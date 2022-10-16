Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. Про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.
Таку думку голова МЗС Німеччини висловила під час інтерв'ю телеканалу phoenix, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", – сказала Бербок в інтерв'ю
Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.
"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
будьте уважні ! бережіть себе...
Кацапи збирають у іранців балістичні ракети купити
Бербок, насколько помню, правильная тётка, но она бессознательно уводит внимание в неправильное русло. иран поставит паРаше баллистические ракеты, их очень трудно сбить, а систем IRIS-T и NASAMS у Украины будет единицы, даже не десятки. Нужны наступательные ракеты дальностью несколько сотен километров и разрешение их использовать по территории рассеи. Если опасаетесь дать ATACMS - нужно организовать производство самых дальнобойных вариантов Вільха и Сапсан на территории стран НАТО и передавать их Украине. Только разрушенные объекты на паРаше заставят кацапов понять, что безнаказанности не будет.
так, вони безкарно б'ють по критичній інфраструктурі, ми сидимо без світла, води, інтернета.
але це тил.
долю цієї війни вирішує фронт бо війна не тотальна.
тому танки як на мене важливіші.
тим більше якщо наші деякі командири примудряються за півтори години втратити в танковій атаці 28 танків множачи москалям їхні байки про панфіловців.
Если помним, всё начиналось с бредней, что у Германии танки в неудовлетворительном состоянии. У Германии. В неудовлетворительном. Но это состояние не помешало передать эти же танки странам НАТО взамен на советское старьё.
После этого пытались вбросить что-то про сложное управление, будто это космический шаттл, на который пересаживается пилот *********. Теперь же Леопарды, оказывается, нам просто не нужны, потому что кацапы нам подогнали свои танки.
Видимо, натовские танки - такая же красная линия, как истребители и ракеты ATACMS.