УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6596 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
3 547 17
бідність (97) війна (56913) Світовий банк (235) держбюджет (907)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії рівень бідності в Україні виріс вдесятеро, - Світовий банк

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

бідність

Економічну ситуацію в країні можуть погіршити російські ракетні обстріли цивільної інфраструктури. Однак позитивом є те, що міжнародні партнери готові продовжувати фінансову підтримку України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість людей в Україні, які живуть за межею бідності, вже збільшилася в десять разів, а до кінця 2022 року з довоєнних двох відсотків цей показник може збільшитися до 25 відсотків, заявив в інтерв'ю агенції Reuters регіональний директор Світового банку у Східній Європі (Україна, Молдова і Білорусь) Аруп Банерджи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Через атаки РФ на цивільну інфраструктуру в українських містах економічна ситуація в країні може ще більше погіршитися. "Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими", - попередив Банерджи.

Ситуація також може погіршитися через настання холодів. "До грудня або січня, якщо будинки не будуть відремонтовано (…), може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб", - наголосив представник СБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські родини втратять 1/4 бюджету, бідність може зрости до 58%, - Світовий банк

Він додав, що за поточної динаміки до кінця 2023 року кількість українців, які живуть за межею бідності, може зрости до 55 відсотків.

Хоча перший варіант проєкту державного бюджету на 2023 рік передбачав, що Україна наступного року залучить близько 51,5 мільярда доларів міжнародної допомоги, 12 жовтня під час спілкування з міністрами фінансів в рамках щорічних зустрічей СБ та Міжнародного валютного фонду (МВФ), президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні буде необхідно близько 55 мільярдів доларів: 38 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету, і ще 17 мільярдів - щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури.

"Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат", - наголосив Банерджи.

Він додав, що в цьому сенсі позитивним сигналом є і обрання міністра фінансів України Сергія Марченка головою ради керуючих СБ та МВФ на 2023 рік.

Також читайте: Дефіцит держбюджету в 2023 році очікується на рівні $3,5 млрд на місяць, - Мінфін

Днями директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що наступного тижня представники фонду зустрінуться з українськими чиновниками у Відні, щоб обговорити бюджетні плани України та новий інструмент моніторингу МВФ, "який має прокласти шлях до повноцінної програми МВФ, як тільки дозволять умови".

Водночас Банерджи попереджає, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму і якщо їй не вдасться отримати достатню підтримку, країні доведеться або друкувати більше грошей, що загрожує подальшим ростом інфляції, або ще більше скорочувати соціальні видатки.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Війна,а вони про бідність. Люди не мають ні домівок,ні грошей, ні допомоги від оп. Якщо волонтери і привозять, то тимошенки уже там. А таможня....
показати весь коментар
16.10.2022 11:39
+4
І буде ще більша бідність.Тому і кордони мають бути відкриті,гроші і заробітки,це фактично все.Без них ви ніхто,як би там хтось щось інше не казав.
показати весь коментар
16.10.2022 11:36
+3
Кацапи ви будете голодранцями !
показати весь коментар
16.10.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но армии и корпуса Гитлер комплектов из руцьких свиней
показати весь коментар
16.10.2022 11:37 Відповісти
Це ти де прочитав? дай посилання.
показати весь коментар
16.10.2022 11:38 Відповісти
Сдохни. Тварь
показати весь коментар
16.10.2022 11:43 Відповісти
І буде ще більша бідність.Тому і кордони мають бути відкриті,гроші і заробітки,це фактично все.Без них ви ніхто,як би там хтось щось інше не казав.
показати весь коментар
16.10.2022 11:36 Відповісти
А зелене закатує у асфальт 90 млрд !!!!!!!!
показати весь коментар
16.10.2022 13:30 Відповісти
Навідміну від тебе, не всі готові їхати на заробітки мити туалети, особливо ті хто вчився у ВНЗ і має професію. І до того ж гастербартерство ніяк не підвищує якість життя в країні.
показати весь коментар
16.10.2022 16:34 Відповісти
За миття туалетів завжди говорять москалі,в яких цих самих туалетів взагалі немає.За кордоном працюють люди з різними професіями,в тому числі вчені інженери і іт спеціалісти.Знаю багатьох спеціалістів особисто.Заробіток в першу чергу підносить рівень життя,тому хто працює.Нічого поганого в цьому немає,навпаки це добре.Звісно,хто хоче їхати працювати і заробляти.Студенти,які навчаються закордоном,дуже часто там залишаються.В нас до війни їздили на заробітки мільйони людей,бо не все тут гаразд було.То зараз і поготів.
показати весь коментар
16.10.2022 16:47 Відповісти
Та быть того не может. Вам фото с розбомбленых городов скинуть?
показати весь коментар
16.10.2022 11:37 Відповісти
Війна,а вони про бідність. Люди не мають ні домівок,ні грошей, ні допомоги від оп. Якщо волонтери і привозять, то тимошенки уже там. А таможня....
показати весь коментар
16.10.2022 11:39 Відповісти
Кацапи ви будете голодранцями !
показати весь коментар
16.10.2022 11:42 Відповісти
Ну да грошеи не фонтан -- віина .
показати весь коментар
16.10.2022 11:55 Відповісти
пенсійні чиновниці обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота - побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій - взаємовигідна змова … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?

https://ibb.co/By2BN5Q

https://ibb.co/x3xLm5V

Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів

https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond-rehuljarno-robit-pomilki-pri-narakhuvanni-ta-pererakhunkakh-pensij-prichomu-ne-na-korist-pensioneriv-jurist.html
показати весь коментар
16.10.2022 12:28 Відповісти
Бедность вырастет не только в Украине, а по всему миру. Война замедлит экономику везде, странно, что другие страны не хотят быстро ее прекратить, затягивая с помощью Украине
показати весь коментар
16.10.2022 22:12 Відповісти
 
 