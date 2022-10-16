УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6596 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 507 34
армія рф (13574) війна (56913) Харківщина (4325) малюнок (17)

"Корова із біолабораторії" та "Не надо меня пытать!", - тероборонівець Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

комікси

Воїн Харківського окремого батальйону територіальної оборони на ім’я Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський окремий батальйон територіальної оборони.

"Справжні військові історії у коміксах бійця Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслана. В селі Кам'янка, що на Харківщині, орки побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Мордорскі дикуни вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії та становить небезпеку людству. Корову, на всяк випадок, руські розстріляли із протитанкового гранатомету", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9-річна Соломійка зі Львова назбирала 6 тис. гривень на бронежилети для ЗСУ. ВIДЕО

Корова із біолабораторії та Не надо меня пытать!, - тероборонівець Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій 01
Корова із біолабораторії та Не надо меня пытать!, - тероборонівець Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій 02
Корова із біолабораторії та Не надо меня пытать!, - тероборонівець Руслан малює комікси на основі справжніх військових історій 03

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
16.10.2022 12:08
+21
показати весь коментар
16.10.2022 11:40
+17
БРАВО!!!
показати весь коментар
16.10.2022 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2022 11:40 Відповісти
БРАВО!!!
показати весь коментар
16.10.2022 11:41 Відповісти
тундропитек спит со свиньями, а не пасет их
показати весь коментар
16.10.2022 11:47 Відповісти
ты сбилось с курса? тебе за кораблем...
показати весь коментар
16.10.2022 11:48 Відповісти
Походу у тебя русское очелло подгорает, от того, что Украина стала геополитическим центром Европы благодаря тому, что успешно шпекает русскую армию)))
показати весь коментар
16.10.2022 11:55 Відповісти
на бирлин ползешь, дунька или продолжишь жалко мямлить размазьівая сопли по беззубой харе?
показати весь коментар
16.10.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 12:07 Відповісти
тьі почему не в военкомате, ссьікливій галифешник? мямлить в интернете безопаснее, дуняша?
показати весь коментар
16.10.2022 11:55 Відповісти
три таджика расстреляли 22 швабропитека в белгородской области. на бирлин, дуня!
показати весь коментар
16.10.2022 11:56 Відповісти
не мямлить, набуьтілочное. швабра-военкомат-черньій пакет
показати весь коментар
16.10.2022 12:04 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 12:08 Відповісти
Куча гімна
показати весь коментар
16.10.2022 12:42 Відповісти
А тебя свои на подвал не кинут за пожелание нам победы? Телефон проглоти, чтоб не выследили.
показати весь коментар
16.10.2022 12:25 Відповісти
горіла дупа уклоніста) швабру казену не спали
показати весь коментар
16.10.2022 11:49 Відповісти
Имел я дело с настоящими свинопасами - они были куда умнее и приносили миру куда больше пользы, чем лахтинское дерьмо вроде тебя. Даже свиное дерьмо лучше ольгинского дерьма - им хотя бы поля удобрять можно.
показати весь коментар
16.10.2022 11:49 Відповісти
Свиней пас (якийсь час) і Григорій Сковорода А Шевченко пас овець
показати весь коментар
16.10.2022 12:12 Відповісти
А не лакействовали, таская чужие чемоданы.
показати весь коментар
16.10.2022 13:20 Відповісти
О, русские начали осознавать, что их роль, это кормежка скотины и уборка навоза. Прогресс)
показати весь коментар
16.10.2022 11:53 Відповісти
«Ділили стіл і сон зі свинями»: СБУ показала покинуту позицію окупантів на Херсонщині
Джерело: https://nrj.com.ua/dilili-stil-i-son-zi-svinyami-sbu-pokazala-pokinutu-pozitsiyu-okupantiv-na-hersonshhini-video
показати весь коментар
16.10.2022 11:54 Відповісти
це потенційний бестселлер
показати весь коментар
16.10.2022 11:46 Відповісти
Шикардос
показати весь коментар
16.10.2022 11:47 Відповісти
Хаб проти "ПИТАЙ" чув сам, заліково.
показати весь коментар
16.10.2022 11:47 Відповісти
Ця тема у них ще з Майдану. Було відео, про те як майданівці "питали" "тітушку", навіщо той приїхав у Київ.
показати весь коментар
16.10.2022 11:53 Відповісти
Дякую, гарно, влучно!!!! Від душі посміявся! Смерть раші та рашні!!
показати весь коментар
16.10.2022 11:48 Відповісти
Згадалось.

Плакала корова выменем качая,
Языком шершавым слёзы утирая...
показати весь коментар
16.10.2022 11:49 Відповісти
Погано малює орків, вони не так виглядають.
показати весь коментар
16.10.2022 11:52 Відповісти
так, орочня й наші в нього виглядають надто схожими, що не э правильним
показати весь коментар
16.10.2022 13:53 Відповісти
Щось забагато лишнехромосомних на форумі розвелося, десь їм сраку добре підпалили.
показати весь коментар
16.10.2022 12:11 Відповісти
хйло пригожину бабла підкинуло на могілізацію
показати весь коментар
16.10.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 12:46 Відповісти
 
 