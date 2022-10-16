Вчора відключень електроенергії у центральному регіоні не було через свідоме зменшення споживання. Найкращий результат у мешканців Чернігівщини, - "Укренерго"

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад", - додають у "Укренерго".

В компанії зауважили, коли українці свідомо обмежуєте споживання електроенергії:

вони бережуть "поранену" обстрілами енергосистему від перенавантаження. Це дає змогу нашим фахівцям прискорити її "реабілітацію";

вони допомагають країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії;

вони заощаджують власні кошти, адже за електроенергію сплатять менше за підсумками місяця.

"І головне - коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом. Ми всі робимо свій вклад у нашу Перемогу. Допомогаємо волонтерам, донатимо для героїчних ЗСУ. Відтепер до цього списку ви можете додати допомогу енергетикам. І це просто. Не треба сидіти в темряві. Вимкніть хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкніть зайве освітлення у приміщеннях, розкажіть про ощадливе споживання своїм рідним, друзям та сусідам", - резюмують у компанії.