виїжджати у бік Росії", - додав очільник області.

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Автор: Наталя Джума
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Ну яка може бути безпека у супостата на чужій землі. Хотя безпечніше чорного мішка для них нічого не має
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16.10.2022 10:39 Відповісти
один я звернув увагу? у цього Гайдая є час на виконання своєї роботи? чи він цілими днями розповідає яка паніка та які фантастичні втрати у русні? чого варте лише оповідання про 5,5-6 тис оточеної русні в Лимані,яке потім виявилося брехливим пшиком.....
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16.10.2022 10:43 Відповісти
Заслуги Гайдая в тому,що він не заважає військовим виконувати свої обов'язки і не дає заважати іншим. До речі,за це його поважають. Гайдай зробив багато. Читала на сторінках військових
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16.10.2022 10:46 Відповісти
Розповіді Гайдая нікому не шкодять , то ж нехай говорить . .
Його розповіді про знищену русню , якщо й зачіпають когось - за живе , то лише адептів рузького міра .
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16.10.2022 11:00 Відповісти
Окупанти не почуваються в безпеці
https://i.gifer.com/2Rp.mp4
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16.10.2022 10:49 Відповісти
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16.10.2022 10:58 Відповісти
 
 