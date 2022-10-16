Проблеми армії РФ настільки глибокі та системні, що новий командувач не зможе виправити стан речей і за кілька місяців, - Ходжес

Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що втрата довіри між Генштабом РФ і Путіним може спричинити вибух.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Суровікін - це новий командувач російських окупаційних військ та має репутацію брутального і корумпованого. Чи хтось буде здивованим, що Кремль обере корумпованого злочинця і вбивцю на посаду нового командувача?! Це ж було прогнозовано. Тим паче, що він ще й дуже лояльний, а це зараз є найважливішою якістю для призначення на посаду, бо Путін стурбований тим, що його генерали не підтримують його так, як підтримували раніше", - зауважив Ходжес.

Військовий експерт також додав, що неважливо хто стане у РФ новим командувачем. Проблеми російських військ настільки глибокі, настільки системні, що новий командувач не має змоги виправити стан речей за кілька тижнів чи місяців.

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"Корупція, відсутність координації між повітряними силами, сухопутними військами та флотом, провалена логістична система. Все це такий жах, що неважливо, хто б не став командувачем, він не зможе цього подолати. Тож яка відмінність нового командувача? Думаю він продовжить той чи інший тип брутальної тактики й чим скоріше вони зазнають поразки, тим краще", - підкреслив Ходжес.

Нагадаємо, у березні 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив про підозру, яку було висунуто Сергію Суровікіну. Слідство встановило, що на той момент головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об'єктах.

8 жовтня Суровікіна призначили командувачем об’єднаного угруповання російських військ в Україні.