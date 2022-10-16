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Проблеми армії РФ настільки глибокі та системні, що новий командувач не зможе виправити стан речей і за кілька місяців, - Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що втрата довіри між Генштабом РФ і Путіним може спричинити вибух.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Суровікін - це новий командувач російських окупаційних військ та має репутацію брутального і корумпованого. Чи хтось буде здивованим, що Кремль обере корумпованого злочинця і вбивцю на посаду нового командувача?! Це ж було прогнозовано. Тим паче, що він ще й дуже лояльний, а це зараз є найважливішою якістю для призначення на посаду, бо Путін стурбований тим, що його генерали не підтримують його так, як підтримували раніше", - зауважив Ходжес.

Військовий експерт також додав, що неважливо хто стане у РФ новим командувачем. Проблеми російських військ настільки глибокі, настільки системні, що новий командувач не має змоги виправити стан речей за кілька тижнів чи місяців.

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"Корупція, відсутність координації між повітряними силами, сухопутними військами та флотом, провалена логістична система. Все це такий жах, що неважливо, хто б не став командувачем, він не зможе цього подолати. Тож яка відмінність нового командувача? Думаю він продовжить той чи інший тип брутальної тактики й чим скоріше вони зазнають поразки, тим краще", - підкреслив Ходжес.

Нагадаємо, у березні 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив про підозру, яку було висунуто Сергію Суровікіну. Слідство встановило, що на той момент головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об'єктах.

8 жовтня Суровікіна призначили командувачем об’єднаного угруповання російських військ в Україні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
як зьясувалось у Білгороді, що російським могилизованим НЕЛЬЗЯ давати у руки кулемет 🤣🤣🤣
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16.10.2022 12:44
+5
А Україна сама не повинна була б подумати про це?
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16.10.2022 13:03
+3
В Оккупированном Донецке взорвано здание администрации города. Сообщают, что мощный взрыв уничтожил весь комплекс здания, много убитых
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16.10.2022 12:57
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16.10.2022 12:42 Відповісти
як зьясувалось у Білгороді, що російським могилизованим НЕЛЬЗЯ давати у руки кулемет 🤣🤣🤣
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16.10.2022 12:44 Відповісти
так як стройбату
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16.10.2022 12:49 Відповісти
В ******** если переставлять койки толку 0.нада проститутку менять
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16.10.2022 12:44 Відповісти
Так поменяли одну проститутку на другую. Що одна, шо другая - страшные ))
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16.10.2022 12:48 Відповісти
Генштаб может сделать так, что кремль просто сомнут со всеми Суровикиными, Пригожиными, Кадыровыми и прочими Шойгу.
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16.10.2022 12:47 Відповісти
Тільки хай колишній генерал сухопутних військ США Бен Ходжес розкаже, як він допустив, що армія США немає систем ППО малої дальності для прикриття сухопутних військ.
Перекос в пользу авіації призвів, до дифіциту систем ППО в країнах НАТО, як наслідок, за пів року нам нічого кращого за Стінгер не дали, а виробництво нових систем ППО займає довгий час.
І це при бюджеті НАТО в 1 трильйон долларів.
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16.10.2022 12:50 Відповісти
Не Пакистан чи Ефіопія, а Україна...
США забов язані думати про різні сценарії як союзник України.
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16.10.2022 12:59 Відповісти
А Україна сама не повинна була б подумати про це?
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16.10.2022 13:03 Відповісти
Українці думали про тарифи, дороги, пенсії, питання військової сфери цікавили тільки деяких квасних патріотів, які сиділи на воєнно-патріотичних форумах.
А влада в Україні завжди робила те, що потрібно народу, а народ у нас мав 8 років звичайне побутове мислення.
Який народ така і влада.
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16.10.2022 13:16 Відповісти
"А влада в Україні завжди робила те, що потрібно народу" - що ви там курите?
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16.10.2022 13:18 Відповісти
Будь-яка влада, проводить соцопитування, що найбільше турубує громадян, вирішення таких проблем піднімає рейтинг будь-якої влади.
Якби українців турбувала армія 8 років, то влада би займалась армією.
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16.10.2022 13:23 Відповісти
Ну да. Що обрали дебільні 73 відсотки, ми усі бачимо.
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16.10.2022 18:03 Відповісти
а ти де був? діванний пророк
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16.10.2022 13:19 Відповісти
по цій же причині рашисти не мають нормальних ******** птрк як джавеліни, доктрина не та.
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16.10.2022 13:04 Відповісти
Хто там вбитий в адмінбудівлі у неділю?
Кацапи кіно знімають.
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16.10.2022 13:29 Відповісти
Проблеми в армії РФ звісно є але це не заважає їм здійснювати обстріли України
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16.10.2022 12:57 Відповісти
Тобто за пару місяців таки виправить? Що б це значило?
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16.10.2022 13:06 Відповісти
Анало говнет!!!

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16.10.2022 13:28 Відповісти
 
 