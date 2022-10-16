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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Німеччина (4567) ППО (1857) танк (1681) Україна (5237) Анналена Бербок (325)

Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. Про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.

Таку думку  голова МЗС Німеччини висловила під час інтерв'ю телеканалу phoenix, інформує Цензор.НЕТ

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", – сказала Бербок в інтерв'ю 

Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Раніше Німеччина навіть не здогадувалась що якось треба захищати з повітря.
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16.10.2022 13:09
+5
расіяне, центр де вирішили *обнути по бялгороду, знаходиться у воронежі! Так про всяк випадок...
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16.10.2022 13:09
+4
зараз...саме зараз ВСЯ Україна під загрозою з повітря...(кажуть летить все...що ще є в русні)
будьте уважні ! бережіть себе...
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16.10.2022 13:15
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У немцев на танках для нас прямо какой-то бзик. Прошлое никак покоя не даёт?..
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16.10.2022 13:08 Відповісти
Раніше Німеччина навіть не здогадувалась що якось треба захищати з повітря.
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16.10.2022 13:09 Відповісти
расіяне, центр де вирішили *обнути по бялгороду, знаходиться у воронежі! Так про всяк випадок...
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16.10.2022 13:09 Відповісти
ми благаємо про посилення чи відновлення чи оновлення ППО вже 8 місяців
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16.10.2022 13:09 Відповісти
Излагает правильно в отличии от наших. Танки Леопард весят около 60 тонн и будут вязнуть в наших грунтах повсеместно. Для их обслуживания нужна очень большая инфраструктура и требуют очень педантичного ухода.
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16.10.2022 13:13 Відповісти
зараз...саме зараз ВСЯ Україна під загрозою з повітря...(кажуть летить все...що ще є в русні)
будьте уважні ! бережіть себе...
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16.10.2022 13:15 Відповісти
Крута відмазка не давати танки. Ріспєкт,бербокша!!!
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16.10.2022 13:15 Відповісти
Треба щось проти балістичних.
Кацапи збирають у іранців балістичні ракети купити
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16.10.2022 13:16 Відповісти
Не зрозуміло як те НАТО,мало воювати з РС-пво підтримки військ немає,бронетехніка ніяка,артилерія 5 пострілів зараз зробила і перегрілась (ну розмови про точну зброю 30 років назад ,це тільки ******* розмови)-все була надія на авіацію та флот мабуть.Але і Радянський союз не ******* розкрадена РФ
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16.10.2022 13:16 Відповісти
Ни одна ПВО не собьёт все ракеты. Или нужно, чтобы по пути следования ракеты было размещено несколько систем ПВО - если промахнётся одна, может попасть другая. Но в Украине это сделать нереально из-за большого количества важных объектов, огромной их рассредоточенности и необходимости закрывать каждую группу объектов с севера, востока и юга, потому что у кацапов неоткуда запускать ракеты только на западе (разве что Венгрия позволит использовать свою территорию для запуска рашистских ракет).

Бербок, насколько помню, правильная тётка, но она бессознательно уводит внимание в неправильное русло. иран поставит паРаше баллистические ракеты, их очень трудно сбить, а систем IRIS-T и NASAMS у Украины будет единицы, даже не десятки. Нужны наступательные ракеты дальностью несколько сотен километров и разрешение их использовать по территории рассеи. Если опасаетесь дать ATACMS - нужно организовать производство самых дальнобойных вариантов Вільха и Сапсан на территории стран НАТО и передавать их Украине. Только разрушенные объекты на паРаше заставят кацапов понять, что безнаказанности не будет.
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16.10.2022 13:20 Відповісти
суперечливо.

так, вони безкарно б'ють по критичній інфраструктурі, ми сидимо без світла, води, інтернета.

але це тил.

долю цієї війни вирішує фронт бо війна не тотальна.

тому танки як на мене важливіші.

тим більше якщо наші деякі командири примудряються за півтори години втратити в танковій атаці 28 танків множачи москалям їхні байки про панфіловців.
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16.10.2022 13:31 Відповісти
Шольц походу объяснил Бербок, что если не будет придерживаться официальной линии правительства - её попрут взашей. Потому от "дайте Украине танки" после Харьковских успехов она вернулась к шольцовскому "вам наши танки не нужны".

Если помним, всё начиналось с бредней, что у Германии танки в неудовлетворительном состоянии. У Германии. В неудовлетворительном. Но это состояние не помешало передать эти же танки странам НАТО взамен на советское старьё.

После этого пытались вбросить что-то про сложное управление, будто это космический шаттл, на который пересаживается пилот *********. Теперь же Леопарды, оказывается, нам просто не нужны, потому что кацапы нам подогнали свои танки.

Видимо, натовские танки - такая же красная линия, как истребители и ракеты ATACMS.
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16.10.2022 13:40 Відповісти
Ще одна пиз.аболка після бездаря Столтенберга. Тільки зараз посилення ппо є пріоритетним?? А ми про що талдичили вам від лютого-місяця? Від закриття неба до ******** систем ППО і ПРО. Яка була відповідь - " "не будемо ********** ситуацію". Скоро і до вас прилетить... пам"ять куценька?
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16.10.2022 13:41 Відповісти
Ви б краще це сказали, коли Зе-шобло клістрони з радарів витягали.
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16.10.2022 13:46 Відповісти
"Схема з асфальтом наше усьо!" відповіли у зельоних.
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16.10.2022 17:48 Відповісти
 
 