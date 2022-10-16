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Окупанти намагаються подати тепло в будинки, у яких самі ж зрізали радіатори, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти не підготували Маріуполь до опалювального сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якесь тепло, звісно, буде. Десь потрохи, через резервні гілки газопостачання в окремі будинки можна подати теплоносій. Окрім того, росіяни завезли декілька мобільних котелень, які намагаються підключити до більших споруд на кшталт готелів чи колишніх гуртожитків", - каже Андрющенко.

За його словами, у ці гуртожитки планували селити будівельників і військовий контингент, який залишається в місті. Враховуючи, як розгортається ситуація і як зростає рівень незадоволення, то можливо це рішення буде переглянуте.

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"Однак гуртожитки ще неготові і навряд вони встигнуть до зими їх підготувати. Уже час опалювати людей, враховуючи в яких умовах вони живуть. Але до того ще нічого не готово: виключно обіцянки, виключно якісь тестові запуски котелень, намагання закачати воду штучно і дуже фрагментарно в систему опалення", - зауважує радник мера Маріуполя.

Водночас випадки, коли позрізали радіатори опалення, а потім в систему дали воду - це дуже частий випадок у місті. Окупанти таким чином топлять будинки, каже Андрющенко.

Автор: Анна Судак
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Радіатори пропили.
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16.10.2022 13:23 Відповісти
А газ наш будут использовать? И мы что, до сих пор туда газ не перекрыли ?А нас просят экономить.
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16.10.2022 13:26 Відповісти
А що ви хотіли? Тамженашелюдє.
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16.10.2022 13:32 Відповісти
Звучить, як в квартирі включити кондиціонер який висить на дачі...
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16.10.2022 13:27 Відповісти
На останьому поверсі, буде тепла підлога.
А поверхами нижче і тепла підлога і тепла стеля зі стінами.
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16.10.2022 13:38 Відповісти
ТАМ БУДЕ ЖЕНСКИЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН!
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16.10.2022 13:42 Відповісти
Все як завжди, росію умом не понять
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16.10.2022 13:48 Відповісти
а ми ім так завідавалі...асобєнна бєларусам...
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16.10.2022 13:52 Відповісти
Чермет рулить, бомжі працюють.
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16.10.2022 13:55 Відповісти
Был такой прикол (или байка) при совке, что солдаты контингента советской армии, стоявшего в Монголии, снимали радиаторы охлаждения с автомобилей, запаивали, нагревали паяльной лампой и продавали кочевникам, как "вечные батареи", поскольку такая штука может долго оставаться горячей. Из той же серии "вечногорящий кирпич" , предварительно замоченный в соляре
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16.10.2022 14:26 Відповісти
 
 