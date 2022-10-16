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"Корова із біолабораторії" та "Не надо меня пытать!", - тероборонівець Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїн Харківського окремого батальйону територіальної оборони на ім’я Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський окремий батальйон територіальної оборони.
"Справжні військові історії у коміксах бійця Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслана. В селі Кам'янка, що на Харківщині, орки побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Мордорскі дикуни вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії та становить небезпеку людству. Корову, на всяк випадок, руські розстріляли із протитанкового гранатомету", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 акаб акабіч
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+21 Яр Холодний
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+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.10.2022 11:41
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Джерело: https://nrj.com.ua/dilili-stil-i-son-zi-svinyami-sbu-pokazala-pokinutu-pozitsiyu-okupantiv-na-hersonshhini-video
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